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НОВАТЭК поспорил с двумя компаниями об энергии для проекта за ₽268 млрд

Каждая компания предложила в министерстве свой вариант снабжения энергией Баимского горно-обогатительного комбината — НОВАТЭК — СПГ-электростанцию, «РусГидро» — ГРЭС, «Росатом» — АЭС. Окончательный вариант выберут через неделю
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компании НОВАТЭК, «Росатом» и «РусГидро» разработали свои концепции снабжения энергией Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) на Чукотке и поборются за право их реализации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В результате строительства ГОК, который принадлежит KAZ Minerals, необходимо обеспечить 250 МВт новых энергомощностей.

По информации издания, предложенные компаниями варианты прошли первый этап обсуждения на совещании в Минвостокразвития в понедельник, 24 февраля. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, сказал РБК, что такое совещание действительно было, но пока стороны не договорились о том, как выбрать вариант энергоснабжения.

Финальный этап обсуждения должен состояться на этой неделе, сообщает «Коммерсантъ».

В ходе обсуждения Минэнерго и Минвостокразвития выразили поддержку варианту НОВАТЭКа, сообщают источники издания. Компания предлагает разместить в одном из портов Чаунской губы плавучую СПГ-электростанцию, мощность которой будет составлять 356 МВт.

Общая стоимость проекта НОВАТЭКа составит 87 млрд руб., при этом 1 кВт·ч будет стоить в среднем 10,8 руб.

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В свою очередь «Росатом» предлагает построить новую трехблочную атомную станцию, мощность которой будет составлять 342 МВт. Строительство этого проекта потребует около 200 млрд руб. вложений, при этом тариф на электроэнергию составит 10,4 руб. за 1 кВт·ч. При этом срок ввода в эксплуатацию новой атомной станции не соответствует требуемому инвестором — «Росатом» сможет запустить станцию в 2027 году, тогда как энергоснабжение ГОКа должно начаться уже в 2024 году.

Вариант «РусГидро», предполагает «Коммерсантъ», будет осуществляться на базе Аркагалинской ГРЭС, которую расконсервируют, и которая сможет обеспечить 224 МВт. Также возможно строительство резервной дизельной ТЭС мощностью 250 МВт. Суммарно это обойдется «РусГидро» в 19 млрд руб. Также, по мнению источников издания, существует вариант с переводом 11 мобильных ГТЭС из Крыма в район Баимского ГОКа, который обойдется примерно в 96 млрд руб. Тариф на электроэнергию при этом составит 11,9 руб. за 1 кВт·ч.

Пока стороны не определились, из каких источников будет финансироваться проект-победитель, сообщает «Коммерсантъ». Традиционно стройки в этом регионе частично финансируются из бюджета, частично — из средств «РусГидро», которая управляет всей энергетикой Дальнего Востока.

РБК направил запросы в KAZ Minerals, НОВАТЭК и «Росатом». Представитель «РусГидро» отказался от комментариев.

Баимское медно-золотое месторождение — одно из крупнейших в мире. Ресурсный потенциал Баимской площади составляют 23 млн т меди и 2 тыс. т золота. Горно-обогатительный комбинат на базе месторождения планируется построить к 2026 году, а в 2028 году ГОК должен выйти на проектную мощность. Запуск комбината позволит увеличить рост валового регионального продукта (ВРП) на 45 млрд руб. в год. Глава Минвостокразвития Александр Козлов ранее оценивал инвестиции в разработку месторождения в 268 млрд руб., из них на инфраструктуру планируется потратить 100 млрд руб.

Авторы: Мария Лисицына, Тимофей Дзядко, Алина Фадеева
Теги: Чукотка, энергия, НОВАТЭК, «Росатом», «РусГидро»
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