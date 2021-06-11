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Вокруг Минска сжимается санкционное кольцо
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Газета
Вокруг Минска сжимается санкционное кольцо
Газета № 087 (3376) (1106)
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Вокруг Минска сжимается санкционное кольцо

Европарламент призвал к жестким санкциям против Белоруссии
Европарламент потребовал ужесточить санкции против Белоруссии и выяснить, причастна ли Россия к неплановой посадке рейса Ryanair в Минске. В резолюции эти действия Минска названы актом государственного терроризма
Европарламент
Европарламент (Фото: Global Look Press)

В четверг, 10 июня, Европарламент принял резолюцию об усилении давления на белорусские власти. За нее проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались.

Европейские законодатели сочли задержание рейса Ryanair актом государственного терроризма и призвали Минск немедленно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, задержанных в минском аэропорту после посадки лайнера, а также всех политических заключенных. Ранее в ЕС указывали, что в тюрьмах республики их около 450 человек.

23 мая Роман Протасевич и Софья Сапега летели самолетом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Экипажу пришлось посадить лайнер в аэропорту Минска из-за поступивших от его диспетчеров сообщений о бомбе на борту. После посадки Протасевич и Сапега были задержаны, позже их арестовали. В отношении Протасевича в Белоруссии были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками во время протестов после президентских выборов. Протасевич заявил, что признал себя виновным по обвинению в организации массовых акций.

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В резолюции также содержится призыв в самое ближайшее время принять меры по ужесточению санкционного прессинга в отношении Белоруссии. Ограничения предлагается ввести против государственных и частных компаний, которые контролируются властями республики или связаны с ними. Санкции призвано применить и в отношении нефтяной отрасли, сталелитейной, калийной и деревообрабатывающей промышленности республики. «[Европейский парламент] призывает Совет ЕС в скором времени принять и реализовать экономические санкции, которые носили бы серьезный характер и были бы способны, насколько это возможно, оказать немедленное влияние на белорусский режим, его сторонников и экономические субъекты, которые оказывают поддержку режиму», — говорится в тексте резолюции.

Кроме того, депутаты предложили прекратить финансировать белорусские государственные банки и рассмотреть возможность приостановки участия Белоруссии в системе SWIFT. Помимо прочего, евродепутаты высказались за лишение белорусского государственного телевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу.

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Наконец, Европарламент призвал провести расследование, чтобы выяснить, играла ли Россия какую-либо роль в «террористических атаках, за которыми стоит белорусский режим». «Если это будет подтверждено, любой гражданин России, прямо или косвенно участвующий в операции, должен быть внесен в санкционный список в соответствии с глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека», — говорится в документе. В Европарламенте выразили обеспокоенность сближением России и Белоруссии, в том числе финансовой помощью Москвы и тесным сотрудничеством между спецслужбами двух стран.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал серию ограничительных мер против Минска, среди которых запрет для белорусской авиации на транзитные пролеты через территорию ЕС и посадку в аэропортах стран — участниц Евросоюза. Кроме того, в отношении Белоруссии будут приняты санкции, которые могут коснуться не только отдельных физических лиц и компаний, но и целых секторов экономики, отметил Боррель. Он уточнил, что эти меры будут рассмотрены на совете глав МИД ЕС, который состоится на следующей неделе.

В Европарламенте регулярно подвергают критике действия Москвы и Минска. В конце апреля его депутаты приняли резолюцию, призывающую отключить Россию от межбанковской платежной системы SWIFT и остановить достройку «Северного потока-2». Такие меры давления на Россию предложили принять в случае, если российские войска вторгнутся на территорию Украины. Впрочем, евродепутаты не могут напрямую инициировать и принимать законопроекты, а их резолюции не имеют юридической силы.

Президент России Владимир Путин назвал реакцию международного сообщества на инцидент с рейсом Ryanair всплеском эмоций. Путин также напомнил, что в 2013 году самолет летевшего из России президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене и досмотрели из-за подозрений, что на борту находится экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, но тогда не последовало никакой международной реакции.

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Анонсированный Жозепом Боррелем пакет санкций против Белоруссии станет четверым по счету и в отличие от предыдущих раундов ограничений может содержать штрафные меры против отраслей экономики республики. Предваряя формальное принятие санкций, лидеры ЕС, в частности, призвали авиакомпании облетать Белоруссию и призвали закрыть европейские аэропорты для использования государственной авиакомпанией «Белавиа».

О первом пакете рестрикций Брюссель объявил 1 октября 2020 года. Тогда в черный список попали более 40 чиновников.

Второй пакет был введен 6 ноября 2020 года, на этот раз ограничения коснулись президента Александра Лукашенко, его сына Виктора, который является советником президента по нацбезопасности, и еще 13 чиновников.

Третий пакет санкций Евросоюза против белорусских чиновников начал действовать с 17 декабря 2020 года. Под ограничения попали в том числе заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, глава Гродненской области и бывший министр здравоохранения Владимир Караник. В черный список вошли семь юридических лиц, в частности «Белтехэкспорт», занимающийся продажей вооружений и военной техники.

В общей сложности под санкциями ЕС находятся 88 физических лиц и семь компаний Белоруссии. Поводом для введения стали репрессии против протестующих по итогам президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года, и мошенничество при подсчете голосов на выборах, говорится в документах Евросоюза.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Россия - ЕС , Белоруссия
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