Экс-главу ОФК-банка приговорили к восьми годам колонии
Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего главу банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 10,5 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.
Гордеева признали виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну. При этом почти три года из назначенного срока Гордеев уже отбыл под домашним арестом и в СИЗО.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежала четверть акций ОФК-банка.
Гордеева обязали выплатить им более 10,5 млрд руб. Более 10,2 млрд руб. он должен будет выплатить АСВ, еще 434,1 млн руб. — Егорову. Однако арестовано у экс-банкира имущества на сумму всего 20 млн руб., сообщил «Коммерсантъ».
Адвокат Егорова Виктория Бурковская отказалась от комментариев РБК.