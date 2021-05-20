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UC Rusal разливает на двоих
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Газета
UC Rusal разливает на двоих
Газета № 071 (3360) (2005) Бизнес,
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UC Rusal разливает на двоих

Крупнейший производитель алюминия в России выделит заводы с наибольшим углеродным следом в отдельную компанию
UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, выделит наиболее «грязные» активы в отдельную структуру. Это поможет компании, которая будет переименована в AL+, соответствовать новым экологическим требованиям Европы и США
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

UC Rusal, которую основал Олег Дерипаска, сообщил о решении выделить активы, требующие дорогостоящей модернизации для снижения выбросов, в отдельную структуру. Это позволит компании, которая сменит название на AL+, сфокусироваться на экспорте алюминия с низким углеродным следом.

Новая структура (ее название компания пока не раскрывает) с более «грязными» заводами сосредоточится на развитии внутреннего рынка. Это юридическое лицо планируется создать в форме публичной компании в России с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении En+ (контролирует UC Rusal), его акции будут распределяться на пропорциональной основе среди акционеров UC Rusal (основной листинг на Гонконгской бирже).

«Эта трансформация отражает приверженность ключевым ценностям компании и приоритет экологического прогресса, которыми мы руководствуемся в нашей стратегии как надежный и открытый производитель алюминия с низким углеродным следом», — заявил генеральный директор UC Rusal Евгений Никитин (его слова приводятся в сообщении алюминиевой компании). Предложение менеджмента о смене названия с UC Rusal на AL+ включено в повестку дня годового собрания акционеров 24 июня.

Как компания разделит активы

Предполагается, что в AL+, которая продолжит экспортировать алюминий в страны с высокими требованиями к экологии (например, в Европу и США), войдут алюминиевые заводы — Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский, КУБАЛ (находится в Швеции), которые произвели в прошлом году 2,2 млн т алюминия (58% всего производства компании). В нее также будут включены глиноземные заводы — Николаевский (Украина), Aughinish (Ирландия), EurAllumina (Италия), QAL (Австралия), Friguia (Гвинея), Windalco (Ямайка) и добывающие активы — гвинейские Kindia и Dian Dian и гайанская BCGI.

В новой компании будут Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский алюминиевые заводы, которые произвели в 2020 году 1,8 млн т, а также российские глиноземные (Ачинский, Богословский и Уральский) и добывающие активы (Северо-Уральский бокситовый рудник и «Боксит Тимана»).

UC Rusal занимает первое место по объемам производства алюминия за пределами Китая. После раздела экспортно ориентированная Al+ останется в четверке лидеров отрасли после Alcoa и Rio Tinto и примерно наравне с Norsk Hydro.

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ЕС разрабатывает и планирует этим летом принять так называемый пограничный углеродный налог (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на импортируемые товары с высоким углеродным следом. Эта мера, по разным оценкам, будет стоить российским экспортерам €2–5 млрд. «Предлагаемое выделение активов позволит обеим компаниям раскрыть полный потенциал», — отметил глава совета директоров UC Rusal Бернард Зонневельд. По его словам, разделение активов с разным углеродным следом будет способствовать увеличению капитализации двух компаний (AL+ и новой структуры) и расширит возможности их развития.

En+ уже проинформировал «должным образом» о предложении по разделению бизнеса комитет по комплаенсу En+ и Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) Минфина США. OFAC в апреле 2018 года ввел санкции против En+ и UC Rusal, которые были сняты в начале 2019 года, после того как Дерипаска снизил долю в En+ ниже контрольной. Но крупные сделки компания все равно должна согласовывать с подразделением американского Минфина. «Мы будем постоянно держать их в курсе всего происходящего», — заявил исполнительный председатель совета директоров En+ Лорд Баркер.

В день объявления о разделе активов, произошедшего после закрытия торгов в Гонконге, котировки UC Rusal на Мосбирже опустились на 3,41%, до 54,95 руб. за акцию (на 18:45 мск). Капитализация составила 843,7 млрд руб. Снижение стоимости акции основного акционера алюминиевой компании, холдинга En+, достигло 4,71%, до 891 руб. за бумагу (капитализация 569 млрд руб.).

«Зеленая» стратегия

UC Rusal уже не первая российская компания, которая выделяет более «грязные» производства в отдельные структуры в рамках реализации «зеленой» стратегии. Так, в январе 2021 года холдинг En+, в который помимо UC Rusal входит энергокомпания «Евросибэнерго», завершил перевод угольных теплоэлектростанций (ТЭС) в Байкальскую энергетическую компанию, чтобы освободиться от углеродоемких активов.

О планах выделить угольный бизнес в отдельную компанию в начале 2021 года объявил и крупнейший производитель стали Evraz, совладельцем которого является Роман Абрамович. По мнению экспертов, это позволит Evraz улучшить отношение инвесторов, части из которых уже запрещено вкладываться в угледобычу.

Глобальная «зеленая» повестка ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) включает в себя три параметра, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития — вопросы защиты окружающей среды (управление отходами, снижение вредных выбросов), социальной сферы (например, безопасности труда на производстве) и стандартов корпоративного управления (управление рисками, прозрачность закупок). Поскольку все больше инвесторов в мире ориентируются на принципы ESG, давление на компании усиливается.

Сколько планирует вложить UC Rusal в модернизацию

Существенная часть производства UC Rusal основана на использовании возобновляемой гидроэлектроэнергии, что позволяет компании поставлять на рынок продукцию «с самым низким углеродным следом», сообщает пресс-служба Rusal. Месяц назад Никитин объявил о программе модернизации четырех сибирских заводов, что должно еще снизить выбросы от производства алюминия. Он тогда заявил, что компания намерена заменить половину электролизеров на заводах в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке на современные технологии. Модернизация, по словам Никитина, затронет мощности, производящие более 1,4 млн т алюминия (35% от общего выпуска UC Rusal). В результате потребление электроэнергии снизится на 16,5%, выброс фторидов — на 73%, а бензапирена — на 100%. Из четырех модернизируемых заводов только Красноярский планируется оставить в ориентированной на экспорт AL+, остальные должны быть выведены в структуру для работы на российском рынке.

На первый этап модернизации трех из четырех заводов новой компании в 2022–2027 годах потребуется порядка 380 млрд руб. ($5,3 млрд). Президент Владимир Путин уже одобрил предоставление госгарантий для них на сумму 266 млрд руб. «Мы обязательно поддержим проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий. Так, уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнем обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке», — сказал он.

Почему правительство решило поддержать UC Rusal

Помощник президента Максим Орешкин в письме Путину в марте 2021 года сообщил, что получил обращение главы UC Rusal, в котором тот рассказывает о программе модернизации стоимостью $5,3 млрд. Топ-менеджер попросил предоставить госгарантии проекту для привлечения средств у российских банков, «поскольку введенные в 2018 году против компании санкции США ограничивают ее доступ к рынку заемного финансирования». Санкции были сняты в январе 2019 года, но все равно компании сложно привлекать кредиты.

Это письмо Орешкина ранее опубликовал Telegram-канал «Зеленый Змий». Его подлинность РБК подтвердил источник в UC Rusal. Правительство, по словам помощника президента, поддержало проект и подсчитало, что ему нужны госгарантии на 266 млрд руб. на не менее чем 15 лет с возможным обеспечением в виде акций модернизируемых заводов. Чиновник предложил принять необходимые решения для предоставления компании поддержки начиная с 2022 года. Путин на этом письме поставил резолюцию «Согласен».

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После первого этапа модернизации заводы будут переведены на технологию электролиза на обожженных анодах (электродах), а на следующем этапе возможно внедрение новой технологии с использованием инертного анода, когда будут использоваться такие нерасходуемые материалы, как керамика или сплавы. Это позволяет производить алюминий с самым низким в отрасли углеродным следом — менее 0,01 т эквивалента CO2 на тонну металла.

Эта идея очень интересная, ведь если на нынешних технологиях компания показывает выбросы на уровне 4 т CO2 на тонну алюминия, то выделение заводов с наибольшим углеродным следом в отдельную структуру позволит AL+ достичь еще более амбициозных целей, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Внедрение технологии инертного анода, в которую долго никто не верил, позволит компании стать одним из мировых лидеров по производству низкоуглеродного алюминия, добавляет он.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: алюминий , UC Rusal , Экология
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