Андрея Метельского настиг проигрыш 2019 года

В «Единой России» готовятся заменить главу столичного отделения партии

«Единая Россия» и мэрия Москвы вернулись к обсуждению вопроса о замене главы столичного отделения партии Андрея Метельского. Он может покинуть свой пост после праймериз, основной кандидат в преемники — Петр Толстой

Петр Толстой (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский вскоре может покинуть свой пост. Руководство партии и мэрия Москвы спустя полтора года после выборов в Мосгордуму, на которых Метельский проиграл в своем округе, вновь вернулись к обсуждению вопроса о его уходе, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, подтвердили еще один собеседник, близкий к Кремлю, и два источника, близких к мэрии Москвы.

Отставка 52-летнего Метельского может состояться после майских праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, уточнили собеседники РБК. Планируется, что это произойдет в ходе конференции московского отделения партии.

В качестве наиболее вероятного кандидата на смену Метельскому обсуждается вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщили два близких к Кремлю собеседника и подтвердил источник, близкий к городским властям.

Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. В настоящее время продолжается подача заявок от желающих участвовать в парламентских выборах.

«Узнаете вовремя»

Во время думской кампании 2016 года Толстой выдвигался в Москве в Люблинском одномандатном округе № 199 и победил там главу московского горкома КПРФ Валерия Рашкина. В этом же округе Толстой заявился на праймериз и на сей раз. Помимо выдвижения по одномандатному округу планируется, что Толстой войдет в тройку предвыборного списка «Единой России» по Москве, ранее рассказывали источники РБК и сообщал «Коммерсантъ».

51-летний Толстой вошел в список перспективных одномандатников «Единой России», то есть тех, кто ведет системную работу в своем округе, пользуется поддержкой граждан и кого партия хотела бы видеть в числе кандидатов вновь, ранее сообщал РБК. Сейчас Толстой в партии власти не состоит, но является сопредседателем центрального совета сторонников «Единой России». Для того чтобы возглавить региональное отделение партии, ему нужно получить партбилет.

Метельского единороссы и мэрия не планируют выдвигать на выборы, рассказали собеседник, близкий к администрации президента, и источник, близкий к столичным властям. В настоящее время ему подыскивают должность, сказал еще один близкий к мэрии Москвы источник РБК.

Метельский на вопрос РБК о возможной отставке после праймериз предложил «подождать окончания праймериз»: «Пока я руководитель московской городской организации «Единой России». Не надо доверять слухам. Если что-то будет, вы узнаете вовремя», — сказал единоросс. Метельский отказался комментировать вопрос, обсуждал ли с ним кто-то возможность отставки, при этом подтвердил, что не намерен участвовать в выборах: «Я готов работать на «Единую Россию», но я двадцать лет был депутатом (Мосгордумы. — РБК). Необязательно участвовать во всех выборах подряд, нужно дать дорогу молодым», — заявил он.

Толстой не ответил на звонок и сообщение РБК с просьбой прокомментировать, предлагали ли ему возглавить московское отделение «Единой России» и планирует ли он вступить в партию.

«Слухи не комментируем», — сказала РБК пресс-секретарь вице-спикера Екатерина Ларинина.

«Чтобы Навальный не радовался»

Метельский едва не потерял позицию главы столичных единороссов по итогам выборов в Мосгордуму в 2019 году. В разгар избирательной кампании ФБК Алексея Навального (организация признана в России иностранным агентом) опубликовал расследование, в котором говорилось о наличии у семьи Метельского гостиничного бизнеса в Австрии и недвижимости в Москве на 5,7 млрд руб.

Метельский позже подал на Навального в суд, а в беседе с РБК связал появление расследования с выборами в Мосгордуму. По его словам, в качестве вице-спикера московского парламента он ежегодно подавал декларации о доходах, к которым «никогда никаких вопросов не возникало», а его мать и сын, о которых говорилось в расследовании как о собственниках недвижимости и бизнеса, — «взрослые самостоятельные люди».

На выборах в сентябре 2019 года Метельский проиграл в своем округе № 15 кандидату «Умного голосования» коммунисту Сергею Савостьянову.

После поражения Метельского в партии встал вопрос о его отставке с поста лидера московских единороссов — традиционно секретари региональных отделений «Единой России» теряют свои должности в случае неудовлетворительного выступления их лично или партии на выборах. Метельского рассматривали на должность советника мэра Москвы Сергея Собянина либо столичного уполномоченного по правам предпринимателей, сообщали тогда источники «Дождя». Но в итоге отставку решили отложить на несколько месяцев, «чтобы Навальный не радовался», рассказывал РБК источник в «Единой России». А затем решение вопроса и вовсе заморозили.

«Подходящая фигура»

Для позиционирования партии важно, кто является ее региональным спикером, лицом, кто руководит работой с гражданами, говорит политолог Константин Калачев. «Удалось ли Метельскому выстроить общение с москвичами? Последние выборы [в Мосгордуму], мне кажется, говорят сами за себя», — добавляет он.

«У Толстого большой опыт общения с людьми, политический бэкграунд, известная фамилия, он проявил себя в Госдуме. В качестве руководителя регионального отделения он вполне подходящая фигура», — считает Калачев. У вице-спикера Госдумы наверняка хорошие отношения с такими важными игроками, как Сергей Собянин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель Госдумы Вячеслав Володин, полагает эксперт. Что же касается необходимости вступить в партию власти, чтобы возглавить ее региональное отделение, то, по мнению Калачева, Толстой «уже связан в массовом сознании с «Единой Россией» и эту связь не разорвать».