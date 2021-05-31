На все руки регулятор

Обнародованы подробности дела бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна

Объявленный в международный розыск бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян действительно был совладельцем крупного водочного бизнеса и связанного с ним банка. Теперь это подтвердил суд

Игорь Чуян (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

На сайте «Статус Групп», некогда крупнейшего в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк». На это обратил внимание Telegram-канал «Пьяный мастер». Подлинность документа подтвердила адвокат акционера банка Николая Егорова Виктория Бурковская.

Полный текст приговора, в частности, раскрывает подробности того, как в 2011–2018 годах руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игорь Чуян контролировал «Статус Групп».

Экс-чиновник уже несколько лет находится в международном розыске. Службу Чуян покинул в июле 2018-го, а уже в декабре того года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка.

«Не устали ли вы от этой должности?» Росалкогольрегулирование Чуян возглавлял с 2008 года, придя на госслужбу из ФГУП «Росспиртпром». Самой масштабной инициативой, реализованной руководителем ведомства, стало введение минимальной розничной цены на алкоголь. Впервые она была установлена в 2011 году и, например, на водку за первые пять лет поднялась с 89 до 220 руб. за 0,5 л. Претензии к Чуяну появились еще в 2015 году: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко лично критиковала работу Росалкогольрегулирования и предлагала провести проверку слухов об «аффилированности с алкогольным бизнесом» руководителя ведомства. «Да, многое сделано. Но в то же время нынешнее состояние алкогольного рынка критическое, — возмущалась Матвиенко. — Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы свою ответственность за это? Считаете ли эффективной свою личную работу и вашей команды? Не устали ли вы от этой должности?»

Что стало известно из приговора

Бенефициар

Игорь Чуян был фактическим акционером ОФК Банка: пакет 75% минус одна акция был оформлен на родственников и знакомых, среди которых был даже водитель Чуяна, следует из текста приговора Гордееву. Суд согласился с выводами следствия, которое с самого начала подозревало, что Чуян является бенефициаром кредитной организации.

Кроме того, суд признал, что бывший федеральный чиновник был совладельцем «Статус Групп», преемницы столичной компании «Золотая мануфактура». Второму акционеру ОФК Банка — Николаю Егорову, партнеру коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурснику Владимира Путина, — Чуян признавался, что через третьих лиц владеет «Статус Групп» и другими алкогольными компаниями — клиентами банка. Это произошло после того, как ФНС предъявила банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям, выданным компаниям для освобождения от уплаты авансового платежа акциза.

Но Чуян убеждал Егорова, что принадлежащие ему алкогольные компании работают легально, а он сам не нарушает законодательство о государственной службе, так как не занимается операционным управлением бизнесом, а значит, и предпринимательской деятельностью.

Что такое «Статус Групп» и при чем тут ОФК Банк «Статус Групп» прославилась осенью 2015 года, когда, будучи малоизвестным игроком на алкогольном рынке, стремительно обошла и превысила показатели продаж многолетних лидеров — группы «Синергия» (сейчас Beluga Group) и Roust. «Статус Групп» как дистрибьютор размещала заказы на розлив водки на 11 водочных заводах в Кабардино-Балкарии под брендами «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка» и др. Внезапному взлету и кратному увеличению рыночной доли способствовала самая низкая цена на рынке, которую удалось установить, когда Росалкогольрегулирование впервые снизило минимальную цену на крепкий алкоголь — с 220 до 185 руб. за 0,5 л. Кроме того, «Статус Групп» стала эксклюзивным партнером госкомпании «Росспиртпром». Но уже в феврале 2016 года, когда после проверок с участием ФСБ в Кабардино-Балкарии были остановлены несколько заводов, выпускавших продукцию для «Статус Групп», марки компании стали терять доли рынка. В декабре 2017 года компания подала заявление о банкротстве, потянув за собой и производителя алкоголя «Кристалл-Лефортово», с которым в начале того же года объединила продажи. «Статус Групп» была главным заемщиком ОФК Банка. В апреле 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». В мае того же года регулятор оценил дыру в капитале ОФК Банка более чем в 17,5 млрд руб. В марте 2021 года бывший руководитель ОФК Банка Николай Гордеев был признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, связанным со «Статус Групп». Мещанский районный суд Москвы приговорил Гордеева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более чем на 10,5 млрд руб. Следствие полагало, что Гордеев в 2013–2016 годах визировал финансирование компаний по указанию экс-главы Росалкогольрегулирования и бенефициара ОФК Банка Игоря Чуяна.

Восьмой этаж

С топ-менеджментом и руководством подконтрольных компаний Игорь Чуян встречался в кабинете на восьмом этаже в офисе «Росспиртпрома» на Кутузовском проспекте даже после назначения его руководителем РАР. Этаж был закрыт для посещения любыми лицами и сотрудниками, чиновник использовал отдельный лифт, рассказали в своих показаниях экс-гендиректор Ярославского ликеро-водочного завода Владимир Скидан и первый зампредправления ОФК Банка Алексей Аблогин.

Заседания кредитных комитетов ОФК Банка по вопросам кредитования алкогольных компаний почти никогда не проводились, следует из показаний Аблогина. Иногда глава банка Гордеев объявлял менеджменту, что он был «на восьмом этаже» и получил указание выдать подконтрольным Чуяну алкогольным компаниям или конкретной компании определенную сумму.

«Решения <...> были окончательными и обсуждению не подлежали. Их требовалось исполнить чрезвычайно быстро, в сжатые сроки», — утверждал Аблогин. В обычных ситуациях выдача кредита происходила спустя неделю после подачи заявки, кредитование же алкогольных компаний происходило в тот же день или в крайнем случае на следующий.

«Личный проект»

«Без обсуждений, четко и быстро» распоряжения Чуяна должны были исполнять также руководители алкогольных компаний. В своих показаниях Скидан уточнял, что Ярославский ликеро-водочный завод, по словам самого Чуяна, был «его личным проектом». Именно чиновник, по собственным же словам, занимался стратегией актива и принимал решения по всей операционной деятельности завода — с кем заключать договоры, с кем работать эксклюзивно по рынку, у кого приобретать спирт и комплектующие.

С 2014 года Ярославский завод по указанию Чуяна занимался также розливом марок Восточно-Европейской дистрибьюторской компании (ВЕДК, основана владельцем Coalco International Василием Анисимовым, впоследствии миллиардер утверждал, что продал свои алкогольные активы). Однажды Скидан приехал на очередную еженедельную встречу с Чуяном, для того чтобы решить вопрос задолженности ВЕДК перед производителем. В кабинете чиновника присутствовали руководители банка и ВЕДК. Чуян якобы начал упрекать их в том, что они «довели» завод. По команде Чуяна задолженность была погашена на следующий день.

Недовольство в нецензурной форме

Для ухода от уплаты акцизов и налогов на предприятиях-производителях «Золотой мануфактуры», а в дальнейшем — «Статус Групп» использовалась специальная схема. Как пояснял Скидан, якобы производились партии алкоголя с дублирующими акцизными марками. Первая партия была легальной, а последующие продавались в различных регионах и выпадали из системы налогообложения.

Чуян предлагал Скидану схему по производству продукции с оформлением партии на подставную компанию для ухода от налогов. Когда директор завода отказался, Чуян высказал свое недовольство, «в том числе в нецензурной форме, и сообщил о том, что его разочаровали такие действия». Вскоре чиновник сообщил Скидану, что завод возглавит другой человек.