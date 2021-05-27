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Газета
Разбор в пользу бедных
Газета № 076 (3365) (2705) Экономика,
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Разбор в пользу бедных

Всемирный банк предложил России трансформировать программу помощи малоимущим
Россия тратит на социальную помощь 3% ВВП — много по меркам развивающихся стран, но бедность в стране сокращается медленно, утверждает Всемирный банк. Он предложил программу, которая позволит сокращать бедность быстрее и дешевле
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российское правительство ставит задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году, однако при сохранении существующих условий эта цель «остается недостижимой», считает Всемирный банк (ВБ). Эта цель вряд ли будет достигнута без реформирования системы помощи малоимущим или по крайней мере без существенного ускорения экономического роста, сказал журналистам главный экономист ВБ по России Апурва Санги.

Действующая российская система социальной помощи является дорогостоящей, но недостаточно эффективной, говорится в очередном (полугодовом) докладе ВБ об экономике России, представленном 26 мая. В частности, указано там, помощь малоимущим не является для российского государства приоритетной, если судить по тому, что бедное население до пандемии получало лишь 10% выплат в рамках всей социальной помощи. Институт предложил новую национальную программу борьбы с бедностью в России, которая будет более экономной и более результативной.

«Многие из предложений Всемирного банка уже реализуются на практике. В частности, расширение контингента получателей помощи, внедрение комплексной оценки нуждаемости, дифференциация размеров выплат по отдельным мерам поддержки, установление единых правил предоставления поддержки», — сообщили РБК в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. На вопрос, обсуждал ли ВБ свои идеи с российскими властями, представитель международного института ответил журналистам: «Все, что можно сделать публичным, мы публикуем. Наши частные коммуникации пускай останутся частными».

Экономика
Веерные соцвыплаты снизили бедность в России до минимума с 2014 года Фото: АГН «Москва»

По итогам 2020 года уровень бедности составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. В 2020 году воздействие пандемии было смягчено компенсирующими мерами социальной поддержки, что помогло даже сократить уровень бедности с 12,3% по итогам 2019 года. В 2021 году уровень бедности может снизиться до 11,4%, исходя из «совокупного эффекта экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер)», ожидает ВБ. Организация ждет роста ВВП России в 2021 году на 3,2%, согласно ее базовому прогнозу.

Сценарии экономического роста

Базовый прогноз ВБ по российской экономике исходит из постепенного сокращения числа новых случаев заболевания COVID-19. Институт также составил оптимистичный и пессимистичный варианты прогноза:

  • в позитивном сценарии рост ВВП России ускоряется до 3,8, 4,8 и 3,3% в 2021–2023 годах (предпосылки — более быстрая вакцинация, более высокий спрос на нефть в мире);
  • в негативном сценарии ВВП России растет на 2,6% в 2021 году, снижается на 0,7% в 2022 году и увеличивается на 0,6% в 2023-м (распространение новых штаммов коронавируса, слабый спрос на нефть).

Минимальный гарантированный доход

«Россия традиционно имела весьма впечатляющий комплекс систем социального обеспечения. Однако страна расходует на системы социального обеспечения больше средств (3% ВВП, или $30 млрд ежегодно), чем другие страны региона Европы и Центральной Азии, где этот показатель составляет 2,2% ВВП», — указал директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн. По его словам, можно ликвидировать бедность быстрее и с меньшими затратами для бюджета.

Сейчас размер пособий в России слишком мал, чтобы помочь малоимущим выбраться из бедности; во многих случаях методики проверки нуждаемости неэффективны; 1 руб., израсходованный всей системой социальной помощи в России, обеспечивает сокращение дефицита дохода бедных только на 0,17 руб., утверждает международная организация. Под дефицитом дохода понимается разница между доходом домохозяйства и линией бедности.

ВБ предлагает альтернативную программу борьбы с бедностью в России («национальная программа минимального гарантированного дохода»), стоимость которой может составить всего лишь 0,33% ВВП. Создавать ее можно на базе действующей программы социального контракта, считает ВБ. Однако для успеха такой программы нужно обеспечить ее адресность — в частности, отсутствие утечек средств (например, из-за включения в программу тех, кто в помощи реально не нуждается). Одновременно нужно избежать ошибок, когда в программу не включается тот, кто нуждается в помощи.

В идеальной модели ВБ (на основе данных за 2019 год) средний дефицит дохода малоимущего населения в России был оценен в 2,8 тыс. руб. в месяц. Если бы каждая такая семья получала выплату в размере своего дефицита дохода, ориентировочная сумма бюджетных расходов на ликвидацию бедности составила бы 530 млрд руб., говорится в докладе банка.

Аналогичное решение предлагала Счетная палата. «Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита [дохода] семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», — говорил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в конце марта.

Система социального контракта

Для перехода к программе минимального гарантированного дохода Россия «могла бы развивать систему, опираясь на сильные стороны своей действующей программы социального контракта, призванной избавлять семьи от бедности с помощью комплекса мер поддержки, включая предоставление денег, условий и услуг», пишет ВБ. Программа предусматривает «контракт» между получателями поддержки и государством: в обмен на пособия и льготы их получатели должны принимать определенные меры, например искать работу и соглашаться на работу, когда она предлагается.

В Минтруде РБК сообщили, что такие рекомендации, как «усилить адресность поддержки, внедрить единую методологию оценки нуждаемости», уже реализуются. Например, выплаты на детей от трех до семи лет, выплаты женщинам, ожидающим детей, и одиноким родителям вводятся с учетом комплексной оценки нуждаемости: органы соцзащиты на основании данных информационных систем оценивают доходы и имущество граждан.

«В основе предложений Всемирного банка — трансформация механизма социального контракта. Предлагается использовать этот механизм по всей стране на единых для Федерации правилах и контролировать его эффективность», — отмечает Минтруд. До 2019 года социальный контракт реализовывался лишь в отдельных регионах, в 2020 году в 21 субъекте был проведен пилот, по итогам которого были выработаны единые правила, система учета эффективности мероприятий соцконтракта, и он был распространен на всю страну с федеральным софинансированием, напоминает ведомство. Если нужно, будут предложены дополнительные меры по борьбе с бедностью, так что цель по сокращению бедности в два раза к 2030 году будет достигнута, заверили в Минтруде.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: бедность , уровень бедности , Всемирный банк , российская экономика
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