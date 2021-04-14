ЦБ разложил сложные на простых

Власти согласовали перечень рыночных инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам

Розничные инвесторы смогут покупать инвестиционные облигации со структурным доходом, зависящим от цен на акции, золото или нефть, после прохождения тестирования. Более сложные инструменты будут недоступны как минимум до 2022 года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Розничные инвесторы после прохождения тестирования на знание рисков смогут приобретать инвестиционные облигации со структурным доходом, зависящим от стоимости акций и фьючерсов на сырье. Это следует из последней версии законопроекта об ограничении сложных продуктов для неквалифицированных инвесторов, с которой ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

Документ стал результатом борьбы Банка России с массовой продажей структурных продуктов населению. В декабре 2020 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что финансовые организации «впаривают» гражданам «продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов», предлагая перекладывать в них депозиты. Уже 15 декабря Набиуллина написала участникам рынка письмо, в котором рекомендовала не продавать сложные инвестиционные продукты, в частности облигации, доход по которым зависит от различных факторов, например цены на актив. Рекомендация, которую начали выполнять банки и брокеры, распространяется на срок до 1 апреля 2022 года, когда должно начаться тестирование для розничных инвесторов на знание рисков финансовых продуктов.

Одновременно ЦБ решил разработать законопроект, который перенесет дату начала тестирования на 1 октября 2021 года и ограничит продажу сложных продуктов неопытным инвесторам. После нескольких месяцев обсуждений проект может быть рассмотрен во втором чтении уже на следующей неделе. «В законопроект, как и просил рынок, включили определение простых структурных продуктов, которые будут доступны «неквалам». Я надеюсь, что на следующей неделе рассмотрим и в апреле законопроект может быть принят», — сказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Поправки ко второму чтению законопроекта, поддержанные Банком России, находятся в Госдуме», — сообщила РБК пресс-служба ЦБ.

Что разрешают и запрещают поправки

Законопроект предполагает, что простые инструменты (например, акции) будут доступны инвесторам по умолчанию до 1 октября 2021 года, более сложные (например, маржинальная торговля) — с этой даты, но с условием прохождения тестирования. В отношении структурных продуктов ЦБ избрал более жесткую позицию: купить сложный структурный продукт неквалифицированному инвестору нельзя будет как минимум до 1 апреля 2022 года, за исключением нескольких инструментов.

Неопытные инвесторы после успешной сдачи теста смогут приобретать облигации, выплата дохода по которым зависит от изменений различных показателей, среди которых:

уровень инфляции;

цена фьючерса на драгметаллы или нефть;

цена на акции или облигации, торгуемые на российской бирже (за исключением акций и облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

курс валюты, установленный Банком России;

биржевые индексы.

Доступ к таким инструментам банки и брокеры смогут предоставлять, когда будут утверждены стандарты проведения тестирования. Одна из прошлых версий законопроекта среди базовых активов содержала лишь такие показатели, как инфляция, ставка RUONIA, индекс Мосбиржи.

В законопроекте есть и ряд мер по борьбе с мисселингом. Так, если банки или брокеры систематически предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию о сделках, ЦБ будет вправе ограничить заключение таких сделок. То же правило будет действовать при продаже «неквалам» не предназначенных для них инструментов и нарушении требований к проведению тестирования. Если же продажа инвестпродуктов с нарушениями угрожает «правам и законным интересам физлица», ЦБ сможет обязать участника рынка выкупить такие инструменты.

Предусмотрена в документе и «дедушкина оговорка» (принцип защиты инвестора от изменения законодательства), но ее действие ограничено. Она гласит, что неквалифицированные инвесторы, приобретавшие структурные продукты до 1 января 2020 года, смогут покупать их и после принятия закона. Но это не распространяется на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. То есть в текущей редакции документа уже торгующий структурными продуктами неквалифицированный инвестор не сможет воспользоваться этой оговоркой.

Как новый вариант воспринял рынок

«Для неквалифицированных инвесторов законопроект фактически вводит запрет на совершение операций со всеми структурными продуктами, кроме предусмотренных текстом облигаций со структурным доходом», — объясняет глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Список облигаций позволит предлагать неквалифицированным инвесторам по крайней мере некоторые, наиболее простые, структурные продукты, отметил он. В том числе деривативы на нефть и такие индексы, как MSCI и S&P. Какие инструменты будут доступны «неквалам» после 1 апреля 2022 года, зависит уже от нормативных актов ЦБ, добавил глава НАУФОР.

«Розничным инвесторам интересны зарубежные и российские акции, сырьевые активы, поэтому расширение перечня базовых активов в обсуждаемом законопроекте отвечает просьбам рынка», — сказал РБК зампред «БКС Мир инвестиций» по инвестиционному и страховому бизнесу Эдвард Голосов. Это необходимый минимум, основанный на том, что инвесторы покупали до 15 декабря, когда продажи структурных продуктов были остановлены, заметил он.

«По большому счету весь законопроект направлен против структурных продуктов, которые, по мнению ЦБ, продавались под видом депозитов», — рассуждает предправления ГК «Финам» Владислав Кочетков. С другой стороны, срочный рынок, маржинальная торговля и сделки РЕПО в законопроекте доступны по более гибкой и прозрачной схеме: «неквалам» нужно будет пройти тестирование, но без прямого запрета до 1 апреля 2022 года, как в случае структурных продуктов, добавляет он.