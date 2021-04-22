More.TV и Wink сдваивают сеансы

Национальная медиа группа и «Ростелеком» готовят объединение своих видеосервисов

Национальная медиа группа и «Ростелеком» уже несколько месяцев обсуждают объединение своих онлайн-кинотеатров — More.TV и Wink. Это позволит им конкурировать с недосягаемыми пока лидерами рынка

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Оператор связи «Ростелеком» и Национальная медиа группа ведут переговоры об объединении своих онлайн-кинотеатров — Wink и More.TV соответственно. Об этом РБК рассказали два источника, близкие и к оператору, и к медиахолдингу. О переговорах известно также еще двум собеседникам РБК на медиарынке.

Стороны, как уточняет источник, близкий к «Ростелекому», стали обсуждать возможное объединение видеосервисов еще до того, как в Национальной медиа группе сменилось руководство: в феврале этого года ее новым гендиректором вместо Ольги Паскиной стала перешедшая из «Газпром-Медиа» Светлана Баланова. Одним из возможных вариантов сделки еще тогда было размещение на Wink всей библиотеки More.TV, при котором последний становился только поставщиком контента, а Wink — его дистрибьютором. О каких сейчас условиях идет обсуждение между сторонами, собеседники РБК не уточняют.

Представители Национальной медиа группы и «Ростелекома» отказались от комментариев.

Что такое More.TV и Wink

Онлайн-кинотеатр More.TV был запущен Национальной медиа группой осенью 2019 года: на новой платформе, как заявлялось, будет эксклюзивно представлен контент не только входящих в группу телеканалов (СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и др.), но и ВГТРК. Однако последний в ноябре 2020 года объявил о запуске собственного видеосервиса «Смотрим».

Занялся онлайн-кинотеатр More.TV, как и было анонсировано, и собственным производством: в прошлом году вышел сериал «Чики», который, как уверяли в Национальной медиа группе, к финальной серии увеличил базу купивших подписку пользователей в 2,5 раза (в конце 2020 года видеосервис сообщал о 2,5 млн подписчиков). Другими собственными проектами стали сериалы «Псих» и Happy End, а также социальная драма «Трудные подростки».

После запуска More.TV Национальная медиа группа рассчитывала за два-три года выйти в топ-3 по числу подписчиков в сегменте цифрового видео. Онлайн-кинотеатр, как обещала в декабре 2020 года тогдашний гендиректор группы, собирается выпускать по десять собственных проектов в год и уже к концу 2021-го стать прибыльным.

По итогам 2020 года выручка по РСБУ ООО «М3», на которое оформлен бизнес More.TV, составила 1,4 млрд руб., чистый убыток — 231,7 млн руб.

Агентство Telecom Daily оценило прошлогоднюю возможную выручку More.TV и других интернет-платформ Национальной медиа группы (сайтов каналов СТС, «Домашний» и т.п.) примерно в 1 млрд руб., что соответствовало лишь 2,6% всех доходов легально работающих в России онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» запустил свой видеосервис Wink в 2018 году и по итогам 2020-го его доля, по оценке Telecom Daily, равнялась 7,3%, что соответствует 2,8 млрд руб. выручки. Сам «Ростелеком» в своей отчетности отдельно показатели Wink не приводит.

В отличие от More.TV и большинства конкурентов этот онлайн-кинотеатр не занимается собственным производством. На платформе уже размещается контент More.TV наравне с некоторыми проектами Start и Amediateka.

«Ростелеком» активно продвигает онлайн-кинотеатр среди своих абонентов сотовой связи: некоторые тарифы «Tele2 Россия» включают подписку на Wink или возможность обменивать неиспользованные минуты телефонных разговоров на время просмотра.

Для Wink и More.TV объединение было бы логичным шагом, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он прогнозирует, что на стремительно растущем рынке онлайн-кинотеатров вскоре останется четыре крупных игрока, которые или поглотят, или вытеснят остальных. Новым проектам, у которых пока сравнительно небольшая рыночная доля, нужно либо вкладывать миллиарды рублей в создание собственного контента, либо объединяться с другими игроками, чтобы успешно конкурировать с такими лидерами, как ivi и Okko, которые занимают по итогам прошлого года 22,5 и 13,5% соответственно.

Национальная медиа группа и «Ростелеком» уже много лет сотрудничают, поэтому объединение Wink и More.TV никого не удивит, это будет логичный и рациональный шаг, отмечает Алексей Бырдин, гендиректор Ассоциации «Интернет-видео».

В 2018 году компании создали совместное предприятие «Медиа-Телеком», которое выступает основным владельцем в России телеканалов семейства Fox (в том числе и National Geographic). В 2019 году это СП запустило в России канал UFC TV о cмешанных единоборствах, в 2020 году — НХЛ ТВ.

В 2019 году «Ростелеком» также тестировал сервис «Витрина ТВ», созданный по инициативе Национальной медиа группы для вещания телеканалов в интернете.

Есть у компаний и пересечения на уровне бенефициаров. Структуры, связанные с Алексеем Мордашовым и банком «Россия», основным акционером которого является Юрий Ковальчук, в 2019 году стали миноритариями ПАО «Ростелеком» в результате обмена акциями госоператора и сотовой компании, работающей под брендом Tele2.

Мордашов и банк «Россия» в 2008 году участвовали в создании Национальной медиа группы. Об их выходе из этого бизнеса в последние годы не сообщалось. Мордашову, по последним данным за 2015 год, принадлежало 26,2% головного АО «Национальная медиа группа». Актуальная доля банка «Россия» в медиахолдинге неизвестна, но она не может быть контрольной: банк с 2014 года находится под санкциями США, и чтобы они не распространились на Национальную медиа группу, банк не должен владеть 50% и более ее головной компании.