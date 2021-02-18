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En+ предложила отапливать несколько районов Красноярска с помощью СПГ

En+ предложила властям Красноярска, где находятся ее заводы, отапливать частные дома в некоторых районах городах с помощью сжиженного природного газ (СПГ), а также построить там СПГ-заправки. Сейчас Красноярск отапливается углем
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Красноярск
Красноярск (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Компания En+, основанная Олегом Дерипаской, которая контролирует алюминиевую компанию UC Rusal (ее флагманские заводы находятся в Красноярском крае и Иркутской области), обсуждает с властями Крансоярска перевод ряда котельных и частных домов на СПГ с целью улучшения экологии

«Мы планируем обсудить с властями и сделать заправки на СПГ в Красноярске и перевести на СПГ несколько маршрутов городского транспорта, чтобы «разгрузить» экологию города», — заявил журналистам руководитель энергетического дивизиона En+ Михаил Хардиков, передает корреспондент РБК.

По его словам, речь идет, в том числе, о переводе системы отопления ряда частных жилых секторов города, а в перспективе — о перспективе газификации с помощью СПГ котельных и частных домов. РБК направил запрос в мэрию Красноярска.

Сейчас в Красноярском крае, где проживают 3 млн человек, газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местных запасов газа. Красноярск получает тепло за счет угольных ТЭЦ, старейшая из которых работает с 1943 года. Частный сектор в основном отапливается за счет печного угольного отопления.

Власти придумали способ спасти Красноярск от загрязнений
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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В Красноярске есть несколько промышленных предприятий, в том числе заводы UC Rusal, а также высокое количество автотранспорта. Все это усугубляется отоплением с помощью угля и приводит к значительным выбросам вредных веществ в атмосферу. В городе часто действует режим «черного неба», только в январе 2021 года Роспотребнадзор объявлял его четыре раза. В этот момент количество вредных выбросов, в частности, диоксида серы, в несколько раз превышает норму.

Красноярск попал в список 12 городов с высокой степенью загрязнения воздуха, качество воздуха в них с точки зрения сокращения выбросов вредных веществ должно улучшиться к 2024 году на 22% по итогам работы федерального проекта «Чистый воздух».

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Газификация Красноярского края трубопроводным газом, которая могла бы существенно улучшить экологическую обстановку в регионе, из-за высокой стоимости запланирована не ранее 2025-2027 годов, говорил в конце ноября 2020 года губернатор региона Александр Усс, выступая на заседании Совета Федерации.

Автор
Людмила Подобедова
При участии
Елизавета Ламова
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