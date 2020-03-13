Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 12:25
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции Экономика, 14:36 Еще не конец: что делать с биткоином Крипто, 14:30 В Кремле сообщили об отношении Путина к созданию культа его личности Политика, 14:29 Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР Политика, 14:28 Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд Бизнес, 14:25 В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом Общество, 14:24 В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель Общество, 14:15 Компании Лисина и Мордашова стали дороже лидера сталелитейной отрасли Бизнес, 14:06 «КиноПоиск» начинает выпускать собственные фильмы и сериалы Стиль, 14:04 Как продвигать b2b-бизнес Pro, 14:01  Чемпионаты Германии и Франции по футболу остановили из-за коронавируса Спорт, 13:57 В Кремле заявили о работе Путина «на полную катушку» Политика, 13:56 Клип Little Big стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020» Общество, 13:47 В Казахстане выявили два первых случая заражения коронавирусом Общество, 13:39
Бизнес ,  
0 

Компании Лисина и Мордашова стали дороже лидера сталелитейной отрасли

НЛМК Владимира Лисина и «Северсталь» Алексея Мордашова обошли по капитализации крупнейшую в мире сталелитейную компанию ArcelorMittal. Котировки ArcelorMittal с активами в Европе рухнули более чем вдвое из-за эпидемии коронавируса
Северсталь CHMF ₽806,2 +3,78% Купить
НЛМК NLMK ₽114,1 +2,66% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и «Северсталь» Алексея Мордашова обошли по капитализации крупнейшую в мире сталелитейную компанию ArcelorMittal. Капитализация НЛМК достигала $9,33 млрд на Лондонской бирже (рост на 7,7%), а «Северстали» — $9,27 млрд (+6,7%, данные на 13:00 МСК). ArcelorMittal на бирже Euronext в это же время стоила €7,99, или $8,97 млрд (+5,7%).

Начавшаяся в феврале эпидемия коронавируса привела к падению котировок ArcelorMittal более чем вдвое с начала года. У компании со штаб-квартирой в Люксембурге восемь заводов расположены в Италии, где от осложнений COVID-19 умерли 1016 пациентов и с 31 января введен режим ЧС на полгода.

ArcelorMittal, которая в 2019 году произвела 89,8 млн т стали и получила $70,6 млрд выручки, предупредила инвесторов, что, возможно, эпидемия нанесет серьезный ущерб по ее прибыльности и показателям продаж.
Тем временем котировки российских компаний растут на бирже: на фоне ослабления рубля их издержки сократятся, а прибыльность экспорта вырастет.

«В ситуации нестабильности на рынках инвесторы отдают предпочтение таким стабильным компаниям с высокой маржой, низким долгом и щедрыми дивидендами, как «Северсталь», — заявил представитель этой компании. — Кроме того, российские экспортеры традиционно неплохо себя чувствуют в условиях ослабления рубля, низкая себестоимость производства обеспечивает нам рыночную конкурентоспособность, в том числе на зарубежных рынках». В пресс-службе НЛМК отказались от комментариев.

Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд
Бизнес

В 2006 году Мордашов вел переговоры о слиянии с Arcelor, в ходе которых «Северсталь» была оценена в $10 млрд. В результате сделки миллиардер должен был получить 32% в объединенной компании, а Arcelor получил бы все принадлежащие ему акции «Северстали» (82%). Но сделка сорвалась: предложение перебила индийская Mittal Steel. В итоге Arcelor и Mittal Steel договорились об объединении.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Северсталь», НЛМК, ArcelorMittal
Материалы по теме
Экспортеры получат дополнительную прибыль из-за вируса и ослабления рубля
Бизнес
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter