НОВАТЭК поспорил с двумя компаниями об энергии для проекта за ₽268 млрд
Компании НОВАТЭК, «Росатом» и «РусГидро» разработали свои концепции снабжения энергией Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) на Чукотке и поборются за право их реализации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В результате строительства ГОК, который принадлежит KAZ Minerals, необходимо обеспечить 250 МВт новых энергомощностей.
По информации издания, предложенные компаниями варианты прошли первый этап обсуждения на совещании в Минвостокразвития в понедельник, 24 февраля. Источник, близкий к одному из профильных ведомств, сказал РБК, что такое совещание действительно было, но пока стороны не договорились о том, как выбрать вариант энергоснабжения.
Финальный этап обсуждения должен состояться на этой неделе, сообщает «Коммерсантъ».
В ходе обсуждения Минэнерго и Минвостокразвития выразили поддержку варианту НОВАТЭКа, сообщают источники издания. Компания предлагает разместить в одном из портов Чаунской губы плавучую СПГ-электростанцию, мощность которой будет составлять 356 МВт.
Общая стоимость проекта НОВАТЭКа составит 87 млрд руб., при этом 1 кВт·ч будет стоить в среднем 10,8 руб.