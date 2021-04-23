Тиктокеры оказались усидчивее всех

Китайский сервис коротких видеороликов стал в России лидером по суммарному времени использования

TikTok обошел «ВКонтакте» по времени, которое пользователи платформы проводят на ней. Эксперты полагают, что TikTok заменил пользователям телевизор, а в обычных соцсетях провести много времени труднее

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Социальная сеть TikTok обошла «ВКонтакте» по времени, которое пользователи провели в мобильном приложении сервиса. Согласно закрытым данным аналитической компании AppAnnie, которые РБК предоставил один из владельцев платного аккаунта, за неделю с 4 по 10 апреля все пользователи «ВКонтакте» провели в мобильном приложении 11,08 млрд минут, а в TikTok — 13,93 млрд минут.

До апреля 2021 года соцсеть «ВКонтакте» была лидером по времени, проведенному пользователями внутри приложений. Сейчас вслед за TikTok и «ВКонтакте» идут Instagram, «Одноклассники» и Facebook.

При этом впервые показатели TikTok и «ВКонтакте» сравнялись в конце декабря 2020 года: тогда их аудитория проводила на них около 12,5 млрд минут за неделю. Но по времени, проведенному пользователями платформы iOS, TikTok обошел «ВКонтакте» еще летом 2020 года, в то время как на Android — только в апреле этого.

В среднем с 4 по 10 апреля этого года пользователи TikTok проводили в приложении около восьми часов в неделю (примерно десять часов с iOS и семь часов с Android). В свою очередь, аудитория «ВКонтакте» «сидела» в приложении около 3 часов и 46 минут (более 4,5 часа с iOS и около 3,5 часа с Android).

Видео: РБК

Недельная аудитория TikTok значительно ниже и составляла около 29 млн человек (9,8 млн на iOS и почти вдвое больше — на Android), тогда как у «ВКонтакте» показатель равен 49 млн человек (около 11,9 млн на iOS и 37 млн на Android), следует из данных AppAnnie. По времени, проведенному в среднем одним пользователем в приложении за неделю, TikTok и «ВКонтакте» сравнялись в начале 2020 года — тогда этот показатель был свыше четырех часов.

Представитель AppAnnie не стал комментировать указанные показатели, но сообщил, что за год, с 12 апреля 2020 года по 10 апреля 2021 года, пользователи из России в среднем за неделю проводили 7,2 часа в TikTok и 4,05 часа во «ВКонтакте». По его словам, суммарное время, проведенное пользователями в TikTok за этот период, выросло на 401%, до 8,2 млрд часов. Однако за прошедший год этот показатель у «ВКонтакте» был относительно стабильным и оставался более высоким, чем у TikTok, — 10,3 млрд часов.

Директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный подчеркнул, что, несмотря на то что аудитория TikTok значительно меньше, чем у «ВКонтакте», соцсеть смогла обойти приложение VK по суммарному времени, проведенному в приложении всеми ее пользователями. Это говорит о том, что среднее время, проведенное пользователем в TikTok, существенно выше аналогичного показателя российской соцсети. «TikTok действительно стал тайм-киллером. И эта информация требует осмысления», — отметил Черный.

Как TikTok опередил «ВКонтакте»

Руководитель российского подразделения партнерской сети Admitad Екатерина Бибик назвала статистику AppAnnie «более чем ожидаемой». Она отметила, что такого результата соцсети удалось достичь благодаря тому, что при открытии приложения «пользователь сразу же попадает в бесконечную ленту роликов», подобранных по интересам. «Ему не нужно никуда нажимать, ничего выбирать, как в том же «ВКонтакте». Усилия со стороны пользователя сведены к минимуму», — объяснила она.

То, что аудитория TikTok уже суммарно проводит в приложении гораздо больше времени при вдвое меньшем числе активных пользователей, чем у «ВКонтакте», по мнению Бибик, — очень важный фактор. «Он не только сулит молодой площадке большие прибыли за счет активного просмотра рекламного контента, но и позитивно скажется на комьюнити. Авторам контента также проще будет монетизироваться в TikTok, когда соцсеть разрешит прямые ссылки в публикациях, ведь здесь они получают значительно больше бесплатного органического охвата от пользователей, которые готовы бесконечно просматривать ленту роликов и при этом платежеспособны», — считает она. По словам Бибик, продолжительность времени пользования соцсетью в том числе влияет на то, сколько рекламного контента пользователь увидит в процессе (что влияет на заработок самой соцсети) и сколько просмотров это обеспечит авторам контентов (что влияет на их заработок).

Сооснователь фоторедактора Prisma Алексей Моисеенков также подчеркнул, что TikTok «проще в потреблении, чем текст», при этом в TikTok «лента бесконечная и не требует усилий». «А «Клипы» в соцсети «ВКонтакте» — хороший продукт, но не первый на рынке, а часто первые забирают большую часть актива», — рассуждает он. При этом Моисеенков добавил, в перспективе внимание части пользователей может переключиться с использования соцсетей вроде «ВКонтакте» на пассивное потребление контента в TikTok, но «когда этот эффект будет заметен — сложно сказать».

Блок видео рекомендаций

При этом Василий Черный объяснил, что TikTok — это «тайм-киллер — как телевизор», в то время как «ВКонтакте» — это «многофункциональная соцсеть, которая изначально была во многом про общение. Он добавил, что в TikTok около 80% пользователей — зрители, которые вовсе не публикуют контент в соцсети. Он также указал, что изначально TikTok в отличие от «ВКонтакте» — это приложение, ориентированное на мобильные платформы, и при сопоставлении их по времени, проведенному пользователями именно в приложении, не стоит делать «далеко идущие выводы». Кроме того, статистика может быть не точна из-за того, что на iOS многие вообще не закрывают приложения, в то время как на Android пользователи часто пользуются функцией быстрого закрытия всех приложений для освобождения оперативной памяти.

Продюсер TikTok- и YouTube-блогеров Ярослав Андреев объяснил, что модель потребления контента в TikTok рассчитана на многочисленные, но кратковременные сеансы — «это поразвлекаться, когда не очень много времени и не ищешь что-то осознанное». В то же время для поиска более «длинного» контента пользователи, скорее всего, откроют YouTube или Netflix. Он отметил, что во всем мире основная тенденция — это увеличение смотрения видеоформатов. «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и подобные соцсети исторически не про видео. Да, там есть ролики, но мы туда ходим все же для иных целей. У каждой соцсети своя ниша», — считает он.

Представитель «ВКонтакте» заявил, что опережение TikTok по времени, проведенному пользователями внутри приложения, «невозможно» и компания «будет рада помочь AppAnnie с правильным подсчетом времени, чтобы не вводить пользователей в заблуждение». Представитель соцсети со ссылкой на данные Mediascope указал, что суммарное время, проведенное пользователями на их площадке, в три раза больше, чем в TikTok. «В январе 2021 года все пользователи в среднем провели 1,1 млрд минут в день в мобильных приложениях «ВКонтакте», а в TikTok за такой же период — 407 млн минут», — отметил он.

Представитель Mediascope не стал комментировать предоставленные данные, но сообщил, что в январе этого года (последние доступные данные) среднее время просмотра в TikTok составляло 34 минуты в день, а во «ВКонтакте» — 33 минуты (на ПК и смартфонах, но без учета посещений через мобильный браузер), а месячная аудитория этих сервисов достигла 72,4 млн и 33 млн соответственно.

Представитель TikTok в России отказался от комментариев.