Баимское месторождение пришвартовалось к «Росатому»

Власти определились со схемой энергоснабжения проекта по добыче меди на Чукотке

Президент Владимир Путин одобрил проект «Росатома» по энергоснабжению месторождения меди на Чукотке. Стоимость этого проекта Росатома составляет 169 млрд. руб.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Президент Владимир Путин отдал предпочтение предложению «Росатома» по энергоснабжению Баимского золотомедного месторождения на Чукотке, принадлежащего казахстанской KAZ Minerals, с использованием плавучих энергоблоков. Стоимость этого проекта «Росатома» — 169 млрд руб.

Это следует из письма, которое первый заместитель администрации президента, председатель набсовета «Росатома» Сергей Кириенко отправил президенту 4 марта. В нем он объясняет преимущества предложения «Росатома» перед альтернативным вариантом — плавучей электростанцией НОВАТЭКа на сжиженном природном газе (СПГ). На этом письме стоит резолюция президента: «Согласен». У РБК есть копия письма Кириенко (первым об этом письме написал Telegram-канал «Энергичный инсайт»), его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из претендентов на энергоснабжение Баимского проекта.

Правительству известно, что президент поддержал проект «Росатома» по энергоснабжению Баимского ГОКа, сообщили РБК в пресс-службе Белого дома. Этот вариант окончательно утвердили и сообщили инвестору.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «традиционно» не комментирует служебную переписку. РБК направил запросы в пресс-службы KAZ Minerals и НОВАТЭКа.

Почему выбрано предложение «Росатома»

KAZ Minerals в 2018 году приобрела у Романа Абрамовича, Александра Абрамова и их партнеров Баимское месторождение с запасами 9,5 млн т меди и 16,5 млн унций золота за $900 млн. Она готова инвестировать 570 млрд руб. в строительство ГОКа на базе этого месторождения, но российская сторона должна обеспечить его энергоснабжение. Новый комбинат изначально планировалось запустить в 2024 году, но в ноябре 2020 года казахская компания сдвинула сроки запуска на 2027 год. В 2028 году его планируется вывести на проектную мощность 70 млн т руды в год. Для энергоснабжения Баимского ГОКа потребуется до 350 МВт новой генерации в год с учетом резерва мощности.

До одобрения проекта с «Росатомом» летом 2020 года правительство согласовало другую схему энергоснабжения — с использованием плавучей СПГ-электростанции НОВАТЭКа стоимостью 82 млрд руб., писал «Коммерсантъ». С KAZ Minerals даже договорились о тарифе на электроэнергию по двустороннему договору на уровне 6,34 руб. за 1 кВт·ч. Но в самом конце года власти пересмотрели это решение, и предложение «Росатома» стало основным. В декабре вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток, заявил, что для Баимского проекта, «похоже, придется строить атомную станцию, для того чтобы он состоялся».

Перенос запуска ГОКа с 2024 на 2027 год позволяет рассмотреть альтернативный подход по энергообеспечению Баимского ГОКа — предложение «Росатома», говорится в письме Кириенко Путину. Оно предусматривает строительство четырех модернизированных плавучих энергоблоков суммарной установленной мощностью 200 МВт с начала 2027 года и 400 МВт с четвертого квартала 2028 года. К этому времени планируется также построить пятый энергоблок для их подмены «с целью перезагрузки топлива и ремонта». Для того чтобы уложиться в сроки, компания начнет проектирование энергоблоков до подписания контрактов на строительство.

Согласно обращению Кириенко, «Росатом» закажет строительство пяти плавучих энергоблоков мощностью 500 МВт у Балтийского завода, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Тариф для KAZ Minerals составит чуть выше, чем предлагал НОВАТЭК, — 6,45 руб. за 1 кВт·ч. Строить атомные энергоблоки на Балтзаводе еще в ноябре 2020 года предлагал председатель совета директоров ОСК, экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Тогда Путин как раз расписал Кириенко поручение «Доложите ваше мнение» (у РБК есть копия письма Полтавченко, его подлинность подтвердил источник, близкий к одному из претендентов на энергоснабжение Баимского ГОКа). РБК направил запрос в ОСК.

"Мы выиграли в конкурентной борьбе, потому что, являясь вертикально интегрированной корпорацией, полностью контролируем весь цикл производства энергии и менее зависимы от волатильности рынка, чем НОВАТЭК", - заявил заместитель генерального директора "Росатома" и глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша. "Поэтому можем гарантировать инвестору твердую ставку тарифа 6,44 руб. за 1 кВт ч, в том числе 0,44 руб. за 1 кВт ч — тариф на передачу на весь срок службы станции с индексацией в рублях", - добавил он. В атомной энергетике в отличие от генерации электричества за счёт природных ископаемых при более высоких капитальных затратах операционные затраты гораздо более низкие, а главное - гораздо более предсказуемы, объясняет Рукша. Стоимость топливной составляющей в угольных и газовых станциях доходит, по его словам, до 70-80% себестоимости. А в атомных станциях стоимость сырья (природного урана) не превышает и 3%.

«Проект обладает потенциально значимым социально-экономическим эффектом для экономики России и является стратегически важным для демонстрации референтных плавучих атомных станций малой мощности и их позиционирования на международных энергетических рынках», — отмечает Кириенко. Он надеется, что это обеспечит долгосрочный заказ российским предприятиям атомной и судостроительной отраслей.

Предложение «Росатома» предпочтительнее из-за большей отработанности технологии с использованием плавучей атомной электростанции (ПАТЭС «Ломоносов» уже функционирует в Певеке на Чукотке), замечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он согласен, что тиражирование этой технологии позволит России нарастить возможности экспорта ПАТЭС, так как два реализованных проекта внутри России будут убеждать зарубежных покупателей выбирать это решение. СПГ-технология, в свою очередь, требует значительных доработок для такого крупного проекта, предупреждает эксперт: сейчас в России нет таких решений и газовозов соответствующего размера.

Какие аргументы привели Кириенко и Полтавченко

Предложение «Росатома» по энергоснабжению Баимского ГОКа дороже, чем НОВАТЭКа. Оценочная стоимость энергоблоков составляет 169 млрд руб., а электростанции газовой компании — 35 млрд руб. и еще 30 млрд руб. — стоимость хранилища СПГ. К тому же для строительства атомных блоков на заводе ОСК потребуются субсидии на 33,7 млрд руб., но их планируется компенсировать налоговыми поступлениями (от производства этих блоков), которые ожидаются на уровне 46 млрд руб.

Но срок службы атомных блоков достигает 40 лет с возможностью продления до 60 лет, а у электростанции — только 25 лет, следует из письма Кириенко.

Главный аргумент в пользу проекта «Росатома», который приводил Полтавченко в ноябрьском письме, состоит в том, что строительство атомных блоков планируется осуществить на Балтзаводе с использованием российского оборудования. Кроме того, в случае выделения средств господдержки на их строительство степень локализации достигнет 95%. Кириенко уточняет, что строительство будет вестись «в большей степени» силами отечественных предприятий — не менее 85% общего объема капиталовложений. Альтернативные варианты энергоснабжения с использованием плавучих объектов (включая предложение НОВАТЭКа) не позволяют достичь аналогичных параметров по степени локализации и усиливают зависимость от иностранного комплектующего оборудования, отметил глава совета директоров ОСК.

На плавучей СПГ-электростанции НОВАТЭКа должны быть установлены турбины немецкой Siemens, следует из письма Полтавченко. Поэтому из-за санкционных ограничений строить саму станцию будут, скорее всего, не в России, а на корейских или китайских верфях, замечает он. К тому же есть высокий риск срыва сроков строительства блоков, а также поставки паротурбинных установок, добавляет он. Газовая турбина большой мощности от Siemens — это крайне дорогое и рискованное вложение, так как в случае обострения международных отношений нормальное функционирование этого оборудования будет не гарантировано, подтверждает Гришунин. РБК направил запрос в пресс-службу Siemens. При этом основное оборудование для энергоблоков «Росатома» (реакторные установки РИТМ 200) производится в России.

Санкционные риски В России пока не начали производство собственных газовых турбин большой мощности, их собирают только в кооперации с мировыми игроками — американской GE и немецким Siemens. В 2017 году четыре турбины SGT5-2000Е, изготовленные по заказу «Технопромэкспорта» (принадлежит «Ростеху») для поставки на электростанции в Тамани, были модифицированы и поставлены в Крым. Это привело к международному скандалу: участники поставки, включая «Технопромэкспорт», оказались под западными санкциями, а Siemens потребовала возврата своего оборудования, но это требование не было удовлетворено.

«Предложение [«Росатома»] предварительно проработано с ключевыми предполагаемыми исполнителями работ и поставщиками основного оборудования, а также обсуждено с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, включая компании KAZ Minerals и «ГДК Баимская» («дочка» KAZ Minerals. — РБК)», — заключает Кириенко. По его словам, правительство примет «окончательное решение» о варианте энергообеспечения Баимского ГОКа «в ближайшее время».