Цветные металлы обзавелись ведомственной защитой

Минэкономразвития выступило против ограничений на экспорт алюминия и меди

Минэкономразвития не согласилось с идеей Минпромторга включить в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен, алюминий и медь. По мнению ведомства, эта инициатива необоснованна и негативно скажется на проектах UC Rusal

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минэкономразвития представило критические замечания к проекту постановления правительства, разработанному Минпромторгом и включающему отечественную металлопродукцию — стальной прокат, медь, алюминий — в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен при необходимости. В Минэкономразвития считают, что алюминий и медь необходимо исключить из приложения к проекту постановления, чтобы не допустить негативного влияния на инвестпроекты UC Rusal и Русской медной компании (РМК).

Позиция Минэкономразвития изложена в письме, направленном в Минпромторг 21 мая (есть в распоряжении РБК; его подлинность подтвердили два источника в металлургических компаниях).

Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК, что замечания «в части отсутствия в настоящее время оснований для включения в перечень продукции цветной металлургии» направлены в Минпромторг.

Минпромторг также направил проект постановления на согласование в Минфин, ФТС и ФАС, следует из письма заместителя министра промышленности Виктора Евтухова от 12 мая (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в крупной металлургической компании). В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что проект постановления согласован Минфином с учетом технической правки, не уточнив, о какой правке идет речь. Представитель ФТС сообщил, что служба будет исполнять постановление, когда оно вступит в силу. В пресс-службе ФАС заявили, что служба согласовала указанный проект постановления правительства в представленной редакции, при этом отметив, что введение ограничений возможно исключительно в случае критического недостатка товаров на внутреннем рынке.

Представитель Минпромторга уточнил РБК, что сейчас идет общественное обсуждение проекта постановления, в ходе которого будут учтены все предложения, в том числе представленные Минэкономразвития. Окончательный вариант изменений в перечень будет утвержден соответствующим постановлением правительства, добавил он.

Почему власти намерены ограничивать экспорт металла Минпромторг подготовил проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», расширив список рудой, стальной и медной продукцией, а также алюминием. Дискуссии об ограничении экспорта металла власти ведут с декабря прошлого года, после резкого роста цен на него. Тогда застройщики пожаловались на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц, а ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. В ответ металлурги пообещали заключить прямые контракты с потребителями их продукции и предложили дать скидки на нее для крупных госстроек, например БАМа и Транссиба. После небольшой стабилизации в январе—феврале 2021 года рост цен на металл возобновился, и власти вернулись к обсуждениям регулирования цен на него.

Какие аргументы использовало Минэкономразвития

Ведомство Максима Решетникова не нашло в материалах Минпромторга достаточных обоснований необходимости включения алюминия и меди в перечень товаров, экспорт которых может быть ограничен.

«Вместе с тем расширение перечня за счет продукции цветной металлургии может оказать негативное влияние на реализуемые в настоящее время на территории России инвестиционные проекты, в том числе по производству алюминия и изделий из него на Тайшетском алюминиевом заводе и Тайшетской анодной фабрике, а также по производству медной проволоки и катанки на Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗ)», — отмечает министерство.

UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, инвестировала около $1,6 млрд в строительство первой очереди Тайшетского алюминиевого завода и планирует запустить предприятие в этом году. РМК Игоря Алтушкина заявляла о намерении вложить в «Карабашмедь» и КМЭЗ около 20 млрд руб.

В Минэкономразвития также отметили, что экспорт алюминия и изделий из него, а также медной проволоки и катанки в среднем за 2015–2020 годы составил около 80–85% ежегодно от объема их производства. При этом Россия не имеет достаточных собственных запасов сырья для производства алюминия, доля импортных поставок глинозема в объеме российского производства первичного алюминия и сплавов на его основе составила в 2020 году около 65%. Что касается меди и сплавов из нее, то, по данным таможенной статистики, эта продукция в 2019–2020 годах и за первый квартал 2021 года вообще не экспортировалась из страны.

Чем ситуация с алюминием и медью отличается от ситуации со сталью

При ценообразовании на внутреннем рынке UC Rusal строго придерживается формулы, указанной в предписании ФАС, заявил РБК представитель компании. Эти ограничения действуют уже более десяти лет, сама формула обнародована на сайте службы, и каждый потребитель может посчитать цену практически по всей номенклатуре, производимой UC Rusal. «Отметим, что объем производимой UC Rusal продукции почти в четыре раза превышает текущие потребности внутреннего рынка, при этом на протяжении многих лет рост потребления и переработки алюминия в России — одно из приоритетных направлений стратегии развития компании», — добавили в UC Rusal.

В РМК и «Норникеле» отказались от комментариев.

Источник в одной из компаний — производителей меди уточнил, что в России на протяжении последних лет наблюдается отрицательная динамика потребления медной продукции. В 2020 году оно снизилось на 15%, до 286 тыс. т. При этом в целом внутри страны потребляется менее 30% производимой меди. То есть это традиционно ориентированный на экспорт продукт, и его ограничение приведет к снижению валютной выручки производителей, за счет которой финансируются не только инвестиционные проекты, но и социальные программы компаний на территориях их присутствия — в основном в небольших поселениях и моногородах, заключил собеседник РБК.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает резонным предложение Минэкономразвития исключить цветные металлы из перечня товаров, на экспорт которых может вводиться ограничение. Внутрироссийское потребление их относительно экспорта мало, но реализация новых проектов, например в сфере добычи медной руды, может пострадать ввиду неопределенности, которую накладывает потенциальное ограничение на экспорт руд на показатели доходности этого проекта, пояснил он. Кроме того, по мнению Гришунина, существуют риски зеркального ответа со стороны стран, где российские компании приобретают сырье для производства металла. Введение запрета на экспорт в качестве меры по борьбе с ростом цен на внутреннем рынке может дестимулировать производство, резюмировал эксперт. Более интересным ему представляется китайский подход, где с помощью отмены возврата НДС экспортерам стального проката удалось добиться снижения цен на внутреннем рынке на фоне продолжающегося роста цен на стальной прокат в мире.