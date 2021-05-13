152 приманки для инвесторов

Венесуэльская PDVSA рассчитывает привлечь значительные иностранные капиталовложения

Венесуэльская нефтекомпания PDVSA, находящаяся под санкциями, пригласила международных инвесторов в свои проекты, оценив потенциал таких вложений в $77,6 млрд. Это более чем в полтора раза больше ВВП страны

Фото: David Mercado / Reuters

Венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA), находящаяся под финансовыми санкциями США, хочет привлечь зарубежных инвесторов в нефтяную отрасль страны и оценивает необходимые вложения в $77,6 млрд, следует из февральского меморандума PDVSA, с которым ознакомился РБК. Копию документа предоставил РБК управляющий партнер специализирующегося на Латинской Америке инвестбанка Caracas Capital Markets Расс Даллен, об этом же документе сообщило агентство Reuters.

Меморандум перечисляет 152 предполагаемые инвестиционные возможности (доли в совместных предприятиях, лицензии на добычу газа, производственные соглашения, сервисные контракты), которые оцениваются менеджерами PDVSA в $77,64 млрд.

Из них $69,3 млрд, по их оценке, требуется для вложений в инфраструктуру по добыче нефти и газа, остальное — в переработку, транспортировку, хранение, маркетинг углеводородов.

В том числе в $45,6 млрд потенциально оцениваются 46 совместных предприятий с PDVSA исходя из теоретической планки добычи на них 2,25 млн барр. в день.

Слишком оптимистичные планы

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает ВВП Венесуэлы в текущих ценах в $47,3 млрд в 2020 году, а объем нефтедобычи Венесуэлы в марте 2021 года (согласно данным, которые страна предоставила в секретариат картеля ОПЕК) составил лишь 0,58 млн барр. в день.

PDVSA ставит цель добывать 1,8 млн барр. в день к декабрю 2021 года — по сравнению с 0,6 млн барр. в день в среднем за 2020 год, следует из документа. Даллен называет эту цель чересчур оптимистичной и малореалистичной. Если бы стране удалось привлечь требуемые инвестиции в нефтяную отрасль, добыча могла бы вырасти до 3,4 млн барр. в день (с учетом собственных проектов PDVSA, находящихся в 100-процентной собственности) — уровня конца 1990-х годов, следует из меморандума.

Даллен знает, что PDVSA предоставляла этот документ потенциальным инвесторам. Однако аналитик консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс предположил в разговоре с РБК, что такие документы преследуют скорее внутренние цели: различные чиновники правительства Николаса Мадуро стремятся позиционировать себя как «решателей проблем», способных помочь с перезапуском экономического роста в республике.

Рекламируемые проекты

Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — 303 млрд барр. (данные Управления энергетической информации США). Помимо этого страна богата запасами природного газа, но у PDVSA нет инфраструктуры, позволяющей хранить, транспортировать и продавать этот газ. В результате при огромных запасах газа «население Венесуэлы вынуждено готовить еду на дровах», указывает Даллен. Кроме того, страна сжигает много попутного газа — 8,59 млрд куб. м в 2020 году (шестое место в мире по этому показателю, по оценкам Всемирного банка). В документе PDVSA под инвестиции в газовые месторождения отводится $11,3 млрд.

Основное новшество с точки зрения бизнес-моделей, которое предлагает PDVSA, — это соглашения об обслуживании добычи (ASP), отмечает Reuters. При таких договорах подрядчик на 100% финансирует эксплуатацию месторождений, а в обмен получает долю свободного денежного потока от проекта. Однако Венесуэла остается собственником этих месторождений (местный закон требует, чтобы PDVSA была контролирующим акционером в любых совместных предприятиях).

В списке совместных предприятий, в которые PDVSA приглашает потенциальных инвесторов, есть проекты, приобретенные в 2020 году российской государственной компанией «Росзарубежнефть» (100% у Росимущества), включая неконтролирующие (40%) доли в нефтяных проектах Petromonagas, Petrovictoria, Petroperija, Petromiranda, Boqueron. По оценке PDVSA, эти проекты нуждаются в совокупных инвестициях на $11,7 млрд. Кроме того, в списке активов, потенциально доступных для вложений, фигурирует шельфовое газовое месторождение Мехильонес. В 2017 году «Роснефть» получала права на его разработку, но в апреле 2020 года в рамках полного выхода «Роснефти» из Венесуэлы компания Grupo Rosneft C.A. была исключена из списка аффилированных лиц «Роснефти» (.pdf).

Жесткие санкции

Компания PDVSA c начала 2019 года находится под жесткими экономическими санкциями США, ей полностью закрыт доступ к долларовым счетам, большинство иностранных контрагентов отказались иметь с ней дело. Риск оказаться под санкциями есть и у компаний, которые сотрудничают с PDVSA (так произошло, например, с российско-венесуэльским банком «Еврофинанс Моснарбанк»). «Перед нами правительство под санкциями (режим Мадуро) и компания под санкциями (PDVSA). Эти проекты предлагаются к продаже правительством, которое не признается Соединенными Штатами в качестве легитимного, и венесуэльская оппозиция, если она придет к власти, может отказаться признавать эти вложения», — подчеркивает Даллен, добавляя, что инвесторов приглашает «страна-банкрот, которая совсем недавно экспроприировала активы на десятки миллиардов долларов у прежних инвесторов».

Крайне маловероятно, что PDVSA, находясь под санкциями, привлечет такие инвестиции, согласен Хесс. За последние годы даже Китай проявлял мало аппетита к таким вложениям в Венесуэлу, констатирует он.