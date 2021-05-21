ЛУКОЙЛ консолидирует углеродный след

Крупнейшая частная нефтяная компания выделяет наименее экологичные энергоактивы в отдельную «дочку»

ЛУКОЙЛ консолидировал энергогенерирующие активы на юге России с высоким углеродным следом в новой структуре — «ВДК-Энерго». Это делается в рамках тренда на декарбонизацию на фоне ужесточения экологических требований инвесторов

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

ЛУКОЙЛ сконцентрировал коммерческую энергогенерацию на юге России с высоким углеродным следом в отдельной «дочке» — «ВДК-Энерго» (аббревиатура от «Волга-Дон-Кубань»), которая была зарегистрирована в январе 2021 года. Это следует из данных СПАРК.

19 мая «ВДК-Энерго» получила доли в семи энергокомпаниях: «Ростовские тепловые сети», «Лукойл-Астраханьэнерго», «Лукойл-Кубаньэнерго, «Лукойл-Ростовэнерго», «Лукойл-Волгоградэнерго», «Волгодонские тепловые сети», а также «Лукойл-ЦУР» (специализируется, в том числе на продаже электроэнергии), зарегистрированной в Москве.

В общей сложности перевод коснулся энергетических активов с большим углеродным следом, который охватывает мощности около 3,5 ГВт (60% всех энергоактивов ЛУКОЙЛа), следует из интервью руководителя дирекции по энергетике ЛУКОЙЛа Василия Зубакина, которое он дал корпоративному журналу компании «Энерговектор». Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

Какие энергоактивы ЛУКОЙЛ перевел в новую компанию

ЛУКОЙЛ купил генерирующую компанию ТГК-8 с небольшими работающими на газе ТЭЦ на юге России в 2008 году, в конце реформы РАО «ЕЭС России». Затем он разделил ТГК-8 на несколько региональных энергокомпаний. Их суммарная мощность — 5,7 ГВт, 71% которой — коммерческая генерация, работающая на оптовом рынке, остальное — небольшие станции на предприятиях в местах добычи и переработки нефти.

«Для снижения углеродного следа часть коммерческой генерации ЛУКОЙЛа будет выведена в самостоятельную компанию «ВДК-Энерго», — пояснил Зубакин в интервью, которое вышло в майском номере «Энерговектора» (на момент подготовки интервью консолидация активов на базе новой «дочки» еще не завершилась). «Отчуждены могут быть те электростанции на юге России, которые не связаны с технологическими процессами добычи и переработки нефти», — добавил он. По оценкам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Скляра, энергоактивы ЛУКОЙЛа имеют углеродный след на уровне 11–12 млн т в год, что составляет 36,7% ото всех выбросов компании в России.

По словам Зубакина, в самом ЛУКОЙЛе останется ряд электростанций, таких, например, как Волгоградская ТЭЦ-2, которая обеспечивает работу завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», и Буденновская ТЭС, снабжающая энергией нефтехимическое предприятие «Ставролен» в Ставропольском крае.

У «ВДК-Энерго» будет «самостоятельный менеджмент», но у дирекции по энергетике ЛУКОЙЛа останутся «функции корпоративного управления» по отношению к новой «дочке». Согласно данным СПАРК, гендиректором «ВДК-Энерго» назначен Алибек Тналин, который в 2019 году был начальником департамента развития энергетических активов и сопровождения проектов ЛУКОЙЛа (этот департамент вошел в дирекцию по энергетике).

В ноябре 2020 года «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что часть энергоактивов компании может быть выставлена на продажу, хотя на тот момент не было конкретных переговоров с претендентами. По средним мультипликаторам на российском рынке электроэнергетики генерация мощностью 3,5 ГВт, выведенная в «ВДК-Энерго», может стоить 35–45 млрд руб., говорит Скляр. Он полагает, что эти активы в будущем могут купить крупные владельцы генерации, такие как «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО» и «Росатом», которые находятся в активном поиске объектов для приобретения. Представители всех трех компаний сообщили РБК, что не ведут таких переговоров с ЛУКОЙЛом.

Как ЛУКОЙЛ намерен снижать углеродный след

ЛУКОЙЛ прорабатывает возможность достичь углеродной нейтральности к 2050 году, сообщала компания в презентации будущей климатической стратегии. Для этого она намерена повышать энергоэффективность, развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для собственных нужд и в коммерческих целях, заниматься производством биотоплива и водорода, а также оптимизировать портфель активов. Уровень выбросов СO 2 компании сократился с 50,6 млн т в 2016 году до 48,5 млн т в 2019 году. Будущая стратегия будет представлена весной 2022 года, говорил вице-президент компании Павел Жданов.

Использование ЛУКОЙЛом ВИЭ теперь «выходит на первый план, поскольку в компании есть программа декарбонизации», отметил Зубакин. У ЛУКОЙЛа уже есть объекты ВИЭ (10 МВт), компания рассматривает перспективные проекты по дальнейшему развитию генерации в областях солнечной, ветро- и гидроэнергетики, добавил он. В частности, были проведены ветроизмерения в районе Цимлянской ГЭС на реке Дон в Ростовской области и планируется изучить площадки на побережье Каспийского моря в Калмыкии, также компания может построить одну или две малые ГЭС на реке Белая в Краснодарском крае. К тому же ЛУКОЙЛ интересуют возможности строительства новых солнечных электростанций на территориях перерабатывающих предприятий, заключил топ-менеджер.

Стремление ЛУКОЙЛа к снижению углеродного следа, как и других российских компаний, занимающихся добычей природных ресурсов, связано с новыми экологическими требованиями инвесторов. Накануне стало известно, что производитель алюминия UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, решил выделить в новую компанию заводы с большим объемом углеродного следа, чтобы экспортировать продукцию с минимальным уровнем загрязнений.

В частности, Евросоюз, стремящийся достичь углеродной нейтральности к 2030 году, разрабатывает и планирует этим летом принять так называемый пограничный углеродный налог (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на импортируемые товары с высоким углеродным следом.

Ключевым условием снижения выбросов парниковых газов является масштабное развитие «отрицательных эмиссий» за счет природных и технологических решений по улавливанию и хранению углерода, сообщил в марте глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Соответствующие технологии сейчас находятся на ранней стадии, для их развития компания намерена создать специальный венчурный фонд.