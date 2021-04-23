Коллекторы разжились в пандемию

Банки в 2020 году передали профессиональным взыскателям рекордный объем долгов

Банки во время пандемийного кризиса активнее перекладывали работу с должниками на коллекторов, передав им за год рекордные 582 млрд руб. проблемных долгов. Коллекторы от этого выиграли — получили более сговорчивых клиентов

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Кризис и пандемия в 2020 году поддержали бизнес коллекторов, работающих с банками по агентской схеме, то есть взыскивающих долги в пользу кредиторов. Взыскатели получили проблемные долги физических лиц на 582 млрд руб. — рекордную сумму как минимум с 2013 года (с этого времени ведется статистика), следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, расчеты есть у РБК). По сравнению с докризисным 2019 годом количество новых кейсов в работе коллекторов увеличилось на 4,9%, до 8,4 млн единиц.

Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8% в отличие от сегмента цессии (переуступка прав на взыскание долгов населения), который, по данным НАПКА, в прошлом году упал на 22%, до 236,6 млрд руб.

Как загруженность банков помогла коллекторам

В пандемию часть заемщиков ухудшила обслуживание банковских кредитов. «В зону риска в большинстве случаев попали те, чье финансовое положение еще до пандемии было не самое устойчивое», — считает гендиректор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа. В итоге, по его словам, коронакризис стал неким катализатором, вынудившим их выйти на просрочку.

В ответ на рост проблемной задолженности банки стали активнее делиться частью такого портфеля с профессиональными взыскателями: еще прошлой осенью НАПКА зафиксировала, что банки стали передавать по агентской схеме более «молодые» долги. По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 п.п. и достигла трети портфеля коллекторов, писал РБК. Участники рынка связывали это с высокой загруженностью внутренних служб взыскания банков.

Тенденцию подтверждает гендиректор агентства «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата: «Так как взыскание долгов не является главным направлением деятельности кредитных организаций, самым разумным шагом была передача их на аутсорсинг профессиональным взыскателям».

На 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 трлн руб., следует из статистики ЦБ. С начала года она увеличилась почти на 800 млрд руб., а за весь прошлый год — на 2,4 трлн руб., или на 13,6%. В кризисном 2020 году объем просроченных розничных кредитов увеличился примерно на 168 млрд руб., или на 22%. Из-за выдачи новых кредитов доля проблемных долгов в портфеле стабильна — она находится на уровне 4,7% на протяжении последних шести месяцев.

Как «пандемийные» должники повлияли на рынок

Коллекторы, работающие по договорам с банками, не имеют права без согласования с заказчиком решать, можно ли предоставить клиенту отсрочку платежа. «Перед аутсорсингом стояла в большей степени задача максимального роста контактности и налаживания качественной коммуникации между клиентом и кредитором», — отмечает управляющий директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Павел Михмель. По его словам, в условиях пандемии кредиторы иногда не могли оперативно принимать решения по стратегиям взыскания. «В этом плане должники в рамках договора цессии оказались в более выигрышном положении, так как им предлагали индивидуальные программы рассрочки, снижения платежа и изменения графика именно под их финансовую ситуацию», — замечает Михмель.

«Если же говорить о долгах, которые в период пандемии подпадали под условия реструктуризации или кредитных каникул, то коллекторские агентства не работали с ними: кредитор со своей стороны рассматривал вопрос о реструктуризации, кредитных каникулах, и если принималось решение о приостановке взыскания, то данные кейсы очень оперативно изымались из работы коллекторов», — поясняет Вахата.

По оценкам эксперта, доля просрочки, возникшей в пандемию, сейчас составляет 20–25% агентского портфеля коллекторов. Злостных неплательщиков среди новых клиентов немного, поскольку задолженность возникла «по объективным причинам» — из-за кризиса, говорит Вахата.

В 2021 году рост агентского портфеля будет большим, но не взрывным, считает президент НАПКА Эльман Мехтиев. «На рынок поступят долги, которые образовались во второй половине 2020 года и с которыми банки сначала работали самостоятельно. Как правило, после наступления более 180 дней просрочки начинается массовая передача долга. Также в работу будут передаваться долги 2021 года «рождения» — уровень просроченной задолженности продолжает расти», — поясняет эксперт. По прогнозам НАПКА, в этом году в работу коллекторам по договору с банками поступит до 700 млрд руб. долгов.

Динамика передач также будет зависеть от кредитной активности, добавляет Федор Вахата: «Сейчас банки и МФО активно наращивают кредитный портфель, что, возможно, отразится в будущем на объемах, передаваемых в работу, но вряд ли это произойдет в 2021 году».