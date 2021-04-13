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«ВКонтакте» объяснила наличие верифицированной страницы ФСИН в соцсети

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Администрация социальной сети «ВКонтакте» верифицировала группу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) около десяти лет назад по просьбе пресс-службы ведомства, сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

Скорее всего, сотрудники, обращавшиеся с такой просьбой, уже не работают во ФСИН, отметили в пресс-службе.

«Осенью прошлого года мы получили обращение от ФСИН по поводу передачи группы. Но в результате сотрудники не предоставили простого подтверждающего документа и перестали отвечать в диалоге с поддержкой «ВКонтакте», — пояснили там.

Соцсеть решила заблокировать страницу из-за «подозрительных действий». «Сейчас мы получили новое обращение от ФСИН и ждем необходимых документов», — рассказали во «ВКонтакте». Ранее в соцсети объяснили блокировку сообщества опасениями по поводу того, что доступ к управлению группой могли получить люди, которые «уже не являются представителями ФСИН».

Во ФСИН открестились от заблокированной группы во «ВКонтакте»
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В самом ведомстве заявили РБК, что не регистрировали группу в этой соцсети и заблокированная страница не имеет к ним никакого отношения.

О блокировке верифицированной страницы ФСИН ранее сообщил Telegram-канал Mash. Он приложил скриншот страницы, на которой предлагалось оформить подписку за 50 руб., 100 руб. или любую другую сумму и получить взамен доступ «к эксклюзивным материалам, общению с автором и многому другому». Позже в группе появилось сообщение о том, что «сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта».

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