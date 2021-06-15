«Экоответ» на экосбор

Крупнейшие производители продуктов питания готовы инвестировать в инфраструктуру раздельного сбора отходов

Coca-Cola, Nestle и Danone предложили купить за свой счет для регионов России 2,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Они рассчитывают, что за утилизацию собранного так сырья их освободят от уплаты части экосбора

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Члены ассоциации «РусПро» (объединяет крупных иностранных производителей продуктов питания и напитков, включая Coca-Cola, Nestle, Danone) планируют провести эксперимент по организации инфраструктуры раздельного сбора отходов (РСО) и обучению населения правильному обращению с ними. Об этом рассказал РБК глава «РусПро» Павел Рудась. Пилотный проект стоимостью более 150 млн руб. компании хотят запустить в июле 2021 года в одном из регионов России.

Около половины суммы планируется потратить на закупку и доставку контейнеров в регионы. Компании предлагают собирать вторсырье, чтобы в перспективе его перерабатывать и использовать в производстве упаковки. Но, по словам главы «РусПро», для этого нужно, чтобы власти засчитывали бизнесу эти усилия, освобождая от уплаты экосбора пропорционально объему собранного вторсырья.

РБК направил запрос в Росприроднадзор, который сейчас является оператором расширенной ответственности производителей (РОП), о возможности зачета собранного вторсырья в норматив утилизации. По словам пресс-секретаря Минприроды Марины Евсеевой, ведомство поддерживает инициативы компаний и ассоциаций по самостоятельному сбору и переработке вторсырья в том случае, если обслуживание контейнеров также будет оплачиваться бизнесом, а не за счет тарифа граждан.

Если бы собранное вторсырье шло в зачет обязательств по РОП, то бизнес в перспективе мог бы полностью оплатить инфраструктуру для раздельного сбора отходов, говорят в «РусПро». Это позволило бы сделать бесплатным для населения вывоз раздельно собранных отходов, тем самым значительно сократив тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для жителей, утверждает Рудась.

Что предлагают члены ассоциации

В рамках инициативы под названием «Экоответ» входящие в «РусПро» компании предлагают купить и доставить в регион-пилот оцинкованные или пластиковые баки с антивандальными крышками, оборудованные датчиками телеметрического контроля для удаленного учета их наполняемости. Расходы на эти цели составят около 70 млн руб.

Региональные операторы должны договориться с властями об установке баков на контейнерных площадках и обслуживать их по тарифу, близкому к местному, который установлен на вывоз твердых коммунальных отходов.

Вторсырье, которое станет скапливаться в баках, они будут передавать членам ассоциации для утилизации упаковки в рамках РОП. В первый год эксперимента «РусПро» рассчитывает собрать 6 тыс. т вторсырья.

Утилизацию вторсырья компании, входящие в ассоциацию, предлагают засчитывать в их норматив как самостоятельную утилизацию использованных товаров и упаковки, что позволяет не платить экосбор за этот объем.

В случае успеха проект могут масштабировать до сбора 250 тыс. т вторсырья в десятках регионов России.

Что такое расширенная ответственность производителя Согласно концепции РОП, принятой правительством в конце 2020 года, к началу 2022-го предполагается 100-процентная утилизация упаковки либо уплата экосбора. До конца 2021 года производители товаров в упаковке должны отчитываться об утилизации или платить экосбор из расчета 5–45% от производства различных видов упаковки. Система РОП действует в России с 2015 года, однако в 2019-м с бизнеса было собрано всего 3,7 млрд руб. в виде экосбора, тогда как население заплатило за вывоз отходов 193 млрд руб., говорил в марте РБК глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев. «Упаковка становится мусором быстрее всех остальных товаров. <...> Поэтому производители и импортеры должны своими силами утилизировать всю упаковку либо заключить договор с утилизатором или оплатить экологический сбор», — поясняла зампред правительства Виктория Абрамченко 10 мая. В «дорожной карте» внедрения концепции РОП указано, что для компаний, использующих вторсырье в производстве упаковки, предусмотрен понижающий коэффициент в экосборе. Раздельный сбор отходов внедрен в отдельных регионах России с 2020 года. По данным РЭО, он наиболее широко развит в Москве и Подмосковье.

«Наша задача — выбрать пилотный регион, чтобы закупить 2,5 тыс. современных контейнеров для раздельного сбора отходов, куда можно было бы собирать пластиковую, жестяную и алюминиевую тару, а также ламинированный картон от тары для напитков типа тетрапак», — сказал Рудась. В конце марта «РусПро» направила предложения губернаторам Нижегородской и Самарской областей Глебу Никитину и Дмитрию Азарову. Рудась пояснил РБК, что в апреле был получен ответ лишь от министерства ЖКХ Самарской области — о том, что в регионе будет создана рабочая группа для обсуждения идеи. РБК направил запросы в администрации Нижегородской и Самарской областей.

В пресс-службе Coca-Cola в России подтвердили участие компании в реализации проекта «Экоответ» по развитию раздельного накопления отходов в регионах и утилизации упаковки. «Результаты проекта «Экоответ» будут использованы для принятия решения о его дальнейшем масштабировании», — уточнили в пресс-службе компании. В ее глобальной стратегии «Мир без отходов» предусмотрено использование 50% вторсырья в производстве упаковки к 2030 году. Представители Danone и Nestle в России также подтвердили участие в инициативе «РусПро». Кроме того, Danone в России планирует отдельно установить в регионах 500 контейнеров для раздельного сбора отходов в рамках собственного проекта «Зеленые города».

Как оценивают идею власти и региональные операторы

По словам Павла Рудася, ассоциация ведет переговоры не только с региональными властями, но и с двумя операторами по обслуживанию контейнеров со вторсырьем в Нижнем Новгороде («Нижэкология НН» и «Ситиматик»), а также с операторами в Самаре («ЭкоСтройРесурс») и Липецке («Экопром»).

Виктория Бойко, директор по развитию «Маг Груп Менеджмент», куда входит «Нижэкология НН», подтвердила РБК факт переговоров с «РусПро». По ее словам, есть ряд сложностей с установкой контейнеров для раздельного сбора нескольких видов отходов в Нижнем Новгороде. Например, на контейнерной площадке можно установить не более пяти баков, что делает невозможной многопоточную систему сбора отходов. За счет средств «РусПро» можно заменить часть пришедших в негодность контейнеров, отметила она.

По словам директора «ЭкоСтройРесурса» Михаила Захарова, переговоры с «РусПро» продолжаются, однако сейчас выполнить условия ассоциации невозможно законодательно. «Установку контейнеров согласовывает муниципалитет. Для увеличения их количества, а также для обеспечения сортировки таких отходов сперва надо внести изменения в территориальную схему региона», — сказал он РБК. Захаров добавил, что региональный оператор не имеет права заключать договор на вывоз таких отходов с компаниями ассоциации, потому что вывоз отходов, даже раздельно собранных, уже учтен в тарифе населения и это грозит удвоением платежей.

Полина Вергун, председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» (региональный оператор в пяти регионах юга России), отмечает, что в большинстве субъектов контейнерные площадки не соответствуют современным требованиям и не могут вместить дополнительную тару для раздельного сбора. «Если на контейнерной площадке из четырех контейнеров два установить под раздельный сбор, мы получим регулярное перенакопление ТКО. Увеличение кратности вывоза отходов и, соответственно, транспортных расходов не сможет вписаться в действующие тарифы», — утверждает она.

По словам представителя РЭО, даже собираемый раздельно пластик чаще всего загрязнен, поэтому он требует сортировки (а также расходов по доставке на сортировочные станции и обработке). Меньшая его часть подлежит утилизации. «После обработки надо доставить вторичные ресурсы на утилизацию, заплатить утилизатору, и тогда этот объем вторичных ресурсов можно предъявить в качестве самостоятельной утилизации. Если из этой цепочки выпадают какие-то части, то говорить о том, что компания сама утилизировала вторичные ресурсы, будет неправильно», — отметили в РЭО, претендующем на статус оператора РОП.

Министр природных ресурсов Александр Козлов в интервью РБК утверждал, что задача обеспечения регионов контейнерами для раздельного сбора должна быть решена в 2021 году. За это отвечают РЭО и профильный департамент в Минприроды. Глава РЭО Денис Буцаев в интервью РБК в марте оценивал потребность в контейнерах по всей стране в 470 тыс. штук за 5,5 млрд руб. Он также говорил о возможности покупки баков самими региональными операторами в случае снятия ограничения на затраты по их приобретению (оно составляет 1% от выручки).