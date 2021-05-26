Йогурты Ehrmann усилились голландским компонентом

Компания FrieslandCampina уходит с российского рынка

После 29 лет работы в России нидерландская FrieslandCampina, производитель йогуртов Fruttis и «Нежный», решила уйти с рынка. Все местные активы, включая выпускаемые в России марки, приобретает немецкая Ehrmann

Фото: Сергей Петров / ТАСС

Суть сделки

Российское подразделение нидерландской компании FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность немецкой Ehrmann. Об этом говорится в сообщении FrieslandCampina. Она решила сфокусироваться на рынках ЕС.

После завершения сделки Ehrmann становится владельцем 100% ООО «Кампина», включая все активы и обязательства FrieslandCampina. 650 сотрудников, производственная площадка в подмосковном Ступино, а также бренды Fruttis и «Нежный» перейдут под управление Ehrmann.

Производитель «Эрмигурта» и «Услады», в свою очередь, рассчитывает благодаря сделке увеличить свою рыночную долю в России за счет приобретения «сильных локальных брендов», следует из заявления гендиректора Ehrmann Кристиана Эрманна.

Стороны сделки

FrieslandCampina пришла в Россию в 1992 году и, как сообщает сама компания на своем сайте, стала первым в России поставщиком йогуртов. Компания вывела на рынок йогурт Fruttis, который тогда производился в Германии.

В 1998 году началось производство стерилизованного молока на заводе, построенном в городе Ступино Московской области. В 1999-м в Ступино начали строительство завода по производству йогуртов, первая линия которого была запущена в 2000 году.

Немецкая Ehrmann, как указано на ее российском сайте, стала экспортировать йогурты в Россию в 1994 году. В 2000-м заработал собственный завод в Московской области.

FrieslandCampina свои финансовые результаты по отдельным странам не раскрывает. Ehrmann, являющаяся семейным бизнесом, не публикует отчетность. В 2020 году выручка принадлежащего FrieslandCampina ООО «Кампина» по РСБУ составила 10,2 млрд руб., что на 2% меньше, чем годом ранее, прибыль от основной деятельности выросла на 60%, до 483 млн руб., чистый убыток достиг 126,3 млн руб. против 373 млн руб. чистой прибыли в 2019-м. Аналогичные результаты контролируемого Ehrmann ООО «Эрманн» — соответственно, почти 13,3 млрд (+10% к 2019 году), 966 млн (+8%) и 647 млн руб. (-6%).

Почти 72% потребителей густых йогуртов знают марки Ehrmann, 69% — FrieslandCampina, среди потребителей питьевых йогуртов это, соответственно, 65 и 58%, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos за первый квартал 2021 года. Потребителями густых йогуртов себя называют 35,5% жителей крупных городов России, питьевых — 41,5%.

Потребление йогуртов в России снижается С марта 2020 года по февраль 2021-го в крупнейших розничных сетях потребители снижали покупки всех видов йогуртов, свидетельствуют данные исследовательской компании NielsenIQ. В натуральном выражении снизились продажи ложковых (густых) и питьевых йогуртов — на 5 и 2% соответственно. Однако на продажах в денежном выражении это не сказалось, они остались на прежнем уровне. В онлайне, напротив, консультанты рынка отмечают рост. В сегменте ложковых йогуртов продажи выросли почти в три раза и в натуральном, и в денежном выражении, в сегменте питьевых йогуртов — как минимум в 2,5 раза также и в натуральном, и в денежном выражении. Однако, как отмечают аналитики NielsenIQ, доля онлайн-продаж пока крайне невелика, поэтому снижение продаж продукта в магазинах компенсируется лишь частично.

Возможная сумма сделки

Сделка, сумма которой не разглашается, должна получить одобрение антимонопольных ведомств России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии, ее закрытие ожидается в конце июня 2021 года.

Исходя из доли на рынке йогуртов и кисломолочной продукции, которую занимает в России FrieslandCampina (2,8%), ее местный бизнес можно оценить примерно в 6,5 млрд руб., полагает партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Весь рынок она оценивает в 229,8 млрд руб. Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает сумму сделки ниже: по его мнению, с учетом долга активы FrieslandCampina могут обойтись Ehrmann в 4–4,5 млрд руб.

Последствия сделки

После сделки совокупная доля Ehrmann достигнет, по оценке «НЭО Центра», 8%. Это по-прежнему не позволит немецкому производителю приблизиться к лидерам — Danone (30,2% — бренды «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино» и др.) и Pepsi (20,2% — «Чудо», BioMax, «Имунеле», «Домик в деревне»), но увеличит отрыв от ближайшего конкурента в топ-5 — Molvest, чья рыночная доля оценивается в 4,2% (бренды «Вкуснотеево», «Фруате», «Нежный возраст»).

Благодаря сделке Ehrmann, согласно подсчетам Streda Consulting, попадет в десятку крупнейших переработчиков молока в России: компания окажется на восьмом месте с выручкой 20–22 млрд руб. (в зависимости от условий сделки). По итогам 2020 года на первом месте была Danone с 123 млрд руб. выручки, на втором — PepsiCo примерно со 100 млрд руб.

Конъюнктура рынка

На прошлой неделе стало известно о двух поглощениях, но в сфере торговли: «Магнит» готовится приобрести сеть «Дикси», а «Лента» — российский бизнес REWE Group — сеть Billa. Одной из причин консолидации в этом секторе, как объясняли эксперты рынка, стало то, что активы продавцов постепенно теряли свои конкурентные преимущества на фоне крупнейших игроков и оставаться середнячком на рынке не имело смысла.

Уровень конкуренции в ретейле гораздо выше, и логика сделки Ehrmann c FrieslandCampina несколько иная, считает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. FrieslandCampina была образована в 2008 году в результате слияния Friesland Foods и Campina. В выручке укрупненной компании, по данным Груздева, российский рынок занимает менее процента. «Компании гораздо важнее высвободить средства для инвестиций в большие европейские рынки, чем инвестировать в маленький бизнес на рынке с большими рисками», — объясняет эксперт вероятную причину ухода FrieslandCampina с российского рынка.

Прошлый год, отмечает Бурмистров, сформировал масштабный вызов для производителей пищевых продуктов: потребление сокращается, а повышение себестоимости (расходы увеличились из-за роста цен на сырье, упаковку, логистику, государственный контроль в виде системы «Меркурий») сложно транслировать рознице. В таких условиях, по мнению Бурмистрова, консолидация в пищевой отрасли выглядит неизбежной и обоснованной реакцией на ухудшение условий конкурентной среды: стагнацию реальных доходов населения, рост себестоимости и снижение маржинальности.

В переработке молока доля 50 крупнейших игроков достигает лишь 50%, отмечает гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.