152 приманки для инвесторов
Венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA), находящаяся под финансовыми санкциями США, хочет привлечь зарубежных инвесторов в нефтяную отрасль страны и оценивает необходимые вложения в $77,6 млрд, следует из февральского меморандума PDVSA, с которым ознакомился РБК. Копию документа предоставил РБК управляющий партнер специализирующегося на Латинской Америке инвестбанка Caracas Capital Markets Расс Даллен, об этом же документе сообщило агентство Reuters.
- Меморандум перечисляет 152 предполагаемые инвестиционные возможности (доли в совместных предприятиях, лицензии на добычу газа, производственные соглашения, сервисные контракты), которые оцениваются менеджерами PDVSA в $77,64 млрд.
- Из них $69,3 млрд, по их оценке, требуется для вложений в инфраструктуру по добыче нефти и газа, остальное — в переработку, транспортировку, хранение, маркетинг углеводородов.
- В том числе в $45,6 млрд потенциально оцениваются 46 совместных предприятий с PDVSA исходя из теоретической планки добычи на них 2,25 млн барр. в день.
Слишком оптимистичные планы
Международный валютный фонд (МВФ) оценивает ВВП Венесуэлы в текущих ценах в $47,3 млрд в 2020 году, а объем нефтедобычи Венесуэлы в марте 2021 года (согласно данным, которые страна предоставила в секретариат картеля ОПЕК) составил лишь 0,58 млн барр. в день.
PDVSA ставит цель добывать 1,8 млн барр. в день к декабрю 2021 года — по сравнению с 0,6 млн барр. в день в среднем за 2020 год, следует из документа. Даллен называет эту цель чересчур оптимистичной и малореалистичной. Если бы стране удалось привлечь требуемые инвестиции в нефтяную отрасль, добыча могла бы вырасти до 3,4 млн барр. в день (с учетом собственных проектов PDVSA, находящихся в 100-процентной собственности) — уровня конца 1990-х годов, следует из меморандума.
Даллен знает, что PDVSA предоставляла этот документ потенциальным инвесторам. Однако аналитик консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс предположил в разговоре с РБК, что такие документы преследуют скорее внутренние цели: различные чиновники правительства Николаса Мадуро стремятся позиционировать себя как «решателей проблем», способных помочь с перезапуском экономического роста в республике.
Рекламируемые проекты
Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — 303 млрд барр. (данные Управления энергетической информации США). Помимо этого страна богата запасами природного газа, но у PDVSA нет инфраструктуры, позволяющей хранить, транспортировать и продавать этот газ. В результате при огромных запасах газа «население Венесуэлы вынуждено готовить еду на дровах», указывает Даллен. Кроме того, страна сжигает много попутного газа — 8,59 млрд куб. м в 2020 году (шестое место в мире по этому показателю, по оценкам Всемирного банка). В документе PDVSA под инвестиции в газовые месторождения отводится $11,3 млрд.
Основное новшество с точки зрения бизнес-моделей, которое предлагает PDVSA, — это соглашения об обслуживании добычи (ASP), отмечает Reuters. При таких договорах подрядчик на 100% финансирует эксплуатацию месторождений, а в обмен получает долю свободного денежного потока от проекта. Однако Венесуэла остается собственником этих месторождений (местный закон требует, чтобы PDVSA была контролирующим акционером в любых совместных предприятиях).
В списке совместных предприятий, в которые PDVSA приглашает потенциальных инвесторов, есть проекты, приобретенные в 2020 году российской государственной компанией «Росзарубежнефть» (100% у Росимущества), включая неконтролирующие (40%) доли в нефтяных проектах Petromonagas, Petrovictoria, Petroperija, Petromiranda, Boqueron. По оценке PDVSA, эти проекты нуждаются в совокупных инвестициях на $11,7 млрд. Кроме того, в списке активов, потенциально доступных для вложений, фигурирует шельфовое газовое месторождение Мехильонес. В 2017 году «Роснефть» получала права на его разработку, но в апреле 2020 года в рамках полного выхода «Роснефти» из Венесуэлы компания Grupo Rosneft C.A. была исключена из списка аффилированных лиц «Роснефти» (.pdf).
Жесткие санкции
Компания PDVSA c начала 2019 года находится под жесткими экономическими санкциями США, ей полностью закрыт доступ к долларовым счетам, большинство иностранных контрагентов отказались иметь с ней дело. Риск оказаться под санкциями есть и у компаний, которые сотрудничают с PDVSA (так произошло, например, с российско-венесуэльским банком «Еврофинанс Моснарбанк»). «Перед нами правительство под санкциями (режим Мадуро) и компания под санкциями (PDVSA). Эти проекты предлагаются к продаже правительством, которое не признается Соединенными Штатами в качестве легитимного, и венесуэльская оппозиция, если она придет к власти, может отказаться признавать эти вложения», — подчеркивает Даллен, добавляя, что инвесторов приглашает «страна-банкрот, которая совсем недавно экспроприировала активы на десятки миллиардов долларов у прежних инвесторов».
Крайне маловероятно, что PDVSA, находясь под санкциями, привлечет такие инвестиции, согласен Хесс. За последние годы даже Китай проявлял мало аппетита к таким вложениям в Венесуэлу, констатирует он.