En+ предложила отапливать несколько районов Красноярска с помощью СПГ

En+ предложила властям Красноярска, где находятся ее заводы, отапливать частные дома в некоторых районах городах с помощью сжиженного природного газ (СПГ), а также построить там СПГ-заправки. Сейчас Красноярск отапливается углем

Красноярск (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Компания En+, основанная Олегом Дерипаской, которая контролирует алюминиевую компанию UC Rusal (ее флагманские заводы находятся в Красноярском крае и Иркутской области), обсуждает с властями Крансоярска перевод ряда котельных и частных домов на СПГ с целью улучшения экологии

«Мы планируем обсудить с властями и сделать заправки на СПГ в Красноярске и перевести на СПГ несколько маршрутов городского транспорта, чтобы «разгрузить» экологию города», — заявил журналистам руководитель энергетического дивизиона En+ Михаил Хардиков, передает корреспондент РБК.

По его словам, речь идет, в том числе, о переводе системы отопления ряда частных жилых секторов города, а в перспективе — о перспективе газификации с помощью СПГ котельных и частных домов. РБК направил запрос в мэрию Красноярска.

Сейчас в Красноярском крае, где проживают 3 млн человек, газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местных запасов газа. Красноярск получает тепло за счет угольных ТЭЦ, старейшая из которых работает с 1943 года. Частный сектор в основном отапливается за счет печного угольного отопления.