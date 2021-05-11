Робоэдвайзеров берут на карандаш

ЦБ ужесточает контроль за работой инвестиционных программ-советников

ЦБ через год начнет проверять качество программ, автоматически формирующих портфели для частных инвесторов. Такие роботы дают миллионы рекомендаций торгующим на рынке россиянам. Брокеры не видят значительных рисков в их работе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Центральный банк решил усилить контроль за применением инвестиционных роботов-советников и программ автоследования: регулятор намерен «проверить качество работы таких программ» и будет предъявлять разработчикам требования по защите данных клиентов с 1 апреля 2022 года, сообщили РБК в пресс-службе регулятора.

ЦБ упомянул о планах создать систему контроля за применением роботов-советников при инвестиционном консультировании в докладе об основных направлениях технологичного регулирования в 2021–2023 годах (.pdf). Речь в нем шла о системе, которая по замыслу ЦБ позволит увеличить прозрачность и доступность таких услуг, а также снизит риски возможного манипулирования рынком.

Как ЦБ регулирует фондовый рынок ЦБ в последние месяцы обращает все больше внимания на фондовый рынок, куда граждане начали переводить средства на фоне снижения процентных ставок по депозитам. За 2020 год количество открытых брокерских счетов на Мосбирже удвоилось (+5,6 млн счетов): в общей сложности, по данным на апрель 2021 года, россияне открыли более 11,5 млн счетов. Инвесторы — физические лица играют все большую роль на рынке: в прошлом году они наторговали на 47% от объема рынка акций и депозитарных расписок. Вместе с приходом инвесторов на рынок участились и случаи мисселинга (введение в заблуждение) и миспрайсинга (несправедливое ценообразование) при продаже инвестиционных продуктов. В частности, ЦБ разработал законопроект об ограничении продаж сложных продуктов неопытным инвесторам и начале их тестирования на знание рисков уже с 1 октября 2021 года. Сейчас законопроект обсуждается в Госдуме. Одновременно ЦБ ускоряет введение контроля за брокерами (они будут обязаны рассчитывать обязательные нормативы достаточности капитала уже с 1 октября 2021 года, а не с 1 апреля 2022 года, как планировалось ранее) и борется с манипулированием с помощью соцсетей. В марте ЦБ выявил первую попытку манипулирования ценой акций с помощью Telegram, хотя объемы подозрительных торгов были невелики.

Как ЦБ будет контролировать роботов-советников

Банк России регулирует деятельность инвестсоветников (как граждан, так и компаний) с 2018 года. Практически все участники соответствующего реестра — это брокеры и банки. По данным ЦБ, 90% рекомендаций получают физлица, и 99,5% из них — с помощью программ, в том числе так называемых робоэдвайзеров и сервисов автоследования (когда клиент брокера выполняет сделки вслед за ведущим аналитиком).

По закону инвестиционные советники должны предоставлять свои услуги на основании договора с клиентом и в соответствии с его инвестиционным профилем. Закон не устанавливает контроля за выдачей рекомендаций, но предусматривает ответственность в случае, если клиент понесет убытки из-за ненадлежащего поведения инвестсоветника. Программное обеспечение нужно аккредитовать в ЦБ.

Как сообщили РБК в пресс-службе регулятора, применение таких программ сопряжено с рисками, которые могут оказать существенное воздействие на финансовый рынок. Основной из них — «снижение доверия потребителей к таким сервисам и финансовому рынку в целом, например, за счет возможной массовой выдачи робоэдвайзерами рекомендаций, не соответствующих инвестиционным профилям инвесторов», считает ЦБ. Кроме того, массовое исполнение одинаковых рекомендаций программами автоследования может повлиять на рыночные котировки.

Пока регулятор не наблюдает таких рисков, но динамика объемов инвестиционного консультирования свидетельствует об активном росте этого сегмента рынка, а значит, и объема рекомендаций под риском.

Впервые ЦБ представил требования к программному обеспечению для инвестиционного консультирования в июле 2020 года. Ожидалось, что они вступят в силу в апреле 2021 года. Проект указания устанавливает следующие требования к программам инвестиционного консультирования:

предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) в соответствии с инвестиционным профилем клиента;

обеспечивать протоколирование действий пользователя;

хранить информацию о преобразовании рекомендации в поручение на покупку ценных бумаг в течение пяти лет.

В марте 2021 года ЦБ дополнил проект требованиями к сохранности информации, содержащейся в программе, и наличию функционала по формированию отчетов о выданных рекомендациях, сообщил РБК представитель ЦБ. Клиент также должен быть уведомлен о сроке действия индивидуальной рекомендации и ознакомлен с информацией об особенностях и рисках применения таких программ. Предполагается, что указание вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

«Банк России со своей стороны будет проверять качество работы таких программ на предмет соответствия перечисленным выше требованиям с использованием различных риск-профилей потенциальных клиентов», — отметил ЦБ.

Насколько популярны роботы-советники

«Пока что концепция ИИР оказалась сконструирована не очень удачно с точки зрения законодательства, потому что огромное количество людей занимается такими рекомендациями, но называет их аналитикой или же прикрывается дисклеймером [об отсутствии ответственности за убытки]. Предположить, как регулировать такую деятельность, довольно сложно, потому что в день выдаются сотни тысяч рекомендаций, видимо, как раз с помощью роботов-советников и автоследования», — рассуждает заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев. Он возглавляет экспертный совет по защите прав розничных инвесторов при Банке России. Проверить такое количество рекомендаций на программном уровне вряд ли возможно, считает эксперт.

В пресс-службе «Тинькофф Инвестиций» РБК сообщили, что за время работы робоэдвайзера клиенты брокера собирали портфели через него 11 млн раз. «Он популярен не только среди новичков, но и среди buy&hold («купи и держи») инвесторов, которые в пару кликов хотят собрать сбалансированный портфель. Среди пользователей робоэдвайзера менее трети обладают агрессивным риск-профилем», — рассказали в компании. Программа «уже удовлетворяет всем требованиям, так как это необходимо для аккредитации». «Мы не видим рисков, связанных с использованием робоэдвайзера, — робот обязан предоставлять только те рекомендации, которые соответствуют риск-профилю клиента, и никакие иные», — добавили в «Тинькофф Инвестициях».

Робот-советник «ВТБ Капитал Инвестиции» помогает определиться с уровнем принятия риска и сформировать портфель, подходящий инвестору под его профиль, цели и задачи, рассказал РБК глава брокера Владимир Потапов. По его словам, на 9 апреля услугами робота-советника в мобильном приложении «ВТБ Мои инвестиции» пользуются 24,8 тыс. клиентов (клиентская база брокера — 1,3 млн человек). «В целом следование стратегиям робота-советника существенно снижает риски для начинающих инвесторов, предоставляя им возможность сформировать диверсифицированный инвестиционный портфель на небольшую сумму и своевременно ребалансировать его», — считает Потапов. Финансовые инструменты, по которым робот выдает рекомендации, проходят тщательный анализ и контролируются инвестиционным комитетом, что существенно снижает риски выдачи не соответствующих инвестпрофилю клиента рекомендаций, добавил он.

У сервиса автоследования Comon группы «Финам» более 30 тыс. клиентов, а его использование сопряжено лишь с базовыми инвестиционными рисками, сообщил РБК руководитель отдела интеграции торговых приложений «Финама» Артур Шпонько: в первую очередь речь идет о конъюнктуре рынка, а также о ситуациях, когда клиент предоставляет о себе неверную информацию. Шпонько отмечает, что в остальных случаях клиент сервиса не сможет подключиться к портфелю, который не соответствует ему по риску.

Клиент не сможет подключиться к стратегии автоследования в случае, если риск-профиль клиента консервативнее риск-профиля стратегии, так что существенных рисков здесь нет, считает руководитель департамента автоследования «БКС Мир инвестиций» Виктор Бондарович. Консервативные и сверхагрессивные стратегии пользуются гораздо меньшей популярностью по сравнению с умеренными, хотя с ростом финансовой грамотности растет и аппетит к риску, указал он.

По оценке директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, риск выдачи не соответствующих профилю рекомендаций лежит не в роботе-советнике (если, разумеется, он хорошо сконструирован), а в том, кто им пользуется. «На практике многие клиенты сами не понимают собственный риск-профиль — желание и возможность брать на себя риск. Они могут на словах говорить, что да, мы все понимаем и готовы к риску, а на практике — фиксировать убыток в акциях при первой серьезной просадке», — замечает он. Лучше понять реальную склонность к риску поможет хороший финансовый советник-человек, ведь робоэдвайзер «радостно согласится с поставленной галочкой и не будет склонять клиента к дополнительной рефлексии», скептичен Исаков. Он отмечает, что даже при массовом следовании рекомендациям влияние на рынок вряд ли возможно, портфели формируются из широких классов активов, обладающих практически безграничной ликвидностью, а не из отдельных ценных бумаг «второго эшелона».