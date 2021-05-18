Демаркационный кризис

Армения запросила помощь ОДКБ в связи с новым инцидентом на границе с Азербайджаном

Не утихает скандал вокруг нового инцидента на границе Армении и Азербайджана. Ереван ждет от союзников по ОДКБ активных действий, но Москва считает значение произошедшего преувеличенным

Российские военные в Сюникской области (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Продолжаются споры вокруг нового инцидента на границе Армении и Азербайджана. Ереван настаивает на том, что 12 мая азербайджанские военные незаконно вторглись на территорию страны в Сюникской области, и ждет от своих союзников — России и ОДКБ — более активных действий.

В понедельник, 17 мая, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что решения проблемы пока нет, ситуация остается напряженной. В тот же день его слова фактически опроверг глава МИД России Сергей Лавров — по его словам, нет «никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции». Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник заявил, что обращение Армении в ОДКБ является не чем иным, как безосновательной попыткой интернационализировать вопрос. «На границе нет никакого столкновения, ситуация стабильна, переговоры продолжаются», — сказал Алиев.

Что произошло в Сюникской области

Оспариваемый сторонами район Сюникской области, полоса земли и несколько высот вокруг Черного озера (арм. Сев лич), более 25 лет — после победы Армении в первой Карабахской войне — граничил с армянской частью Нагорного Карабаха. Этим отчасти можно объяснить то, почему азербайджанские военные 12 мая беспрепятственно вошли на эту территорию, которую Ереван считает своей, — там еще не была создана пограничная оборонная инфраструктура. Однако сейчас, по словам и.о. главы Минобороны Армении Вагаршака Арутюняна, азербайджанская группа уже находится в окружении.

Азербайджанские военные остаются на спорной территории, переговоры продолжатся 19 мая, сообщил в понедельник на заседании Совета безопасности Армении Пашинян. Таким образом, он опроверг сообщения, которые приходили из Сюникской области накануне. Например, в воскресенье депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян написала в Facebook, что конфликт разрешен. Сообщалось, что стороны при участии российских военных — на место приехал командующий российской миротворческой миссией в Карабахе Рустам Мурадов — договорились о том, чтобы азербайджанские войска отошли на исходные позиции. Но, по словам Пашиняна, пока только часть азербайджанских военных покинули район.

Россия оказывает содействие в переговорах, подтвердил в понедельник Сергей Лавров. Договоренность все-таки была достигнута, сказал он, но не уточнил какая. По его словам, азербайджанская сторона уже после того, как инцидент имел место, объясняла произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Лавров также предложил посредничество России в будущем определении границ.

Как скоро будет разрешен этот кризис

Москва и Ереван по-разному оценивают значение происходящего. 13 мая Пашинян назвал инцидент «посягательством на суверенную территорию Армении». В понедельник глава Минобороны Арутюнян в разговоре с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что скопление сил по обе стороны границы, если ситуация не разрешится быстро, может привести к непредсказуемым последствиям. Кроме того, на прошлой неделе Ереван обратился в ОДКБ, чего не делал во время карабахской войны в ноябре прошлого года, а также запросил по двустороннему договору от 1997 года военную помощь у России.

19 мая в Душанбе на заседании глав МИД ОДКБ ситуация будет обсуждаться очно.

Москва не занимает чью-либо сторону в этом конфликте и публично не признает территорию, на которую зашли азербайджанские военные, армянской и наоборот; участок границы, на котором произошел конфликт, — спорный, так как «еще со времен СССР» он не был делимитирован, сказал РБК российский дипломатический источник. То, что сейчас происходит на новой границе Армении и Азербайджана, Москва расценивает не как нападение, «тем более что оружие не использовалось», а как «рутинный пограничный инцидент, возникший из-за международно-правовой неурегулированности линии прохождения границы», добавил собеседник РБК.

«Подобные инциденты — вызов для всей послевоенной ситуации. Вот уже больше полугода прошло с момента заключения мирного соглашения (трехстороннее заявление, остановившее войну, было подписано 10 ноября прошлого года. — РБК), но всех результатов, что есть к этому моменту, удалось достигнуть только в первый месяц после окончания войны. Сейчас любой негативный шаг со стороны Армении или Азербайджана тут же находит ответную реакцию с противоположной стороны, это замкнутый круг. И каждая такая стычка, а процесс делимитации будем долгим и конфликтным, будет все дальше отодвигать нормализацию отношений между странами», — говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Среди вопросов, по которым сторонам пока не удалось добиться прогресса, — полный обмен пленными, восстановление транспортных коммуникаций.

Расхождение в оценках происходящего у Еревана, Москвы и Баку, по мнению Притчина, также связано с тем, что в Армении сейчас в самом разгаре парламентская кампания — досрочные выборы пройдут уже через месяц, 20 июня. «Понятно, что любые договоренности Пашиняна, даже если они в стратегических интересах Армении, сейчас используются оппонентами против него. Если уже Москва говорит, что договоренность достигнута, скорее всего, точки соприкосновения действительно есть. И Пашинян своими заявлениями, информационной волной, просто пытается заретушировать договоренности, которые были достигнуты и за которые его могут в чем-то обвинить», — добавил эксперт.