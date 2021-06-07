Майские каникулы не остановили кредитный разогрев

Эксперты Frank RG представили данные об объемах взятых населением займов весной 2021 года

В мае выдачи розничных ссуд снова превысили 1 трлн руб., хотя и не достигли рекорда апреля. Причина только в меньшем количестве рабочих дней, считают эксперты: запланированное ЦБ охлаждение в кредитовании пока не наступило

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В мае российские банки выдали кредиты населению на 1,13 трлн руб., следует из данных Frank RG (есть у РБК). Это на 12% меньше, чем в рекордном для рынка апреле (в нем было больше рабочих дней), но сопоставимо с уровнем марта (1,19 трлн руб.), когда ЦБ зафиксировал новый разогрев на рынке кредитования, и на 120% больше, чем в мае прошлого года, на который пришлись жесткие антиковидные ограничения. Всего с начала года объем одобренных гражданам ссуд достиг 5,3 трлн руб. Для сравнения: за тот же период 2020 года банки выдали кредиты только на 3,3 трлн руб.

По данным Frank RG, в мае продажи замедлились почти во всех сегментах розничного кредитования, хотя в абсолютном выражении они были выше среднемесячных значений 2020 года.

Объем выданных кредитов наличными составил 575,5 млрд руб. (−6,5% по сравнению с апрелем), а количество заключенных договоров — 1,8 млн (−1,4%).

Выдачи ипотеки упали более чем на 20%: банки оформили 148,5 тыс. новых договоров на 439,3 млрд руб.

В мае россияне взяли 82,4 тыс. автокредитов на 91,8 млрд руб., что на 6,5% ниже объемов апреля.

POS-кредитование (на покупку товаров) в мае и вовсе выросло, несмотря на сокращение рабочих дней: объем ссуд — на 7,1%, до 25,5 млрд руб., количество — на 5,2%, до 520,2 тыс. руб.

Рекорд в банковской рознице в мае не обновился в основном из-за сезонного фактора, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты.

«Нужно учитывать, что в мае были длинные выходные и режим нерабочих дней. Это влияет на объемы выдач», — говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По рекомендации Роспотребнадзора в мае в России вновь был введен режим нерабочих дней, как это было в первую волну пандемии коронавируса. Они продлились с 1 по 10 мая.

Скорее всего, это сдвинуло часть кредитных выдач на июнь, замечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «В связи с этим в июне мы, скорее всего, увидим заметный прирост выдач во всех сегментах, но прежде всего в ипотеке — это последний месяц действия льготной программы под 6,5% (с 1 июля ставка по ней вырастет до 7%. — РБК)», — замечает он.

Почему ЦБ обеспокоен «разогревом» в банковской рознице «Если в прошлом обзоре финансовой стабильности мы считали риски формирования пузыря (на рынке розничного кредитования. — РБК) гипотетическими и требующими наблюдения, сейчас для предотвращения пузыря уже требуются регуляторные меры», — заявила в мае журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Регулятор стал отмечать ускорение темпов кредитования населения весной и уже объявил об ужесточении требований к банкам. С 1 июля банки должны применять повышенные коэффициенты риска при выдаче необеспеченных ссуд. Риск-веса вернулись к докризисным значениям, чтобы «охладить» кредитование в этом сегменте, поясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А с 1 августа для банков ужесточаются требования в ипотеке: повышение надбавок затронет кредиты с низким первоначальным взносом (15–20%).

Как меры ЦБ повлияют на кредитование населения

В этом году закредитованность населения растет быстро — с января по апрель портфель кредитов физическим лицам вырос на 6,8%, отмечает замдиректора группы «финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. Но, по его словам, розничное кредитование замедлится по естественным причинам, а не из-за регуляторных ограничений. Эксперт обращает внимание, что выдачи кредитов чутко реагируют на уровень ставок, а весной банки уже начали ухудшать условия по ссудам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ (с марта она выросла с 4,25 до 5% на фоне разгона инфляции, аналитики ждут ее дальнейшего повышения к концу года).

До регуляторных ужесточений банки будут пытаться по максимуму удовлетворить спрос клиентов на кредиты, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Но, по словам аналитика, с июля они «будут стараться придерживаться баланса между необходимым для роста доходов объемом выдач и качеством заемщиков», и меры ЦБ приведут к «охлаждению» на рынке.

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Эффективность макропруденциальных надбавок оценить сложно, замечает Лопатин. Повышенные риск-веса по кредитам увеличивают нагрузку на капитал и призваны сдерживать рост кредитования. «Другой вопрос, что у большинства банков есть хороший запас по капиталу, поэтому надбавки будут оказывать только ограниченное влияние», — говорит аналитик.