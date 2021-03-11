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Экс-главу ОФК-банка приговорили к восьми годам колонии

Суд признал бывшего главу ОФК-банка Николая Гордеева виновным в выдаче необеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Он также должен будет выплатить более 400 млн руб. пострадавшему от его действий сокурснику президента
Николай Гордеев
Николай Гордеев (Фото: Николаев Александр / Photoxpress)

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего главу банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 10,5 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

Гордеева признали виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну. При этом почти три года из назначенного срока Гордеев уже отбыл под домашним арестом и в СИЗО.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежала четверть акций ОФК-банка.

Гордеева обязали выплатить им более 10,5 млрд руб. Более 10,2 млрд руб. он должен будет выплатить АСВ, еще 434,1 млн руб. — Егорову. Однако арестовано у экс-банкира имущества на сумму всего 20 млн руб., сообщил «Коммерсантъ».

Адвокат Егорова Виктория Бурковская отказалась от комментариев РБК.

Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе ₽30 млрд и срыве домашнего ареста
Общество
Николай Гордеев

Гордеева задержали в 2018 году по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Заявление в СКР на него написал Егоров. Тогда же у ОФК-банка в связи с полной утратой собственных средств отозвали и лицензию. В общей сложности долг банка перед клиентами составил более 35 млрд руб.

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По версии следствия, Гордеев в 2013–2016 годах завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных советом директоров ОФК-банка кредитов на сумму около 30 млрд руб. Он сделал это по указанию экс-главы Росалкогольрегулирования и бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна, полагали следователи. Большая часть денег при этом досталась компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибьюторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». Возможным бенефициаром последней следствие также предполагало Чуяна.

Часть денег в виде займов получили директора алкогольных фирм, которые, в свою очередь, вложили средства в компании, занимающиеся производством, переработкой и продажей рыбной продукции, в том числе в «Росрыбу», «Рыбстандарт», РСТ и другие, также связанные с руководством ОФК-банка. Их имущество находится под арестом. Алкогольный бизнес после получения кредитов был свернут: с февраля 2018 года «Статус групп» с 10 млрд руб. долгов находится в процессе банкротства.

В Следственном комитете полагают, что именно незаконная деятельность Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и прекращению его деятельности.

Защита Гордеева назвала приговор суда безобразным, сообщил «Коммерсантъ». По словам адвокатов, экс-глава ОФК-банка с самого начала расследования признавал свою вину и активно сотрудничал со следствием, изобличив остальных участников преступления.

Авторы
Любовь Порываева, Виктория Полякова
Николай Егоров злоупотребление полномочиями Росалкогольрегулирование
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