Влияние Москвы под домашним арестом

Три вопроса о деле украинского оппозиционного лидера Виктора Медведчука

Украинский суд отправил под домашний арест подозреваемого в госизмене оппозиционного политика Виктора Медведчука. Как теперь изменится внутриполитическая ситуация на Украине и ее отношения с Москвой, разбирался РБК

Виктор Медведчук (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В четверг, 13 мая, Печерский суд Киева выбирал меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене. Прокуратура настаивала на аресте или внесении залога в 300 млн грн (около $10 млн). Медведчук заявил перед началом заседания, что такая сумма у него есть, но так как его счета заблокированы, он не в состоянии ее внести. Уже поздним вечером суд решил, что депутат будет помещен под домашний арест до 9 июля, его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

«Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины», — говорится в заявлении главы ОПЗЖ, распространенном его пресс-службой.

В чем обвиняют Виктора Медведчука Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, его близкому соратнику и также депутату Верховной рады от ОПЗЖ, инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины — госизмена (ст. 111) и нарушение законов и обычаев войны (ст. 438), по которым наказанием может стать пожизненный срок. 11 мая, после того как Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в доме Медведчука и в офисе его партии, на специальном брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов назвали три эпизода, которые сочтены противоправными. Первый касается газового месторождения Глубокая на черноморском шельфе вблизи Керчи (запасы углеводородов в нем оцениваются почти в $1,5 млрд). По словам Венедиктовой, Украина с 2001 года вела там разведработы, в 2012-м разрешение на его разработку получило украинское предприятие «Новые проекты», связанное с Медведчуком. После присоединения Крыма к России в 2014 году, для того чтобы перерегистрировать месторождение по российскому законодательству, Медведчук вместе с Козаком передали документы России. А для ускорения процесса регистрации Медведчук периодически созванивался с тогдашним российским вице-премьером Дмитрием Козаком (сейчас замглавы администрации президента России).

Второй — передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну. В 2020 году Медведчук якобы передал Тарасу Козаку сведения о некоем секретном «военном подразделении, о его личном составе и боевой подготовке», предназначавшиеся для России.

Третий — антиукраинская деятельность. Медведчука обвиняют в намерении создать «инфраструктуру влияния» через украинцев, работающих в России. Для этого, как утверждают власти, была создана организация «Промінь» («Луч»), призванная помогать украинцам, которые едут в Россию работать и учиться. Но настоящей целью этой организации было «собирать личные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику страны и распространять пропаганду», считают в СБУ.

Какую роль играл Медведчук в отношениях с Москвой

После Майдана 2014–2015 годов и начала войны в Донбассе Медведчук стал главным для Москвы контактным лицом на Украине и самым влиятельным пророссийским политиком в стране. За последние семь лет он неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Их связывают и личные отношения — в 2004 году Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи. Поэтому если Медведчук как фактор российского влияния исчезнет — уедет из страны или получит срок, — то влияние Москвы на внутриполитическую ситуацию в стране существенно ослабнет, считает украинский политолог Владимир Фесенко, называющий главу ОПЗЖ «глазами Путина, которыми он смотрит на Украину» и «главным инструментом влияния».

Уголовное дело Медведчука — продолжение линии, взятой Киевом в феврале, когда Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сначала ввел санкции против телеканалов, принадлежащих Тарасу Козаку, а затем и лично против Медведчука и Козака, добавляет эксперт.

«Раньше Медведчука боялись и предпочитали с ним взаимодействовать, а не идти на конфликт. Предыдущий президент Петр Порошенко сотрудничал с ним, хоть и тайно. Сейчас же у власти Владимир Зеленский — человек, который не был в политике, и у него нет таких страхов. Он не обращал на Медведчука внимания, пока в Донбассе действовало установленное летом перемирие», — говорит Фесенко. Но в январе перемирие было сорвано, продолжает эксперт, и одновременно с этим Медведчук начал активную информационную атаку на Зеленского через телеканалы и другие подконтрольные источники информации. По мнению эксперта, до приговора Медведчуку и Козаку пройдет не меньше двух-трех лет, «но на каденцию Зеленского этого хватит».

Медведчук был неофициальным каналом связи и посредником между Москвой и Киевом, говорит российский политолог Алексей Макаркин. Эта схема сложилась еще при Порошенко, отмечает он. Несмотря на то что после 2014 года для многих в украинской политике Медведчук был неприемлемой фигурой, он в 2014–2019 годах представлял Киев в контактной группе на переговорах в Минске. Но Зеленский эту конструкцию сломал, на что было несколько причин, говорит Макаркин. Одна из них — отсутствие прогресса в политической части переговоров, объясняет он. Другая причина — внутриполитическая: Зеленский пришел к власти с огромным кредитом доверия, но постепенно его популярность стала снижаться, избиратели с востока страны разочаровались в его политике, так как не увидели компромиссов по Донбассу, и теперь в регионе растет популярность партии Медведчука. В результате у Зеленского остался избиратель в центре Украины, а там запрос на большую жесткость, и Зеленский решил идти в наступление, чтобы не потерять и этот электорат, говорит Макаркин.

По его мнению, дело против Медведчука нужно Киеву, чтобы мобилизовать электорат на патриотической основе — для борьбы с внешним врагом, Россией, и врагом внутренним — Медведчуком, ее агентом. «Нельзя было вечно балансировать между интересами широкой коалиции, которая привела Зеленского к власти, и он сделал свой выбор», — резюмирует Макаркин.

В рейтинге политических партий Украины по-прежнему лидирует президентская «Слуга народа», ее поддерживают 22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать (если бы выборы проходили в ближайшее время). За партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы отдать свой голос 14,6% украинцев, партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 14,2%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 12,9%, показал опрос социологической группы «Рейтинг», проведенный 6–7 апреля.

Что будет с электоратом ОПЗЖ

В конце апреля, одновременно с усилением давления на Медведчука, издание «Украинская правда» написало о том, что политик и приближенный к миллиардеру Ринату Ахметову бывший вице-премьер украинского правительства Борис Колесников собирается создать новую партию — «Украина — наш дом». Один из собеседников издания охарактеризовал ее как «Партия регионов 2.0». Колесников позже подтвердил эти планы. Партия регионов была основной политической силой Виктора Януковича. «Идея создать такую партию у меня возникла давно, потому что в последнее время в украинской политике остро ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей, и политическая сила, над которой я работаю, готова их предложить», — рассказывал Колесников «Радио Свобода» (признана российскими властями иноагентом).

По мнению Фесенко, новое политическое образование могло бы оттянуть электорат ОПЗЖ, популярность которой начала снижаться после прекращения вещания телеканалов Козака. В конце прошлого года ОПЗЖ была самой популярной оппозиционной силой в стране и по рейтингам уже вплотную приближалась к «Слуге народа» — 17,4% против 21,6%. В начале апреля, то есть после остановки вещания телеканалов Козака, согласно данным опроса группы «Рейтинг», ОПЗЖ опустилась на третье место. «Сейчас начинается борьба за электоральное наследство Медведчука», — говорит Фесенко и добавляет, что партия Колесникова сможет претендовать на голоса разочаровавшихся бывших сторонников «Слуги народа».

Если у Колесникова получится создать партию, она сможет привлечь сторонников ОПЗЖ, уверен украинский политтехнолог Сергей Гайдай. Кроме того, если судить по тому, как представил будущую партию Колесников, она будет центристской и даже правой — не «партией востока», а всеукраинской, отмечает эксперт. «Часть электората, я думаю, у ОПЗЖ где-то 12% в реальности, голосовала за Медведчука просто потому, что не имела альтернативы, голосовала за призрак Партии регионов, чем ОПЗЖ на самом деле не являлась, теперь они могут перейти к Колесникову, — продолжает эксперт. — Но люди, которые ценят Медведчука как агента влияния России, — это очень маленький процент, и за это «наследие» никому биться не надо».

Несмотря на то что сейчас ОПЗЖ является крупнейшей оппозиционной силой в Раде (по итогам парламентских выборов в июле 2019 года у нее 44 места, у «Слуги народа» — 243), не следует переоценивать ее влияние и влияние Медведчука на украинскую политику, отмечает Макаркин. «Депутаты ОПЗЖ в Раде были фактически в изоляции, без шансов участвовать в работе правительства», — говорит он. «За ОПЗЖ голосовали на востоке страны, и достаточно активно, но это была только часть электората Партии регионов. Сейчас есть отдельно политики в Одессе, Харькове, Ренат Ахметов и его люди. Но это все другие игроки со своими отношениями с центральной украинской властью, Медведчук просто наиболее влиятельный из наследников партии в общенациональном масштабе», — резюмирует Макаркин.