«ВКонтакте» объяснила наличие верифицированной страницы ФСИН в соцсети

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Администрация социальной сети «ВКонтакте» верифицировала группу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) около десяти лет назад по просьбе пресс-службы ведомства, сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

Скорее всего, сотрудники, обращавшиеся с такой просьбой, уже не работают во ФСИН, отметили в пресс-службе.

«Осенью прошлого года мы получили обращение от ФСИН по поводу передачи группы. Но в результате сотрудники не предоставили простого подтверждающего документа и перестали отвечать в диалоге с поддержкой «ВКонтакте», — пояснили там.

Соцсеть решила заблокировать страницу из-за «подозрительных действий». «Сейчас мы получили новое обращение от ФСИН и ждем необходимых документов», — рассказали во «ВКонтакте». Ранее в соцсети объяснили блокировку сообщества опасениями по поводу того, что доступ к управлению группой могли получить люди, которые «уже не являются представителями ФСИН».