Компании Лисина и Мордашова стали дороже лидера сталелитейной отрасли

НЛМК Владимира Лисина и «Северсталь» Алексея Мордашова обошли по капитализации крупнейшую в мире сталелитейную компанию ArcelorMittal. Котировки ArcelorMittal с активами в Европе рухнули более чем вдвое из-за эпидемии коронавируса

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина и «Северсталь» Алексея Мордашова обошли по капитализации крупнейшую в мире сталелитейную компанию ArcelorMittal. Капитализация НЛМК достигала $9,33 млрд на Лондонской бирже (рост на 7,7%), а «Северстали» — $9,27 млрд (+6,7%, данные на 13:00 МСК). ArcelorMittal на бирже Euronext в это же время стоила €7,99, или $8,97 млрд (+5,7%).

Начавшаяся в феврале эпидемия коронавируса привела к падению котировок ArcelorMittal более чем вдвое с начала года. У компании со штаб-квартирой в Люксембурге восемь заводов расположены в Италии, где от осложнений COVID-19 умерли 1016 пациентов и с 31 января введен режим ЧС на полгода.

ArcelorMittal, которая в 2019 году произвела 89,8 млн т стали и получила $70,6 млрд выручки, предупредила инвесторов, что, возможно, эпидемия нанесет серьезный ущерб по ее прибыльности и показателям продаж.

Тем временем котировки российских компаний растут на бирже: на фоне ослабления рубля их издержки сократятся, а прибыльность экспорта вырастет.

«В ситуации нестабильности на рынках инвесторы отдают предпочтение таким стабильным компаниям с высокой маржой, низким долгом и щедрыми дивидендами, как «Северсталь», — заявил представитель этой компании. — Кроме того, российские экспортеры традиционно неплохо себя чувствуют в условиях ослабления рубля, низкая себестоимость производства обеспечивает нам рыночную конкурентоспособность, в том числе на зарубежных рынках». В пресс-службе НЛМК отказались от комментариев.