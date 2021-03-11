Экс-главу ОФК-банка приговорили к восьми годам колонии

Суд признал бывшего главу ОФК-банка Николая Гордеева виновным в выдаче необеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Он также должен будет выплатить более 400 млн руб. пострадавшему от его действий сокурснику президента

Николай Гордеев (Фото: Николаев Александр / Photoxpress)

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего главу банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 10,5 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

Гордеева признали виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну. При этом почти три года из назначенного срока Гордеев уже отбыл под домашним арестом и в СИЗО.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежала четверть акций ОФК-банка.

Гордеева обязали выплатить им более 10,5 млрд руб. Более 10,2 млрд руб. он должен будет выплатить АСВ, еще 434,1 млн руб. — Егорову. Однако арестовано у экс-банкира имущества на сумму всего 20 млн руб., сообщил «Коммерсантъ».

Адвокат Егорова Виктория Бурковская отказалась от комментариев РБК.