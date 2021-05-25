ЕС перекрывает Белоруссии воздух

Чем обернется для Минска инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair

После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске Великобритания прекратила авиасообщение с Белоруссией, следующей станет Украина. В ближайшие дни ЕС определится с коллективным ответом Минску

Фото: ТАСС

Как Европа отвечает на инцидент с самолетом Ryanair

В понедельник, 24 мая, начинается двухдневный саммит ЕС, одной из главных тем которого станут санкции против Белоруссии из-за принудительной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

23 мая лайнер Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, из-за сообщения о бомбе на борту совершил экстренную посадку в Минске. Белорусские власти заявили, что пилоты сами приняли решение сесть в белорусской столице. В авиакомпании утверждают, что указание сесть в Минске, как и сообщение о минировании лайнера, экипаж получил от белорусских диспетчеров. До минского аэропорта лайнер сопровождал поднятый в воздух белорусскими ВВС истребитель МиГ-29. В ирландском самолете находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который в аэропорту был задержан белорусскими правоохранительными органами по обвинению в организации массовых беспорядков.

Европейские страны рассматривают возможность остановки полетов своих авиакомпаний в Белоруссию и наземных перевозок между нею и ЕС, сообщило утром агентство Bloomberg. Также, по его данным, возможен запрет самолетам национального авиаперевозчика «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС. Об этом же со ссылкой на офис президента Франции Эмманюэля Макрона сообщил и Reuters. По данным агентства, Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила от Франции запрос о приостановке полетов над Белоруссией. Официального подтверждения этой информации от ICAO пока не было, однако известно, что глава совета организации созвал 27 мая срочную встречу по поводу инцидента. Reuters также сообщил со ссылкой на свои источники, что участники саммита ЕС призовут все европейские авиакомпании прекратить полеты над Белоруссией.

Помимо вышеперечисленных мер возможно также расширение санкций против белорусских чиновников, включая визовые запреты и арест активов, утверждает Financial Times.

Несколько стран уже объявили об ограничениях в отношении белорусского авиаперевозчика. Первой запретила полеты «Белавиа» на свою территорию Великобритания. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство. Несколько европейских авиакомпаний начали избегать полетов через белорусское воздушное пространство, среди них латвийская Air Baltic и венгерская Wizz Air. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что следует ввести запрет на полеты белорусских самолетов над Латвией.

Вместе с Романом Протасевичем в аэропорту Минска была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега — они летели на одном самолете. Сапега живет в Вильнюсе, учится в Европейском гуманитарном университете (ЕГУ). Университет потребовал от властей Белоруссии ее немедленного освобождения. У Сапеги нет белорусского гражданства — только вид на жительство, сказал РБК руководитель отдела коммуникации и развития ЕГУ Максим Милта. Власти Белоруссии обязаны допустить к ней российского консула, отметил он. В посольстве России в Белоруссии утром заявили, что проверяют информацию о задержании гражданки России. «Москва уже связалась с отцом гражданки России, которая была с Протасевичем на борту севшего в Минске самолета, к ней запросили консульский доступ», — прокомментировал ситуацию в понедельник днем глава МИД России Сергей Лавров. Из слов министра следовало, что консул уже больше суток не может с ней встретиться. Также до сих пор неизвестно, в чем ее обвиняют. Подробности задержания Сапеги сообщили в итоге ее родители. По словам ее матери Анны Дудич, Сапега находится в минском изоляторе Окрестино. «Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут», — сказала она.

Как все объясняют в Минске

Утром в понедельник глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал произошедшее актом государственного пиратства и заявил, что на борту севшего в Минске самолета могли присутствовать несколько сотрудников КГБ Белоруссии. После вынужденной посадки с рейса помимо Протасевича и его девушки сошли еще несколько человек. Начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил в понедельник, что Афины покинули 126 пассажиров, но только 121 прибыл ирландским бортом в литовскую столицу.

Ни авиакомпания, ни литовская полиция не объяснили, почему экипаж самолета принял решение садиться в Минске, а не в Вильнюсе, до которого было значительно ближе, какую роль в этом сыграл поднятый белорусскими ВВС истребитель МиГ-29 и кем являются сошедшие с самолета люди. Данные с сайта flightradar24.com показывают, что лайнер был перенаправлен в Минск всего за две минуты до захода в воздушное пространство Литвы. В литовской полиции пока заявили, что посадить лайнер в Минске — решение, принятое капитаном воздушного судна по согласованию с руководством Ryanair.

Минск представил свою версию произошедшего. 24 мая на специальной пресс-конференции директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский процитировал отрывок из письма о минировании самолета, якобы поступившего на электронную почту минского аэропорта: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа, требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом Foxtrot Romeo 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом». «Только представьте, что могло бы произойти в Вильнюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация, не дай бог, оказалась бы действительной», — продолжил Сикорский.

По версии белорусской стороны, «солдаты ХАМАС» отправили свою угрозу через два дня после установления перемирия между сектором Газа и Израилем.

По словам Сикорского, после получения информации о возможном минировании самолета от минского аэропорта его экипаж в 12:47 мск «в соответствии с установленными международными требованиями установил на борту самолета код ответчика 7700, указывающий на наличие аварийной ситуации, и в радиотелефонном режиме запросил помощь установленной фразой Mayday». «После этого экипаж сообщил, что принял решение совершить посадку в национальном аэропорту Минск», — подытожил он.

На той же пресс-конференции командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб опроверг утверждение, что истребитель МиГ-29 был поднят заранее. По его словам, экипаж самолета Ryanair развернул судно в сторону аэропорта Минск до того, как МиГ-29 был поднят в воздух.

Ближе к вечеру выступил и глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он объявил о высылке посла Латвии и всех ее дипломатов (Латвия сразу ответила симметрично), поскольку ранее в тот же день мэр Риги в присутствии главы МИДа страны заменил государственный флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею бело-красно-белым флагом, а также заявил о готовности «предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолетом Ryanair».

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Какую позицию заняла Москва

Российские власти на инцидент с посадкой самолета отреагировали сдержанно, по существу его не комментировали, но сравнили с аналогичными инцидентами. «Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД России также уточнили, что МиГ-29 был поднят в воздух с учетом того, что рядом расположена БелАЭС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вовсе отказался комментировать ситуацию. «Кто-то требует санкций, кто-то говорит, что соответствовало международным правилам и нормам. Мы бы сейчас не хотели участвовать в этой гонке наперегонки», — сказал он. Позднее в похожих выражениях высказался и глава МИД России Сергей Лавров.

На 28 мая запланирована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это будет уже третий визит белорусского президента в Россию с начала года.

Насколько вероятно прекращение полетов над Белоруссией

«Ответить на вопрос, что именно побудило президента Лукашенко на такой шаг, конечно, сложно, но представляется, что одним из составляющих было чувство мести, иррациональное желание отомстить не только конкретному блогеру, а тому большинству, которое выделилось во время протеста», — сказал РБК директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России финского Института международных отношений Аркадий Мошес. Второй побудительной причиной, по его мнению, могло стать желание найти информацию о «большом западном заговоре по свержению Лукашенко», что, с точки зрения белорусских властей, оправдывает жесткость действий, предпринятых в воскресенье.

Не просчитывать возможную реакцию Евросоюза белорусские власти, конечно, не могли, но они, вероятно, не считают, что в ответ на приземление самолета следует ожидать жесткого ответа со стороны Запада, полагает Мошес. С августа прошлого года ЕС не реагировал жестко ни на задержания тысяч людей в этой стране, ни на разгром национальных СМИ, ни на смерти политзаключенных, хотя с таким рядом фактов можно было принять по-настоящему серьезные меры, продолжает эксперт.

Реакцию России на действия белорусских властей эксперт называет сдержанно-положительной. «Россия будет поддерживать Лукашенко до конца, что бы ни происходило, просто потому, что нет другого приемлемого для развития кремлевско-белорусских отношений кандидата», — объясняет эксперт.

«Не исключаю, что какие-то меры, касающиеся гражданской авиации, могут быть приняты, но уверенности в этом нет, так как транзит через Беларусь по пути запад — восток — для полетов в Москву и не только — очень удобен, гораздо более удобен, чем транзит над территорией Украины», — говорит эксперт. Общее существенное ужесточение западных санкций в области экономики все еще маловероятно, потому что по большому счету оказать существенное воздействие на экономику Белоруссии могут только санкции в отношении производителя минеральных удобрений, которые пока не обсуждаются, сказал Мошес.

Россия будет действовать двояко: с одной стороны, продолжит поддерживать Лукашенко (если критика и будет, то мягчайшая), с другой — будет подавать сигналы Европе, что «вот он совсем от рук отбился, но может смягчиться, если попросит Москва», прогнозирует политолог Алексей Макаркин. «К Лукашенко в России отношение скептическое, но вся ситуация в Белоруссии воспринимается сугубо с точки зрения геополитики. Это единственная лояльная России страна западнее самой России (из приграничных). Теперь Лукашенко не может крутиться и вертеться, никакой многовекторности, для Запада он изгой, а значит, ему ничего не остается, как сближаться с Москвой», — объясняет эксперт безоговорочную поддержку Минска Москвой.