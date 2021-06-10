Богатейшим пандемия оказалась на руку

Boston Consulting Group представила очередной доклад о мировом благосостоянии

Несколько сотен богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны, оценила Boston Consulting Group. Это более $600 млрд. Российские миллиардеры значительно приумножили свое состояние в пандемию

Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg

Очередное исследование зафиксировало очень высокую концентрацию богатства в России в руках ее самых состоятельных резидентов. Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) представила ежегодный доклад о мировом благосостоянии (есть у РБК), частью которого традиционно стали данные по России. Они, в частности, показали, что менее 0,0001% взрослого населения в России — около 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40% всех финансовых активов россиян, или суммой $640 млрд.

Сегмент самых состоятельных в России (с активами более $100 млн) аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%), отмечается в исследовании.

По оценкам банка Credit Suisse, в 2020 году в руках 1% самого богатого населения России сосредоточено 57% общего финансового благосостояния в стране, что является самым выдающимся показателем по выборке ключевых стран (в среднем по миру — 44%). По неравномерности распределения богатства Россия оставляет позади практически все развитые государства, за исключением США, констатировали в 2019 году эксперты ВШЭ.

В России сейчас 57 тыс. долларовых миллионеров, и заложенные тренды позволяют прогнозировать, что через пять лет их будет уже более 75 тыс., хотя их доля в растущем объеме частного капитала в стране останется неизменной, передал РБК управляющий директор и партнер BCG в Москве Сергей Ишков.

Совокупные активы россиян

BCG в целом оценила, что совокупный объем частного благосостояния россиян в 2020 году составляет около $4,1 трлн (показатель в рублях пересчитан в доллары по курсу на конец 2020 года). Из них $1,6 трлн приходится на финансовые активы (наличные, депозиты, облигации, акции, пенсионные планы и т.д.), $2,8 трлн — на реальные активы (недвижимость, земля, материальные ценности) и минус $0,3 трлн — это обязательства (в основном долги). BCG прогнозирует, что к 2025 году совокупные активы россиян вырастут до $5,4 трлн, в том числе финансовые активы — до $2,1 трлн.

В 2020 году доля России в финансовом благосостоянии региона «Восточная Европа и Центральная Азия» составляла 38,6% (для сравнения, в 2000 году было 23,2%), а в общемировом богатстве ($250 млрд) — менее 1%, следует из данных BCG.

В качестве исходных данных BCG использует консолидированные данные Банка России о финансовых активах домашних хозяйств в Системе национальных счетов (СНС). На 1 октября 2020 года (последние данные ЦБ) финансовые активы всех российских домохозяйств (наличная валюта, депозиты, долговые ценные бумаги, акции, страховые и пенсионные резервы) составляли 87,3 трлн руб., или около $1,1 трлн по курсу на отчетную дату. Данные на конец четвертого квартала получены экстраполяцией текущего тренда, уточнили РБК авторы отчета. А прогноз до 2025 года сделан с использованием «множественного регрессионного анализа на основе фиксированной панели прошлых показателей».

Что касается распределения богатства по сегментам более состоятельных или менее состоятельных лиц, то оно основано на обследованиях бюджетов домашних домохозяйств, выполняемых Росстатом, и дополняется отдельными данными об активах сверхбогатых россиян, собранными BCG, пояснили авторы отчета.

Высокая доля активов за рубежом, низкая — пенсионных накоплений

В общие активы также включаются средства резидентов страны за рубежом — их оценка получена «на основе сопоставления данных из разных источников, включая <...> проектный опыт BCG». Исходя из данных компании, около $0,4 трлн финансовых активов хранятся россиянами за рубежом, включая офшорные юрисдикции. В 2021 году проблема вывода средств из России за рубеж вновь вышла на первый план: государство хочет закрыть каналы для вывода корпоративных дивидендов и прочих пассивных доходов в зарубежные юрисдикции, премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что только в 2019 году российские компании вывели за рубеж 4,3 трлн руб.

С точки зрения того, как финансовые активы россиян распределены по типам вложений, представляет интерес значительно меньшая доля богатства, размещенного в акциях, а также вложенного в страхование жизни и добровольные пенсии, по сравнению со всем миром. В России основу пенсионного обеспечения по-прежнему составляют обязательные «солидарные» пенсии, а накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Минфин в секретном режиме разрабатывает новую систему добровольных пенсионных накоплений. В BCG ожидают, что к 2025 году страхование жизни и пенсионные планы покажут наибольший рост — 8% в год — и займут третье место по объемам среди активов в России.

«Нездоровая ситуация»

По данным российской версии Forbes, за год пандемии (с марта 2020 года по март 2021-го) совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $207 млрд, до рекордных $663 млрд. Акции компаний в ряде отраслей уверенно дорожали, очень сильный рост продемонстрировал сектор интернет-компаний. Пандемия принесла целому ряду отраслей сверхдоходы — прежде всего за счет повышения цен, которое в одних случаях было связано с более низким предложением (например, цветная металлургия), в других — с повышенным спросом (например, фармацевтика), говорилось в недавнем исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

«Это нездоровая ситуация, и она связана с тем, что у нас роль государства в том, как перераспределяются активы, была и есть очень большая. Во многом это связано с политической системой, которая даже в 1990-е годы была далека от идеальной демократии», — сказал РБК ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов в ответ на просьбу прокомментировать исследование BCG. По его словам, политические связи «играют гигантскую роль до сих пор и препятствуют тому, чтобы в экономике была высокая конкуренция, которая могла бы сгладить проблему с высоким неравенством, особенно неравенством даже не в доходах, а в активах, которыми владеют богатейшие люди». «Отсутствие конкуренции на самом высоком уровне — это и есть глубинная причина того, что мы наблюдаем такую картину», — полагает эксперт.

Ситуация с офшорными капиталами богатых россиян тоже восходит, по сути, к 1990-м годам, говорит Ениколопов. Это отражает прежде всего «неопределенность в правах собственности в России», считает он. «Чтобы минимизировать риски потери активов внутри страны, наиболее богатые слои населения уводят их за ее пределы. Это опять же крайне вредно для общего развития, потому что эти средства могли бы быть проинвестированы внутри страны, но насильно вернуть их почти невозможно», — сказал ректор РЭШ.

Официальная статистика почти не охватывает граждан с высокими и сверхвысокими доходами, отмечали в 2019 году эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). «Росстат использует различные методы и инструменты для получения первичной статистической информации. У каждого из них есть свои достоинства и ограничения. Действительно, полевые выборочные исследования, телефонные опросы, личные интервью не всегда позволяют получить достоверную информацию по таким чувствительным темам, как доходы и расходы, занятость, демография у представителей высокодоходных групп населения», — ответили в пресс-службе статистического ведомства на запрос РБК.

«Лишь некоторые из них готовы отвечать на вопросы интервьюеров Росстата. Кроме того, усложняется интерпретация оценочных суждений об уровне своего достатка. Часто даже среди домохозяйств с высоким достатком можно увидеть оценку своего материального положения как крайне тяжелого», — добавляет представитель Росстата. В то же время служба «активно пользуется административными источниками информации, в том числе деперсонифицированными данными Пенсионного фонда, что позволяет частично компенсировать недостаток информации в ходе работы с данными полевых исследований», указали в Росстате.