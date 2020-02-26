НОВАТЭК поспорил с двумя компаниями об энергии для проекта за ₽268 млрд

Каждая компания предложила в министерстве свой вариант снабжения энергией Баимского горно-обогатительного комбината — НОВАТЭК — СПГ-электростанцию, «РусГидро» — ГРЭС, «Росатом» — АЭС. Окончательный вариант выберут через неделю

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компании НОВАТЭК, «Росатом» и «РусГидро» разработали свои концепции снабжения энергией Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) на Чукотке и поборются за право их реализации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В результате строительства ГОК, который принадлежит KAZ Minerals, необходимо обеспечить 250 МВт новых энергомощностей.

По информации издания, предложенные компаниями варианты прошли первый этап обсуждения на совещании в Минвостокразвития в понедельник, 24 февраля. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, сказал РБК, что такое совещание действительно было, но пока стороны не договорились о том, как выбрать вариант энергоснабжения.

Финальный этап обсуждения должен состояться на этой неделе, сообщает «Коммерсантъ».

В ходе обсуждения Минэнерго и Минвостокразвития выразили поддержку варианту НОВАТЭКа, сообщают источники издания. Компания предлагает разместить в одном из портов Чаунской губы плавучую СПГ-электростанцию, мощность которой будет составлять 356 МВт.

Общая стоимость проекта НОВАТЭКа составит 87 млрд руб., при этом 1 кВт·ч будет стоить в среднем 10,8 руб.