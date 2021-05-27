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Локомотивное дело
Газета № 076 (3365) (2705) Бизнес,
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Локомотивное дело

Олег Белозеров пожаловался на низкое качество российских тепловозов
Глава РЖД заявил о конструктивных недостатках тепловозов «Трансмашхолдинга» и сложностях их использования на БАМе. Он предупредил Минпромторг о рисках нарушения сроков доставки грузов, если надежность локомотивов не будет повышена
Фото: Павел Кассин / ТАСС
Фото: Павел Кассин / ТАСС

Глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров пожаловался министру промышленности Денису Мантурову на низкое качество тепловозов производства «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Андрея Бокарева и Искандера Махмудова.

Это следует из письма топ-менеджера, которое он направил Мантурову 14 мая. У РБК есть копия, представитель РЖД подтвердил его содержание. Среди основных неисправностей — ненадлежащее качество самих локомотивов и комплектующих, наличие конструктивных недоработок, а также «неритмичная» работа сервисной компании, которая должна их обслуживать.

Глава РЖД указывает, что надежное функционирование локомотивов, способных работать в особых климатических условиях и перевозить поезда повышенной массы, необходимо для достижения целевых показателей проекта по модернизации Восточного полигона (БАМа и Транссиба). Он реализуется с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и предусматривает увеличение пропускной мощности дорог с 144 млн до 180 млн т в год. Стоимость проекта — более 1,5 трлн руб.

Вопросы, касающиеся локомотивов, Белозеров предложил обсудить в ближайшее время на совещании с участием представителей РЖД, Минпромторга, а также ТМХ и двух его «дочек» — «ЛокоТех-Сервиса» и «Рослокомотива».

РБК направил запросы в Минпромторг и ТМХ.

Что не устраивает РЖД

«Сегодня ни одна из выпускаемых отечественными предприятиями серий тепловозов не обеспечивает достижения установленных показателей надежности при их эксплуатации на БАМе», — пишет глава РЖД. На Восточном полигоне сейчас эксплуатируется три вида локомотивов производства Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в группу ТМХ) — тепловозы серий 2ТЭ25А «Витязь», 2ТЭ25КМ и 3ТЭ25К2М. Но их необходимая надежность не достигается из-за конструктивных недостатков и «неритмичной» работы сервисной компании «ЛокоТех-Сервис», отмечает Белозеров, указывая, что при эксплуатации этих тепловозов на БАМе были зафиксированы «массовые» случаи неисправностей тяговых электродвигателей, вызвавшие многочасовые перерывы в движении поездов.

Какие тепловозы используются на БАМе

Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с асинхронными тяговыми электродвигателями 2ТЭ25А производился БМЗ в 2006–2016 годах. Всего выпущено около 60 машин.

Тепловоз 2ТЭ25КМ — тоже двухсекционный, но уже с коллекторными тяговыми электродвигателями. Сейчас выпущено более 500 таких машин, которые эксплуатируются в основном на БАМе. Оба тепловоза оснащаются российским дизельным двигателем, который производится структурами ТМХ.

Трехсекционный тепловоз 3ТЭ25К2М БМЗ позиционируется как самый мощный в России. Он разработан для эксплуатации в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем пути. Этот тепловоз обеспечивает перевозку составов массой 7,1 тыс. т и более, что значительно превышает действующую весовую норму. На этом тепловозе используются дизельные двигатели GEVO-12 американской компании General Electric. Он эксплуатируется с начала 2020 года, сейчас на дороги поставлено около 60 таких тепловозов.

Глава РЖД перечисляет претензии к каждому виду локомотивов.

  • В частности, пишет он, по запущенным в 2011 году на БАМе тепловозам серии 2ТЭ25А не удалось достичь требуемых показателей надежности из-за «низкого качества» машины и ее комплектующих. Не помогли и мероприятия по повышению надежности тепловозов этой серии, проводимые в 2015 году, указывает Белозеров.

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  • У тепловозов следующей серии 2ТЭ25КМ, производимых с 2015 года и рассчитанных на работу при температурах до минус 50 градусов Цельсия, при эксплуатации на БАМе в зимний период выявились многочисленные неисправности оборудования, которых не было при работе этих тепловозов в европейской части России, отмечает глава РЖД.
  • Локомотивы 3ТЭ25К2М из-за отсутствия российского дизельного двигателя требуемой мощности оснащены дизельным двигателем американской General Electric. Из-за этого доля импортных комплектующих в конструкции тепловоза выросла до 28%, указывает Белозеров. При эксплуатации этих тепловозов на БАМе в конце 2020 года и начале 2021 года были зафиксированы неисправности, вызвавшие многочасовые перерывы в движении поездов, пишет он.

Из-за отсутствия альтернативных предложений на рынке в ближайшее время производство тепловозов серии 3ТЭ25К2М будет продолжено, поэтому глава РЖД указывает в письме на риски дальнейших трудностей с их эксплуатацией на Восточном полигоне и нарушения сроков доставки грузов.

Как подчеркнули в пресс-службе РЖД, в связи с ростом объемов перевозок и интенсивности движения, в особенности на Восточном полигоне, для РЖД становится «критически важным» качество поставляемых локомотивов и организация их сервисного обслуживания. Задача создания тепловоза, способного стабильно работать при повышенной массе поездов в особых климатических условиях, ставилась перед российской промышленностью неоднократно, однако в полной мере не решена до сих пор, заявил РБК представитель монополии.

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Будущий конкурент

Альтернативу тепловозам ТМХ предложила группа «Синара» Дмитрия Пумпянского, но ее машина еще не построена. В ноябре 2020 года «Синара-Транспортные машины» (СТМ) и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве в сфере производства, испытаний, поставки и сервисного обслуживания магистральных грузовых двухсекционных тепловозов с асинхронным тяговым приводом 2ТЭ35А. Они разрабатываются для эксплуатации на Восточном полигоне и в перспективе — на неэлектрифицированных участках БАМа и Северного широтного хода на Ямале.

Этот тепловоз должен стать самым мощным в существующей линейке локомотивов «Синары» и перевозить составы весом 7,1 тыс. т (как и самый последний тепловоз ТМХ) на сложных участках, говорится на сайте производителя.

Уже заключен контракт на поставку первого образца тепловоза, сообщил РБК представитель СТМ. Он «будет производиться в широкой производственной кооперации с применением отечественной компонентной базы, в том числе локомотив будет оснащен российским двигателем 16ДМ-185Т, разработанным Уральским дизель-моторным заводом (входит в СТМ)», добавил он. В РЖД сообщили, что заключили дополнительное соглашение к контракту на поставку тепловозов 2ТЭ35А 30 апреля 2021. Условия этого соглашения предусматривают включение в контракт стадий проектирования и разработки локомотива, проведения всех видов испытаний и поставку тепловозов уже в конце 2022 года, добавил представитель монополии.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Артём Кореняко.
Теги: РЖД , тепловоз , ТМХ
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