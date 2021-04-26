НЛМК сдает лом и арматуру
Группа НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Эксклюзивным финансовым консультантом группы по продаже уральских активов назначен Альфа-банк.
Это следует из апрельской презентации НЛМК для инвесторов, копия которой есть у РБК. Ее подлинность подтвердил источник среди потенциальных покупателей.
В НЛМК отметили, что компания «регулярно рассматривает различные возможности развития и оптимизации бизнеса»: «Никаких решений о продаже активов на данный момент не принято». В Альфа-банке на запрос РБК на момент публикации не ответили.
Почему НЛМК решил продать уральские активы
НЛМК рассматривает возможность «полной продажи» производственных активов в Уральском регионе: «НЛМК-Урал», «НЛМК-Метиз», а также части «НЛМК-Вторчермет», снабжающего их ломом, говорится в презентации для инвесторов. Их мощности составляют около 2 млн т арматуры, катанки и метизной продукции. По данным «Металл-Эксперта», это соответствует 16–20% на российском рынке.
Собственная ломозаготовительная сеть обеспечивает заводы более чем 1 млн т лома в год. Согласно презентации, «НЛМК-Урал» в январе—феврале 2021 года занял первое место на рынке арматуры в России, доля экспортных продаж компании может превышать 30%.
Контроль над этими заводами НЛМК купил в 2007 году у «Макси-групп» Николая Максимова, заплатив $300 млн.
Конфликт с Максимовым
НЛМК должен был заплатить владельцу «Макси-групп» Николаю Максимову за уральские активы еще $300 млн после их дополнительной оценки. В процессе сделки обе стороны обязались предоставить «Макси-групп» по 7,3 млрд руб. ($300 млн) в качестве займа. Но после этого Максимов забрал 5,9 млрд руб., посчитав, что НЛМК использует деньги нецелевым образом.
По версии Максимова, перечисленные им деньги стали списываться в счет погашения текущей задолженности. НЛМК, в свою очередь, считает, что бывшее руководство «Макси-групп» ввело компанию Лисина в заблуждение, не сообщив о долгах предприятия, которые превышали $1,8 млрд. Стороны предъявили друг другу многочисленные иски. В 2011 году суд признал «Макси-групп» банкротом по заявлению НЛМК.
НЛМК объединил уральские заводы, купленные у Максимова, с электрометаллургическим заводом в Калужской области (мощность около 1 млн т строительного проката, инвестиции в проект составили 38 млрд руб.) в дивизион «НЛМК-Сорт». Но на продажу выставлены только уральские активы, калужское предприятие останется в составе группы НЛМК, следует из презентации.
Поиск потенциальных покупателей на уральские заводы компания ведет уже около двух лет, но сейчас стала активнее предлагать их рынку, сказал РБК источник, близкий к одному из организаторов сделки.
В январе 2021 года у «НЛМК-Урал» сменился гендиректор: компанию возглавил Сергей Шаляев, ранее управлявший калужским заводом НЛМК. Перед новым руководителем поставлено три задачи: повышение операционной эффективности, вывод на проектные мощности недавно реконструированного оборудования электросталеплавильного и прокатных цехов, а также развитие программ охраны труда и промышленной безопасности, сообщала компания. О подготовке компании к продаже тогда не сообщалось.
Когда активы «НЛМК-Урал» были приобретены у «Макси-групп», то у них уже были проблемы с эффективностью производств, а также последовали списания средств и суды с Максимовым, напоминает управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. «НЛМК-Сорт», по его словам, при суммарной производственной мощности более 2,8 млн т проката за 2020 год продемонстрировал EBITDA лишь на $83 млн. При этом рентабельность по EBITDA у дивизиона существенно ниже, чем у подразделения плоского проката (6% против 21%), добавил эксперт.
Для НЛМК уральские заводы не ключевой актив и в целом обычно низкорентабельный, поэтому момент для продажи выбран хороший, отмечает руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Уральские заводы НЛМК получили значительную поддержку в начале 2021 года на фоне резкого роста цен на арматуру в мире и в России, поэтому их результаты должны были существенно улучшиться, отмечает Гришунин. «Тем не менее для группы это хороший шанс избавиться от устаревших активов на Урале и сконцентрироваться на развитии дивизиона плоского проката и развитии площадки в Калуге», — считает он.
Сколько стоят уральские заводы
EBITDA трех уральских предприятий НЛМК в 2021 году прогнозируется на уровне $130 млн против $32 млн в 2020 году, говорится в презентации. В прошлом году этот показатель снизился почти на 40% из-за последствий пандемии коронавируса.
Согласно презентации, средний показатель рентабельности по EBITDA этих активов составляет 10% при годовой выручке $800 млн — $1 млрд. Среди факторов их инвестиционной привлекательности в документе указаны рост цен на арматуру более чем на 50% с начала 2019 года «с ожидаемым сохранением тренда в среднесрочной перспективе».
На переговорах с потенциальными покупателями продавец оценивал свои активы в $400 млн, сказал РБК источник в банковских кругах. Другой собеседник отметил, что вопрос цены остается открытым.Если заводы зарабатывают в среднем около $50–70 млн по EBITDA в год, они могут стоить от $350 млн до $500 млн, говорит Гришунин.