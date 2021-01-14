Крупнейшие президентские гранты получат Башмет и «креативная неделя»

В этом году самый крупный грант достался проекту Юрия Башмета, связанному с поддержкой молодых музыкантов. На втором месте — «Российская креативная неделя», на третьем — «Золотая маска»

Юрий Башмет (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В четверг, 14 января, Фонд президентских грантов подвел итоги первого в 2021 году конкурса. На получение грантов претендовали 10 063 проекта, сообщил в четверг журналистам первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Победителями стали 2 тыс. НКО, которые получат гранты на общую сумму 4,2 млрд руб., уточнил он.

Самым популярным направлением проектов, по словам Кириенко, в этот раз стало «охрана здоровья», на втором месте — «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», на третьем — «сохранение исторической памяти».

Самый большой грант (199 млн руб) выиграло гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы» с проектом «Юрий Башмет — молодым дарованиям России», на втором месте по сумме гранта (53 млн руб.) — фестиваль-форум «Российская креативная неделя», на третьем — премия «Золотая маска», которая неоднократно получила гранты в последние годы.

Проекты, претендовавшие на гранты, оценивали по десяти критериям более 600 экспертов, рассказал РБК генеральный директор «Фонда президентских грантов» Илья Чукалин. Чем на меньшую сумму претендовали кандидаты — тем ниже был для них проходной бал, добавил он.