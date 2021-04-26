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НЛМК сдает лом и арматуру
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Газета
НЛМК сдает лом и арматуру
Газета № 059 (3348) (2604) Бизнес,
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НЛМК сдает лом и арматуру

Компания Владимира Лисина выставила на продажу комплекс предприятий на Урале
На фоне роста цен на стройматериалы НЛМК Владимира Лисина выставил на продажу крупного производителя арматуры на Урале. Аналитики называют это «хорошим шансом» избавиться от устаревших активов. Оценочная стоимость — до $500 млн
Фото: НЛМК-Урал
Фото: НЛМК-Урал

Группа НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Эксклюзивным финансовым консультантом группы по продаже уральских активов назначен Альфа-банк.

Это следует из апрельской презентации НЛМК для инвесторов, копия которой есть у РБК. Ее подлинность подтвердил источник среди потенциальных покупателей.

В НЛМК отметили, что компания «регулярно рассматривает различные возможности развития и оптимизации бизнеса»: «Никаких решений о продаже активов на данный момент не принято». В Альфа-банке на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Почему НЛМК решил продать уральские активы

НЛМК рассматривает возможность «полной продажи» производственных активов в Уральском регионе: «НЛМК-Урал», «НЛМК-Метиз», а также части «НЛМК-Вторчермет», снабжающего их ломом, говорится в презентации для инвесторов. Их мощности составляют около 2 млн т арматуры, катанки и метизной продукции. По данным «Металл-Эксперта», это соответствует 16–20% на российском рынке.

Собственная ломозаготовительная сеть обеспечивает заводы более чем 1 млн т лома в год. Согласно презентации, «НЛМК-Урал» в январе—феврале 2021 года занял первое место на рынке арматуры в России, доля экспортных продаж компании может превышать 30%.

Бизнес
Структуры НЛМК Лисина потребовали от американских сталеваров $100 млн Фото: Gene J. Puskar / AP

Контроль над этими заводами НЛМК купил в 2007 году у «Макси-групп» Николая Максимова, заплатив $300 млн.

Конфликт с Максимовым

НЛМК должен был заплатить владельцу «Макси-групп» Николаю Максимову за уральские активы еще $300 млн после их дополнительной оценки. В процессе сделки обе стороны обязались предоставить «Макси-групп» по 7,3 млрд руб. ($300 млн) в качестве займа. Но после этого Максимов забрал 5,9 млрд руб., посчитав, что НЛМК использует деньги нецелевым образом.

По версии Максимова, перечисленные им деньги стали списываться в счет погашения текущей задолженности. НЛМК, в свою очередь, считает, что бывшее руководство «Макси-групп» ввело компанию Лисина в заблуждение, не сообщив о долгах предприятия, которые превышали $1,8 млрд. Стороны предъявили друг другу многочисленные иски. В 2011 году суд признал «Макси-групп» банкротом по заявлению НЛМК.

НЛМК объединил уральские заводы, купленные у Максимова, с электрометаллургическим заводом в Калужской области (мощность около 1 млн т строительного проката, инвестиции в проект составили 38 млрд руб.) в дивизион «НЛМК-Сорт». Но на продажу выставлены только уральские активы, калужское предприятие останется в составе группы НЛМК, следует из презентации.

Поиск потенциальных покупателей на уральские заводы компания ведет уже около двух лет, но сейчас стала активнее предлагать их рынку, сказал РБК источник, близкий к одному из организаторов сделки.

В январе 2021 года у «НЛМК-Урал» сменился гендиректор: компанию возглавил Сергей Шаляев, ранее управлявший калужским заводом НЛМК. Перед новым руководителем поставлено три задачи: повышение операционной эффективности, вывод на проектные мощности недавно реконструированного оборудования электросталеплавильного и прокатных цехов, а также развитие программ охраны труда и промышленной безопасности, сообщала компания. О подготовке компании к продаже тогда не сообщалось.

Когда активы «НЛМК-Урал» были приобретены у «Макси-групп», то у них уже были проблемы с эффективностью производств, а также последовали списания средств и суды с Максимовым, напоминает управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. «НЛМК-Сорт», по его словам, при суммарной производственной мощности более 2,8 млн т проката за 2020 год продемонстрировал EBITDA лишь на $83 млн. При этом рентабельность по EBITDA у дивизиона существенно ниже, чем у подразделения плоского проката (6% против 21%), добавил эксперт.

Для НЛМК уральские заводы не ключевой актив и в целом обычно низкорентабельный, поэтому момент для продажи выбран хороший, отмечает руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Уральские заводы НЛМК получили значительную поддержку в начале 2021 года на фоне резкого роста цен на арматуру в мире и в России, поэтому их результаты должны были существенно улучшиться, отмечает Гришунин. «Тем не менее для группы это хороший шанс избавиться от устаревших активов на Урале и сконцентрироваться на развитии дивизиона плоского проката и развитии площадки в Калуге», — считает он.

Сколько стоят уральские заводы

EBITDA трех уральских предприятий НЛМК в 2021 году прогнозируется на уровне $130 млн против $32 млн в 2020 году, говорится в презентации. В прошлом году этот показатель снизился почти на 40% из-за последствий пандемии коронавируса.

Согласно презентации, средний показатель рентабельности по EBITDA этих активов составляет 10% при годовой выручке $800 млн — $1 млрд. Среди факторов их инвестиционной привлекательности в документе указаны рост цен на арматуру более чем на 50% с начала 2019 года «с ожидаемым сохранением тренда в среднесрочной перспективе».

Бизнес
Компании Лисина и Мордашова стали дороже лидера сталелитейной отрасли Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

На переговорах с потенциальными покупателями продавец оценивал свои активы в $400 млн, сказал РБК источник в банковских кругах. Другой собеседник отметил, что вопрос цены остается открытым.

Если заводы зарабатывают в среднем около $50–70 млн по EBITDA в год, они могут стоить от $350 млн до $500 млн, говорит Гришунин.
Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Владимир Лисин , НЛМК , продажа
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