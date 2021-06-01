Экооператору понадобились экоинтеграторы

РЭО приступил к отбору партнеров для создания системы по учету движения отходов

«Российский экологический оператор» обсуждает участие «Сбера», ВТБ и операторов связи в создании ИT-платформ для отслеживания отходов, образующихся из товаров и упаковки. Учет призван увеличить уплату экосбора их производителями

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Российский экологический оператор» (РЭО, куратор мусорной реформы) планирует привлечь «Сбер», ВТБ, «МегаФон» и «дочку» «Ростелекома» «Большая тройка» к разработке государственных информационных систем, которые будут учитывать движение отходов, образовавшихся от использованных товаров и упаковки, чьи производители должны платить экологический сбор. Об этом РБК сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Экосбор платится для утилизации товаров и упаковки, в том числе ввезенных в страну, в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Механизм действует с 2014 года, но большинство участников рынка до сих пор его не платят. По данным РЭО, в 2019 году с производителей было собрано лишь 3,7 млрд руб., и это максимальный объем ежегодных сборов за все время.

В конце 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует в правительстве экологию) согласовала новую концепцию РОП, которая увеличивает требования к производителям и экспортерам. Уже с 2023 года эта реформа позволит собирать около 100 млрд руб. в год, говорил в интервью РБК гендиректор «РТ-Инвеста» («дочка» «Ростеха») Андрей Шипелов.

Зачем нужна такая система учета

РЭО рассчитывает стать оператором системы учета движения отходов от использованных товаров и упаковки в рамках РОП, если это поддержит правительство. Финансирование деятельности оператора РОП, как и стоимость создания информсистем, пока не раскрывается. Буцаев в начале марта сообщил в интервью РБК, что создание ИT-системы для РОП к 2022 году — это его «личный вызов».

Эти системы должны обеспечить полную прозрачность отрасли в сфере переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), пояснил РБК Буцаев. По его словам, в них будут данные о движении всех отходов от товаров и упаковки, а также об утилизаторах и их мощностях. «Чтобы работала система РОП, информсистема должна включать в себя несколько реестров: тех, кто платит, тех, кто утилизирует (те, у кого есть мощности, а не только лицензия), и реестр упаковки, которую нужно отслеживать», — уточнил он.

«Мы достигли согласия с Минприроды, которое изначально поддерживало нас в этой работе, и с Росприроднадзором и другими заинтересованными ведомствами в том, что должна быть единая система, чтобы не плодить множество отраслевых. Новая система должна обеспечить полную прозрачность отрасли как в ТКО, так и в других видах отходов», — прокомментировал Буцаев. РБК направил запрос в пресс-службу Росприроднадзора.

С точки зрения ИT в создании информационных систем может участвовать большое количество технических платформ, считает Буцаев. «Мы в том числе обсуждаем это с крупнейшими строителями экоплатформ и экоинтеграторами: это Сбербанк, ВТБ, «МегаФон», «Большая тройка» и другие», — отметил он, подчеркнув, что участие иностранцев в создании таких систем не рассматривается, потому что эти разработки должны будут «сопрягаться» с другими сервисами, предоставляемыми в государственном секторе.

Ранее Буцаев указывал, что РЭО рассмотрит возможность создания таких систем, в том числе опираясь на внутренние ресурсы. «Многие информационные системы сейчас разрабатываются внутри компаний, и мы тоже смотрим на такую возможность. Найти подрядчика и перечислить ему большую сумму — это самое легкое, а потом получить от него заказанное — уже сложнее, не говоря про запуск в эксплуатацию», — объяснил он.

Глава РЭО отметил, что стоимость такой системы будет сильно зависеть от того, какой функционал будет туда заложен и в каком объеме удастся воспользоваться наработками, которые уже есть. В кулуарах Невского международного экологического конгресса в мае Буцаев сказал РБК, что бюджет системы будет определен по итогам создания технического задания и разработки финансово-экономического обоснования. «Но разработка системы не будет сверхдорогой», — заверил он.

«Большая тройка», долю в которой «Ростелеком» приобрел в конце 2020 года, — разработчик программного обеспечения, технологий автоматизации и микроэлектроники для решения проблем экологии. Компания является лидером в области цифровизации отрасли обращения с отходами, ее продукты используют более 60 субъектов России, заявлено на сайте «Ростелекома». Как утверждала старший вице-президент «Ростелекома» Анна Шумейко, сейчас в России уделяется первоочередное внимание вопросам утилизации и вообще теме бережного отношения к окружающей среде, а нацпроект «Экология» предполагает «существенное финансирование» создания и развития цифровых систем в этой сфере.

В понедельник, 31 мая, представитель «Ростелекома» не стал комментировать переговоры с РЭО, как и пресс-служба «МегаФона». РБК направил запросы представителям Сбербанка и ВТБ.

Представитель «МегаФона» лишь напомнил, что в 2019 году оператор разработал собственное цифровое решение «МегаФон Экология», которое предназначено для мониторинга экологической обстановки в городах и контроля в режиме реального времени за промышленными выбросами и сбросами. По его словам, пилотные проекты прошли в Дзержинске, Туле, Калининграде, Оренбурге, Великом Новгороде, Саратове, Калуге.