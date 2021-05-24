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Европа опасается, но прививается
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Газета
Европа опасается, но прививается
Газета № 073 (3362) (2405)
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Европа опасается, но прививается

ЕС сумел существенно увеличить темпы вакцинации
Доля населения стран ЕС, получившая хотя бы одну вакцину от COVID-19, выросла до 34%, а к июлю этот результат может быть удвоен. Улучшить показатели позволило исправление ситуации с поставками вакцин
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Как продвигается кампания вакцинации в ЕС

По состоянию на 21 мая 34,4% населения стран Европейского союза привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса COVID-19, следует из данных статистического портала Our World in Data. Это почти в три раза больше, чем в начале апреля, когда доля вакцинированных хотя бы одной дозой составляла 12,4%. Таким образом, несмотря на медленный старт прививочной кампании, ЕС сокращает отставание от стран — лидеров по темпам вакцинации среди развитых стран: Израиля (62,9%), Великобритании (55,3%), Канады (49,7%) и США (48,2%).

Положительную динамику роста темпов вакцинации подтверждает и статистика Европейского центра профилактики и контроля болезней (ECDC). По его данным на 22 мая, по крайней мере одну вакцину получили 39,6% граждан стран ЕС, тогда как в начале апреля этот показатель составлял 15,9%. Прирост числа привитых граждан в ЕС за первый месяц кампании вакцинации составил 2,3 п.п., за второй — 1,8 п.п., за третий — 5,9 п.п., за четвертый — 9,2 п.п., за пятый — 15,4 п.п.

Политика
В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Как следует из статистики ECDC, в пятерку лидеров по вакцинации среди стран ЕС входят Мальта (60%), Венгрия (58,1%), Финляндия (48,2%), Кипр (46,2%) и Бельгия (45%). Аутсайдеры — Болгария (12,7%), Латвия (23,5%) и Румыния (25,1%). Что касается трех крупнейших экономик ЕС — Франции, Германии и Италии, то темпы вакцинации там растут, однако доля получивших хотя бы одну вакцину не превышает половины населения. Во Франции доля вакцинированных одной дозой препарата составляет 38,5% (в начале апреля — 17,9%), в Италии — 39,3% (15,2% в начале апреля), в Германии — 44,3% (15,3% в начале апреля).

Фактор недоверия к вакцине от COVID-19 не смог замедлить программы иммунизации населения в Европе. Согласно опросу Eurobarometer, лидерами по доле респондентов, опасающихся отложенных побочных эффектов от прививок, являются Кипр (84%), Венгрия (80%), Греция (76%) и Франция (76%). При этом Кипр и Венгрия входят в число лидеров по темпам вакцинации, во Франции уровень выше среднего по ЕС, в Греции — 33,5%, то есть немногим ниже среднего.

Общество
Первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 14 млн россиян Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В руководящих структурах Евросоюза считают, что удалось преодолеть проблемы, связанные с вакцинацией. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что уже к концу июля ЕС получит достаточно вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения. «Мы планируем дать возможность привиться 70% от взрослого населения к концу июля — это примерно такая же цель, которую поставили перед собой в США», — сказала она 20 мая (цитата по Reuters). Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС смог нарастить темпы вакцинации, несмотря на экспорт препаратов за рубеж.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Средний прирост заболеваемости COVID-19 в пересчете на 1 млн населения за неделю в ЕС падает с середины апреля. 15 апреля этот показатель составлял 331 на 1 млн человек, 1 мая — 234, 15 мая — 143, 22 мая — 104, следует из данных Our World in Data.

Что позволило ЕС выправить ситуацию

Главный фактор, позволивший странам Евросоюза нарастить темпы вакцинации, — улучшение ситуации с поставками препаратов. В начале развертывания программы вакцинации ЕС столкнулся с нехваткой вакцин — в частности, из-за перебоев на производстве AstraZeneca. В январе компания предупредила, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту. К концу первого квартала 2021 года компания поставила в европейские страны 30 млн доз вместо 90 млн, оговоренных в соглашении. Moderna и Pfizer поставили 10 млн и 60 млн соответственно, утверждала фон дер Ляйен.

Общество
Собянин заявил о минимальной доле привитых в Москве в сравнении с Европой Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

К концу марта число имеющихся в распоряжении ЕС всех вакцин составляло 107 млн, в начале мая этот показатель превысил порог 200 млн — по состоянию на 22 мая в ЕС было доставлено 242,8 млн доз вакцин. Из них 157,6 млн доз пришлось на вакцину Pfizer, 50,3 млн — на вакцину AstraZeneca (вакцина сменила название на Vaxzevria), 22,1 млн — на Moderna, 5,1 млн — на вакцину Johnson&Johnson. Оставшиеся вакцины, включая 2 млн доз препарата Sputnik V, были закуплены национальными правительствами без одобрения европейского регулятора, следует из данных ECDC. СМИ сообщали, что в ЕС не собираются продлевать контракты на поставку Vaxzevria.

Объемы поставок вакцин в ЕС продолжат расти на протяжении всего года, следует из прогнозов банка Barclays. Как отмечают аналитики, во втором квартале ЕС может получить 376 млн доз вакцины, в третьем — 598 млн, в четвертом — 392 млн. «Начиная с апреля объемы поставок [вакцин] в соответствии с планами производителей могут удвоиться, в том числе и в силу пополнения списка одобренных вакцин», — заявляла фон дер Ляйен в начале апреля. Всего Еврокомиссия зарезервировала поставки 2,6 млрд доз вакцин — 600 млн доз Pfizer, 460 млн доз Moderna, 405 млн CureVac, по 400 млн доз вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson и 300 млн доз Sanofi-GSK.

Поезд, собор и велодром: необычные пункты вакцинации от COVID-19 Мужчину прививают рядом с самогонным аппаратом в отдаленной горной деревне в Черногории, 10 мая Очередь на вакцинацию в соборе Солсбери, Великобритания, 20 января Центр вакцинации на территории крытого велодрома к юго-западу от Парижа, Франция, 26 марта Центр вакцинации в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, США, 23 апреля Еще 9 фото
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Европейский регулятор зарегистрировал четыре вакцины для использования в ЕС — Pfizer (21 декабря), Moderna (6 января), AstraZeneca (29 января) и Johnson&Johnson (11 марта). Регулятор также рассматривает возможность одобрения российской вакцины Sputnik V, немецкой CureVac и американской Novamax.

Что значит ускорение темпов вакцинации для туризма и экономики

Ускорение темпов вакцинации в ЕС будет иметь три последствия. Во-первых, позволит быстрее снять ограничения, так что экономика сможет скорее восстановиться после кризиса. Согласно прогнозам Еврокомиссии, ВВП стран Евросоюза вырастет в текущем году на 4,2%, в следующем — на 4,4%. В Еврокомиссии улучшение экономической ситуации объясняют в том числе снятием ограничений, принятых из-за пандемии COVID-19. «Траектория развития экономики в 2021 и 2022 годах будет зависеть от того, в какой степени программы вакцинации [в разных странах] смогут сдержать пандемию и насколько быстро правительства решат снять ограничения», — отмечают в Еврокомиссии. Многие страны, в том числе Франция и Германия, уже начали постепенно снимать ограничения.

Во-вторых, в ЕС стали охотнее задумываться о снятии ограничений, касающихся путешествий. В пятницу, 21 мая, в Брюсселе обозначили принципы работы сертификатов, демонстрирующих ковид-статус предъявителя и показывающих, был ли он вакцинирован одобренной европейским регулятором вакциной. Сертификаты заработают с 1 июля и позволят снять ограничения для путешественников. В дальнейшем предложение Еврокомиссии должно быть одобрено странами — участницами ЕС. Об изменениях в правилах допуска в ЕС путешественников из России в объединении не сообщали.

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В-третьих, решив проблему с вакцинацией от COVID-19 у себя, ЕС сможет активнее помогать другим странам. Страны ЕС уже экспортировали свыше 200 млн доз вакцин за рубеж. В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала отправить имеющиеся у членов ЕС излишки доз вакцины странам, которые страдают от дефицита препаратов. В ФРГ намерены отправить за рубеж дополнительно 30 млн доз вакцин, пообещала Меркель.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Евросоюз , вакцины , коронавирус , вакцинация
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