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Газета № 086 (3375) (1006) Политика,
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Прививка прагматизма

Эксперты ECFR выяснили, как европейцы относятся к России и вакцине «Спутник V»
Лишь треть европейцев доверяют разработанным в России вакцинам, следует из исследования аналитического центра ECFR. При этом большинство опрошенных считают Москву важным партнером, с которым нужно сотрудничать
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Каким вакцинам доверяют в ЕС

Большинство респондентов из 12 стран Евросоюза не испытывают доверия к вакцинам от COVID-19, разработанным в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть у РБК), опубликованного Европейский советом по международным делам (ECFR). Согласно данным ECFR, 7% респондентов полностью доверяют российским вакцинам, еще 26% сказали, что доверяют им в некоторой степени. При этом доли респондентов, которые не очень доверяют российским вакцинам или не доверяют им совсем, составили 30 и 25% соответственно. Остальные респонденты затруднились с выбором.

Опрос был проведен по заказу ECFR в марте—апреле организациями Datapraxis, YouGov, Dynata, AnalitiQs и Alpha в 12 странах Евросоюза. Выборка составила 17,2 тыс. человек.

Наибольшим доверием европейцев пользуются вакцины, произведенные в самом ЕС. Им полностью доверяют 19%, доверяют в некоторой степени 43%. Совокупная доля тех, кто полностью не доверяет разработанным в ЕС вакцинам или не совсем доверяет им, составила 28%. Американским вакцинам полностью или в определенной степени доверяют 54%, не доверяют 34%. Что касается китайской вакцины, ей полностью или в целом доверяют 24% опрошенных, не доверяют 63%.

«Когда дело касается здоровья, европейцы доверяют западной медицине больше, чем любой другой, особенно применительно к вакцинам», — отмечают эксперты ECFR. По их мнению, хотя доверие к российской вакцине среди опрошенных в целом достаточно низко, респонденты отдельных стран относятся к российским препаратам позитивно. В частности, российским вакцинам доверяют около половины респондентов в Италии, Венгрии и Болгарии, тогда как уровень доверия к российским вакцинам в Польше составляет всего 12%.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля болезней (ECDC), по состоянию на 9 июня в страны ЕС было поставлено 212 млн доз вакцины Pfizer, 63 млн доз AstraZeneca (Vaxzevria), 29,9 млн доз вакцины Moderna, 10,3 млн Janssen, 5,2 млн вакцин производства китайской группы компаний CNBG (подразделение Sinopharm) и 1,9 млн доз вакцины «Спутник V».

Разработанная в России вакцина «Спутник V» одобрена для экстренного применения в двух странах ЕС — Словакии и Венгрии. Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в настоящий момент проводят анализ российского препарата для разрешения его использования на всей территории Евросоюза. «Время регистрации [вакцины «Спутник V»] зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет абсолютно рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован», — заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кого европейцы видят союзниками, а кого соперниками

ECFR также привел результаты опроса об отношении европейцев к другим крупным странам. Согласно исследованию, только 7% респондентов считают Россию союзником Европы, который разделяет ее ценности. При этом 35% полагают, что Москва является важным партнером, с которым необходимо выстраивать стратегическое сотрудничество. Еще 35% считают Россию конкурентом или соперником; остальные не определились с ответом.

К Китаю европейцы относятся еще более настороженно, чем к России: лишь 4% респондентов считают Пекин союзником, 36% все же видят в Китае партнера, 37% опрошенных считают Китай конкурентом или соперником. Отрицательное отношение европейцы демонстрируют и к Турции, которая в 1999 году получила одобрение на вступление в ЕС: союзником ее считают 4% респондентов, партнером — 25%, конкурентом или соперником — 41%.

Блок видео рекомендаций

«В связи с меняющейся обстановкой в мире подход европейцев <...> сфокусирован не на конфронтации, а на сотрудничестве [с другими странами]», — комментируют результаты опроса эксперты ECFR. Стержень европейского подхода к крупным странам — «прагматичное взаимодействие», резюмируют аналитики, акцентируя внимание на том, что значительное число респондентов сочли Россию и Китай партнерами, хотя и не союзниками. Как отметили эксперты, меньше всего беспокойства угроза со стороны России вызывает у Болгарии, Италии и Португалии, где доля респондентов, считающих Москву соперником, не превышает 7% (в Болгарии 25% респондентов считают Россию союзником).

Эксперты также проанализировали мнение респондентов о роли Евросоюза в мире. 33% опрошенных считают, что ЕС должен выступать примером для подражания другим странам в области соблюдения прав человека и верховенства закона. Еще 18% считают, что Евросоюзу стоит стать великой силой на мировой арене, способной отражать военные угрозы. 17% полагают, что главная цель ЕС — защищать европейские традиции и суверенитет входящих в него государств, тогда как 15% смотрят на ЕС прежде всего как на мощного экономического игрока и динамично развивающийся рынок. Только 12% респондентов сказали, что ЕС должен прекратить существование. «Граждане ЕС считают «мягкую силу» основным элементом европейского проекта», — резюмировали эксперты ECFR.

Главная мировая угроза — Китай

9 июня был опубликован доклад Мюнхенской конференции по безопасности, посвященный восприятию страновых угроз в мире. В нем приводятся данные опроса, в котором приняли участие 13 тыс. человек из 12 стран: пяти стран БРИКС и государств — участников «Большой семерки»: Японии, Великобритании, США, Франции, Германии, Италии и Канады. Как следует из результатов опроса, 64% всех опрошенных назвали угрозу со стороны Китая в качестве одного из главных рисков для своей страны. Россию угрозой считают более половины респондентов, отметили эксперты Мюнхенской конференции.

В топ-5 стран, демонстрирующих наиболее негативное отношение к России, вошли США, Канада, Великобритания, Япония и Германия. Отрицательная разность между теми, кто считает Россию союзником, и считающими ее угрозой, в США составила 25 п.п., в Британии и Канаде — по 27 п.п., в Германии — 20 п.п., в Японии — 29 п.п. Россияне в качестве угрозы воспринимают США (отрицательная разница — 53 п.п.), Британию (34 п.п.) и Украину (53 п.п.).

Согласно проведенному в 2017 году Левада-центром опросу о наличии у страны врагов, 66% респондентов на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, ответили утвердительно, 21% отрицали их наличие. При этом главными врагами России были названы США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%).

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Евросоюз , Россия - ЕС
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