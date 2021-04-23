Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,65 74,83 EUR Нал. 90,91 90,07 USD Бирж. 75,17 -0,25 EUR Бирж. 90,44 -0,19 USD ЦБ. 76,42 -0,40 EUR ЦБ. 92,04 -0,25 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 48782,00 -2997,46 IMOEX 3600,35 +1,08% RTSI 1501,77 +2,57% Brent 65,83 +0,41% DJIA 33815,90 -0,94% Nasdaq 13818,41 -0,94%
Андрея Метельского настиг проигрыш 2019 года
Лента новостей
Полетит или нет: пора ли покупать рухнувшие акции Virgin Galactic 09:49, PRO Цена биткоина резко упала ниже $50 тыс. 09:45, Крипто Акции Intel упали на 3% на слабой отчетности за первый квартал 2021 года 09:43, Инвестиции Минобороны сообщило о переброске военных из Крыма 09:37, Политика Bloomberg узнал о планах Байдена почти вдвое повысить налог для богатых 09:34, Экономика Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном 09:33, Политика Войны престолов: как наладить отношения с коллегами за 10 шагов 09:21, PRO Офис Зеленского пообещал ответить на предложение Путина приехать в Москву 09:16, Политика История инвестора: как передать капитал своим детям 09:13, РБК и СберПервый Овечкин не смог доиграть матч против «Нью-Йорк Айлендерс» 09:12, Спорт Медведев назвал тупиком заявления США о том, что «Россия заплатит цену» 09:12, Политика Ветеринарные клиники сообщили о дефиците популярной вакцины для кошек 09:00, Общество Новые штрафы для водителей, рекордный заказ коллекторам. Главное за ночь 08:59, Общество Россияне заняли всю тройку звезд матча НХЛ 08:58, Спорт Какие риски угрожают импортерам в 2021 году 08:54, РБК и Банк «Открытие» Зачем застройщики создают компании под каждый новый проект 08:47, PRO Индия обновила мировой рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки 08:46, Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае 08:37, Общество Прокуратура начала проверку после пожара на судне «Прометей» в Пусане 08:27, Общество Как превратить уборку из скучного занятия в источник удовольствия 08:25, РБК Cтиль и Dyson Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля 08:19, Общество Чехия решила не объявлять высылаемых россиян персонами нон грата 08:15, Политика США направят авиацию на поиски пропавшей индонезийской подлодки 08:09, Общество МИД предложил США обменяться гарантиями по киберугрозам 08:07, Политика Как «ненавистные» фармацевты смогли вернуть себе репутацию 08:05, PRO Сбербанк оценил долю бездетных заемщиков по льготной ипотеке в 90% 08:00, Недвижимость Производство досок в России оказалась вдвое дешевле, чем в США и Канаде 08:00, Бизнес Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний 07:56, РБК и Альфа-Банк
Газета
Андрея Метельского настиг проигрыш 2019 года
Газета № 058 (3347) (2304)
0

Андрея Метельского настиг проигрыш 2019 года

В «Единой России» готовятся заменить главу столичного отделения партии
«Единая Россия» и мэрия Москвы вернулись к обсуждению вопроса о замене главы столичного отделения партии Андрея Метельского. Он может покинуть свой пост после праймериз, основной кандидат в преемники — Петр Толстой
Петр Толстой
Петр Толстой (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский вскоре может покинуть свой пост. Руководство партии и мэрия Москвы спустя полтора года после выборов в Мосгордуму, на которых Метельский проиграл в своем округе, вновь вернулись к обсуждению вопроса о его уходе, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, подтвердили еще один собеседник, близкий к Кремлю, и два источника, близких к мэрии Москвы.

Отставка 52-летнего Метельского может состояться после майских праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, уточнили собеседники РБК. Планируется, что это произойдет в ходе конференции московского отделения партии.

В качестве наиболее вероятного кандидата на смену Метельскому обсуждается вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщили два близких к Кремлю собеседника и подтвердил источник, близкий к городским властям.

Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. В настоящее время продолжается подача заявок от желающих участвовать в парламентских выборах.

«Узнаете вовремя»

Во время думской кампании 2016 года Толстой выдвигался в Москве в Люблинском одномандатном округе № 199 и победил там главу московского горкома КПРФ Валерия Рашкина. В этом же округе Толстой заявился на праймериз и на сей раз. Помимо выдвижения по одномандатному округу планируется, что Толстой войдет в тройку предвыборного списка «Единой России» по Москве, ранее рассказывали источники РБК и сообщал «Коммерсантъ».

51-летний Толстой вошел в список перспективных одномандатников «Единой России», то есть тех, кто ведет системную работу в своем округе, пользуется поддержкой граждан и кого партия хотела бы видеть в числе кандидатов вновь, ранее сообщал РБК. Сейчас Толстой в партии власти не состоит, но является сопредседателем центрального совета сторонников «Единой России». Для того чтобы возглавить региональное отделение партии, ему нужно получить партбилет.

Метельского единороссы и мэрия не планируют выдвигать на выборы, рассказали собеседник, близкий к администрации президента, и источник, близкий к столичным властям. В настоящее время ему подыскивают должность, сказал еще один близкий к мэрии Москвы источник РБК.

Метельский на вопрос РБК о возможной отставке после праймериз предложил «подождать окончания праймериз»: «Пока я руководитель московской городской организации «Единой России». Не надо доверять слухам. Если что-то будет, вы узнаете вовремя», — сказал единоросс. Метельский отказался комментировать вопрос, обсуждал ли с ним кто-то возможность отставки, при этом подтвердил, что не намерен участвовать в выборах: «Я готов работать на «Единую Россию», но я двадцать лет был депутатом (Мосгордумы. — РБК). Необязательно участвовать во всех выборах подряд, нужно дать дорогу молодым», — заявил он.

Толстой не ответил на звонок и сообщение РБК с просьбой прокомментировать, предлагали ли ему возглавить московское отделение «Единой России» и планирует ли он вступить в партию.

«Слухи не комментируем», — сказала РБК пресс-секретарь вице-спикера Екатерина Ларинина.

«Чтобы Навальный не радовался»

Метельский едва не потерял позицию главы столичных единороссов по итогам выборов в Мосгордуму в 2019 году. В разгар избирательной кампании ФБК Алексея Навального (организация признана в России иностранным агентом) опубликовал расследование, в котором говорилось о наличии у семьи Метельского гостиничного бизнеса в Австрии и недвижимости в Москве на 5,7 млрд руб.

Метельский позже подал на Навального в суд, а в беседе с РБК связал появление расследования с выборами в Мосгордуму. По его словам, в качестве вице-спикера московского парламента он ежегодно подавал декларации о доходах, к которым «никогда никаких вопросов не возникало», а его мать и сын, о которых говорилось в расследовании как о собственниках недвижимости и бизнеса, — «взрослые самостоятельные люди».

На выборах в сентябре 2019 года Метельский проиграл в своем округе № 15 кандидату «Умного голосования» коммунисту Сергею Савостьянову.

После поражения Метельского в партии встал вопрос о его отставке с поста лидера московских единороссов — традиционно секретари региональных отделений «Единой России» теряют свои должности в случае неудовлетворительного выступления их лично или партии на выборах. Метельского рассматривали на должность советника мэра Москвы Сергея Собянина либо столичного уполномоченного по правам предпринимателей, сообщали тогда источники «Дождя». Но в итоге отставку решили отложить на несколько месяцев, «чтобы Навальный не радовался», рассказывал РБК источник в «Единой России». А затем решение вопроса и вовсе заморозили.

«Подходящая фигура»

Для позиционирования партии важно, кто является ее региональным спикером, лицом, кто руководит работой с гражданами, говорит политолог Константин Калачев. «Удалось ли Метельскому выстроить общение с москвичами? Последние выборы [в Мосгордуму], мне кажется, говорят сами за себя», — добавляет он.

«У Толстого большой опыт общения с людьми, политический бэкграунд, известная фамилия, он проявил себя в Госдуме. В качестве руководителя регионального отделения он вполне подходящая фигура», — считает Калачев. У вице-спикера Госдумы наверняка хорошие отношения с такими важными игроками, как Сергей Собянин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель Госдумы Вячеслав Володин, полагает эксперт. Что же касается необходимости вступить в партию власти, чтобы возглавить ее региональное отделение, то, по мнению Калачева, Толстой «уже связан в массовом сознании с «Единой Россией» и эту связь не разорвать».

Авторы: Наталья Галимова, Вячеслав Козлов.
Теги: Андрей Метельский , Единая Россия , Сергей Собянин , Алексей Навальный , Андрей Турчак , Вячеслав Володин , Петр Толстой ...
Материалы по теме
Списки «Единой России» на выборах в Думу возглавят около 50 губернаторов Политика
Единороссы составили список бесперспективных одномандатников Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter