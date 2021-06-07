Допэмиссия по требованию

Наблюдательный совет Utair принял решение об обмене долгов компании на ее акции

Авиакомпания Utair, которая третий год добивается реструктуризации банковских кредитов на ₽60 млрд, договорилась о конвертации в акции долгов перед собственным акционером. Допэмиссия позволит ей снизить долговую нагрузку на 12%

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Наблюдательный совет Utair, которая занимает шестое место по пассажиропотоку среди российских авиакомпаний, принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о допэмиссии в пользу ее крупнейшего владельца — «АК-Инвест», подконтрольной НПФ «Сургутнефтегаз» (владеет 50,112% акций), а также еще двух компаний — «Нефть-консалтинг» (еще одна структура «Сургутнефтегаза») и «дочки» перевозчика «ЮТэйр-Инжиниринг».

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщила пресс-служба Utair. Собрание состоится 22 июля.

Все три компании — «АК-Инвест», «Нефть-консалтинг» и «ЮТэйр-Инжиниринг» — являются кредиторами Utair и в ходе допэмиссии конвертируют долги в акции, сказал РБК источник, знакомый с условиями реструктуризации задолженности. Предполагается, что перевозчик разместит в их пользу 4,2 млрд обыкновенных акций на общую сумму 13,6 млрд руб., решил совет директоров Utair. На эту сумму и снизится долговая нагрузка перевозчика, добавляет собеседник РБК.

По итогам 2020 года сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Utair снизилась на 2%, до 111 млрд руб., следует из отчетности авиакомпании по МСФО. В случае одобрения допэмиссии акционерами ее общая задолженность может уменьшиться еще на 12% к уровню 2020 года.

РБК направил запрос в пресс-службы «Сургутнефтегаза» и крупнейшего кредитора авиакомпании, банка «Россия», который выкупил основную часть требований к ней по двум синдицированным кредитам (их общая сумма 39 млрд руб.).

Почему структуры «Сургута» решили конвертировать долги в акции Utair

Долги Utair перед банками составляют около 60 млрд руб. Компания начала переговоры о реструктуризации этих кредитов в декабре 2018 года на фоне роста цен на топливо и падения курса рубля.

Снижение долговой нагрузки Utair перед акционерами — это требование банка «Россия» для реструктуризации двух синдицированных кредитов. Об этом РБК рассказали два источника, близких к ходу переговоров с банками. По словам одного из них, одно из условий допэмисии, чтобы контроль остался за текущим мажоритарным акционером — «АК-Инвестом».

«Мы выходим на заключительный этап реструктуризации [всей задолженности перед банками]. И для ее успешного завершения крайне важно заручиться одобрением акционеров, которое они всегда оказывали системообразующему авиапредприятию России, имеющему стратегическое значение для северных регионов и нефтегазового комплекса страны», — отметил гендиректор Utair Андрей Мартиросов (его слова приводятся в пресс-релизе компании).

Банк «Россия», совладельцами которого как минимум до конца 2019-го были структуры Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко, за 2020 год скупил доли почти всех банков-участников синдицированных кредитов. По этим долгам заложен контрольный пакет акций Utair.

Для принятия окончательных юридических решений по судьбе долга и условиям реструктуризации банку «Россия» нужны гарантии того, что компания в состоянии его обслуживать, отмечает один из источников РБК, близких к переговорам. В текущих условиях с учетом пандемии коронавируса долговая нагрузка Utair оставалась достаточно высокой, поэтому компания должна была представить предложения по ее снижению до приемлемого уровня, поясняет он. В итоге перевозчик вышел «с достаточно конструктивным предложением» о конвертации долга перед «АК-Инвест» и иными заимодавцами в акции.

По словам собеседника РБК, банк «Россия» не планирует участвовать в управлении авиационным бизнесом Utair и вмешиваться в операционные процессы компании. Банку также неинтересно взыскивать залог (контрольный пакет Utair), потому что он «не приносит ни процентного, ни комиссионного дохода». «Вариант — забрать находящиеся в залоге акции или конвертировать долг в новые акции — банку неинтересен и не рассматривается», — утверждает источник РБК.