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Ставка отправилась в погоню за инфляцией
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Газета
Ставка отправилась в погоню за инфляцией
Газета № 088 (3377) (1506) Финансы,
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Ставка отправилась в погоню за инфляцией

Глава Центробанка допустила переход к умеренно жесткой денежно-кредитной политике
Банк России не исключает перехода к умеренно жесткой политике, то есть повышения ключевой ставки выше 6%. ЦБ, поднявший 11 июня ставку с 5 до 5,5%, обсуждал вариант ее повышения сразу на 1 п.п., рассказала Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Банк России / Youtube)

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что регулятор может перейти к умеренно жесткой денежно-кредитной политике (ДКП). Такая вероятность в последнее время повысилась, рассказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Сейчас ЦБ проводит переход к нейтральной ДКП, при которой ставка находится в диапазоне 5–6%. Жесткая политика предполагает выход за пределы этого диапазона.

«Мы не исключаем перехода к умеренно жесткой политике, мы и раньше не исключали, но вероятность, на наш взгляд, сейчас возросла, хотя это не является неизбежным. Все будет зависеть от того, какая будет динамика экономики, инфляции и инфляционных ожиданий», — сказала председатель ЦБ. Она уточнила, что сейчас не может сказать, в «какой период это произойдет, и произойдет ли точно».

Финансы
Банк России повысил ставку до уровня прошлой весны Эльвира Набиуллина

Сейчас денежные условия по-прежнему остаются мягкими, хотя ЦБ и перешел к нейтральной политике. Банк России в пятницу, 11 июня, повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5%, вернув ее на уровень апреля-мая 2020 года. Это решение стало ответом на ускорение инфляции, которая в мае составила 6%. Рост цен продолжился и в июне, достигнув за первую неделю месяца отметки 6,15% годовых.

На пресс-конференцию председатель ЦБ надела брошь в виде леопарда, которую можно трактовать как готовность ЦБ к «прыжку» — повышению ставок. По словам главы ЦБ, на совете директоров звучали предложения повысить ставку на 0,25 п.п. и 0,75 п.п. «Подробно и детально обсуждались возможности повышения на 0,5 п.п. и 1 п.п.», — подчеркнула Набиуллина. Но выбор был сделан в пользу повышения на 0,5 п.п., для того чтобы дать экономике больше времени адаптироваться к повышению ставок и получить больше статистики, объяснила она. На следующем заседании в июле ЦБ «с большой вероятностью» вновь поднимет ставку, хотя исключать паузы нельзя, сказала Набиуллина.

Как сообщила глава ЦБ, совет директоров будет принимать решение с учетом динамики инфляции, развития экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. «В нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, которые могут потребовать паузы», — добавила Набиуллина.

Финансы
Набиуллина после повышения ключевой ставки надела брошь в виде леопарда Эльвира Набиуллина

Вместе с повышением ставки Банк России пересмотрел и прогноз по возвращению инфляции к таргету в 4% — он сдвинулся с середины 2022 года на конец 2022 года. По словам Набиуллиной, по итогам 2021 года годовой рост цен ожидается ниже текущего уровня, но выше верхней границы прогноза, который ЦБ делал в апреле (4,7–5,2%). «В июле на опорном заседании все прогнозы будут уточнены», — заключила она.

Когда ждать следующего повышения

«Ястребиная» риторика говорит о желании обеспечить большее повышение ставок в ближайшем будущем, пишет в обзоре аналитик Citibank Иван Чакаров. «Оправданным представляется подход, предполагающий повышение ставки еще на 0,5 п.п., до 6%. Реалистичной альтернативой может стать серия повышений на 0,25 п.п., но количество «ястребиных» сигналов ЦБ и очевидное инфляционное давление делают вероятным более значительный шаг», — написал он.

Риторика ЦБ остается очень жесткой, считает и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В пресс-релизе ЦБ нет прогнозного диапазона по инфляции на 2021 год, что является еще одним подтверждением роста инфляционной неопределенности, считает она. Орлова ожидает, что ЦБ вынужден будет повысить ставку выше 6% в этом году, причем за один раз — на заседании 23 июля.

Сложно вспомнить, когда ЦБ в прошлом был столь же однозначен в своих прогнозах по дальнейшему повышению ставки, обратил внимание главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. Потолок для повышения ставки в этом году сдвигается с 5,5–6% до 6–6,5%, на нижней границе этого диапазона ЦБ может остановиться, если больше не будет негативных сюрпризов в динамике инфляции, полагает эксперт.

Будет ли дедолларизация в золотовалютных резервах (ЗВР)

Глава ЦБ также прокомментировала решение Минфина сократить вложения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в доллары до 0%, заменив их инвестициями в евро, юань и золото. ФНБ составляет около 1/5 золотовалютных резервов России, и, несмотря на решение Минфина, изменения в валютной структуре ЗВР не планируются. «Мы не намерены полностью отказываться от доллара, но тем не менее валютная структура резервов, безусловно, отражает в том числе риски неэкономического характера», — сказала Набиуллина. Покупку золота для Минфина ЦБ тоже не планирует.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ уже отразилось на доходности розничных депозитов. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках поднялась с мартовского уровня 4,5% до 4,9% в третьей декаде мая, следует из статистики регулятора. В июне, до заседания совета директоров ЦБ, некоторые крупные игроки уже повысили доходность сберегательных продуктов. По данным портала banki.ru, Райффайзенбанк, банк «Дом.РФ» и «Ренессанс Кредит» увеличили ставки по депозитам. ВТБ, Почта Банк, Экспобанк и Азиатско-Тихоокеанский банк запустили сезонные предложения.

РБК направил запрос в топ-15 банков по объему привлечения средств от физлиц. Участники рынка не исключают, что доходность сберегательных продуктов продолжит расти, но конкретных планов пока не раскрывают. Многие из них прогнозируют коррекцию ставок по кредитам вверх.

Банк «Зенит» в ближайшее время увеличит ставки по сезонным вкладам, сообщил его представитель, добавив, что повышение ставок по кредитам не планируется. В ближайшее время ПСБ планирует улучшить условия по накопительным счетам, сказали в пресс-службе банка. Решение ЦБ повлияет на ставки по депозитам по всем срокам, отметил директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев.

«Мы не ожидаем, что рынок моментально отреагирует резким ростом кредитных ставок на решение Банка России. Как правило, ожидания повышения ключевой ставки закладываются в ценовых параметрах кредитных продуктов, поэтому многие банки сейчас скорее сохранят условия кредитования на прежнем уровне и будут пересматривать ставки в среднесрочной перспективе», — сообщили в ПСБ.

ВТБ уже изменил условия по вкладам и в дальнейшем не исключает изменения ставок по кредитам, говорит представитель банка. «В любом случае можно отметить, что сейчас оптимальный момент для решения своих финансовых вопросов с помощью кредитных средств», — подчеркнул он. «Мы не ожидаем резкого скачка ставок по ипотеке и потребительским кредитам», — отмечает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

В «Открытии», Росбанке и Россельхозбанке заявили, что в политике по ставкам намерены ориентироваться на макроэкономические показатели и рыночную ситуацию. В Сбербанке отказались от комментариев. Остальные банки не ответили на запрос РБК.

Авторы: Павел Казарновский, Юлия Кошкина.
Теги: ключевая ставка , Инфляция , Банк России
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