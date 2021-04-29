«При IPO по высшей границе был риск падения акций»

Цель Segezha Group, которая привлекла ₽30 млрд в ходе IPO на Московской бирже при оценке ₽125,5 млрд, — удвоить или даже утроить капитализацию. Об этом в блиц-интервью РБК заявил президент компании Михаил Шамолин

Михаил Шамолин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В среду, 28 апреля, лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Компания привлекла 30 млрд руб., 100% ее акций оценили в 125,5 млрд руб. Сразу после начала торгов на бирже президент Segezha Group Михаил Шамолин ответил на вопросы РБК.

— Вы сегодня заявили на открытии торгов на Московской бирже, что Segezha Group провела IPO на уровне международных конкурентов — Mondi, International Paper и UPM Paper — по мультипликатору к OIBDA за 2020 год (более девяти годовых показателей OIBDA). Несмотря на это, размещение прошло по нижней границе ценового диапазона, который определили организаторы, — по 8 руб. за акцию при диапазоне 7,75–10,25 руб. Значит ли это, что организаторы слишком завысили ожидания? Считаете ли вы итоги размещения успешными?

— Да, мы, безусловно, считаем размещение успешным. Верхнюю границу ценового диапазона мы поставили намеренно высоко, и даже на верхней границе подписка портфеля была 1:1 (инвесторы были готовы купить бумаги Segezha на 30 млрд руб. по верхней границе ценового диапазона; по цене 8 руб. за акцию переподписка была в два раза. — РБК). Но в случае реализации IPO по высшей границе диапазона мы оставляли бы мало места для дальнейшего роста котировок и скорее рисковали бы их падением, поэтому решили реализовать по 8 руб. за акцию — уровень, на котором мы достигли отличного мультипликатора и при этом оставили возможность инвесторам зарабатывать.

— Что планируете сделать, чтобы капитализация компании достигла верхней границы ценового диапазона, и в какие сроки это может произойти?

— У нас нет цели выйти на верхнюю границу диапазона, у нас есть цель последовательно растить капитализацию компании и добиться ее удвоения и даже утроения. Для этого у нас есть бизнес-план и инвестиционная программа, которую мы намерены последовательно реализовывать.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

— IPO компании прошло во время очередного обострения отношений России и Запада и риска новых санкций, при этом среди покупателей акций Segezha Group есть институциональные инвесторы из Европы, Великобритании, США. В ходе переговоров насколько их интересовали эти риски?

— Институциональные инвесторы участвуют в капитале многих российских компаний, учитывая при этом все риски. Segezha не исключение. Успех размещения заключается в том, что удалось получить международный мультипликатор без классического российского дисконта. Это стало возможным благодаря вере инвесторов в перспективы роста компании.

Что известно о Segezha Group Segezha Group управляет 17 предприятиями, которые включают целлюлозно-бумажные комбинаты в Карелии и Вологодской области (Сегежский и Сокольский ЦБК), фанерные и деревообрабатывающие комбинаты в Архангельской, Костромской и Кировской областях, а также в Красноярском крае, заводы по производству клееного бруса и перекрестно-склеенных панелей (CLT; позволяют строить многоэтажные деревянные дома), а также заводы по производству бумажных мешков в России и Европе. Выручка компании в 2020 году выросла на 17,9%, до 69 млрд руб., OIBDA — на 24,5%, до 17,5 млрд руб. Она закончила год с чистым убытком на 1,3 млрд руб. против 4,8 млрд руб. прибыли годом ранее. После IPO доля АФК «Система» в Segezha Group снизилась с 96,88 до 73,7%, новые инвесторы получили 23,9%. Еще 2,9% принадлежит президенту компании Михаилу Шамолину, 0,22% — главе ее совета директоров управляющему партнеру «Системы» Али Узденову.

— Компания объявила, что направит привлеченные средства (30 млрд руб.) на реализацию своей инвестиционной программы и сокращение долговой нагрузки. Какая часть средств пойдет на сокращение долгов? Какие проекты планируете ускорить за счет денег от IPO?

— Инвестиционная программа Segezha на следующие четыре года составляет 64 млрд руб. Поэтому все поступления от IPO пойдут на ее реализацию. Сокращение долга — это просто элемент управления денежным потоком компании и осуществляется финансовым блоком Segezha с максимальной эффективностью.

Михаил Шамолин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

— В этом году компания должна принять инвестрешение по новому мегапроекту — строительству ЦБК в Красноярском крае стоимостью $2 млрд. Но в материалах к IPO ничего не говорилось про него. Размещение на бирже может стать дополнительным аргументом для его реализации? Власти готовы обеспечить строительство сопутствующей инфраструктуры — моста через Енисей и ветки железной дороги на 15 км, а также перестроить водозабор Лесосибирска?

— Этот «мегапроект», с нашей точки зрения, является экономически привлекательным, но находится на ранних стадиях проработки, в том числе и по причине необходимости решения ряда инфраструктурных вопросов. Инвестиционное решение планируем принять в течение следующих 12 месяцев.

— В меморандуме Segezha Group к IPO говорится, что ее себестоимость производства пиломатериалов вдвое ниже, чем у западных конкурентов ($110 за 1 куб. м против $195 в Канаде и $260 в Финляндии). За счет чего удается достигать такого уровня себестоимости? Насколько она может вырасти после того, как компания стала публичной, и с учетом необходимости соблюдать требования ESG? Каких дополнительных инвестиций это потребует?

— Основная причина — Segezha имеет собственное сырье (расчетную лесосеку, которая находится в долгосрочной аренде и составляет 8,1 млн куб. м. — РБК), конкуренты покупают сырье с рынка по рыночной цене. Конкуренция за сырье в развитых экономиках намного выше, чем в России, соответственно, выше и цена. Кроме того, в снижении себестоимости Segezha относительно западных конкурентов немалую роль играет девальвация рубля. Требования ESG Segezha соблюдает уже сейчас. 83% лесосеки компании сертифицировано международным агентством FSC, показатель LTIFR (травматизм) — один из самых низких в индустрии, улучшение экологических показателей Сегежского ЦБК заложено в текущую инвестиционную программу и уже осуществляется. Таким образом, публичность Segezha не приведет к росту себестоимости и дополнительным инвестициям.

— Как оцениваете существующее законодательство в сфере лесозаготовок? Нужно ли России переходить от экстенсивных вырубок леса к интенсивным, как принято на Западе? Как решить проблему перестойных лесов, которые не вырубаются в России уже десятки лет и вместо того, чтобы поглощать CO₂, выделяют метан? С какими еще законодательными инициативами планируете выходить?

— Существующее законодательство достаточно взвешенно и эффективно, хотя и постоянно дорабатывается. Интенсивные рубки востребованы в регионах с высоким уровнем лесопользования и менее актуальны в слабо освоенных регионах — на больших площадях леса вести интенсивную рубку (и интенсивное лесовосстановление) нецелесообразно. Перестойные леса надо вырубать, и они вырубаются в рамках расчетных лесосек, выделяемых компаниям, в том числе и Segezha.

— Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью телеканалу РБК заявил, что компания рассматривает вопросы создания компенсационных мероприятий, с тем чтобы поставлять на рынок энергию, свободную от CO₂, которая абсорбируется за счет развития лесного хозяйства. Обсуждает ли Segezha возможность партнерства с российскими нефтяниками в этой сфере?

— Рассматриваем, но, опять же, — очень большая и сложная тема, и пока вопросов больше, чем ответов.