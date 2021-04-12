Сергей Меняйло вернулся в родной регион

Назначен новый глава Северной Осетии

Владимир Путин назначил полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии вместо Вячеслава Битарова. Уход последнего связан с низкими показателями республики и регулярными скандалами

Сергей Меняйло (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Почему Кремль остановил выбор на Меняйло

В пятницу, 9 апреля, глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров, возглавлявший регион с 2016 года, ушел в отставку по собственному желанию. Владимир Путин принял его отставку и назначил вместо него полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Непрямые выборы нового главы — в республике депутаты парламента выбирают его из кандидатур, предложенных президентом, — пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Источники РБК заранее сообщали о возможной отставке Битарова и назначении Меняйло, однако пресс-служба главы региона до последнего это отрицала.

Новый руководитель Северной Осетии рассказал «Интерфаксу», что в ближайшее время планирует разработать комплексную программу социально-экономического развития республики. По словам Меняйло, он, основываясь на опыте сибирских регионов, намерен «привлекать госкорпорации, крупные промышленные предприятия и агрохолдинги, чтобы они в этой комплексной программе участвовали так же, как и бизнес, который работает в самой республике». Кроме того, экс-полпред рассказал, что планирует заняться повышением уровня благосостояния населения.

Кто такой Сергей Меняйло Сергей Меняйло родился в 1960 году в Северо-Осетинской АССР. Полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе он был назначен в 2016 году. До этого Меняйло в течение двух лет был губернатором Севастополя (до него, сразу после присоединения Россией Крыма, и.о. губернатора города был Алексей Чалый, с которым у Меняйло возник конфликт). Чалый и его сторонники неоднократно критиковали работу Меняйло на посту главы Севастополя, пока он не покинул этот пост. До назначения в Севастополь Меняйло служил в Военно-морском флоте, был командиром Новороссийской военно-морской базы и заместителем командующего Черноморским флотом. В апреле 2010 года он вошел в список из трех кандидатов на должность главы Северной Осетии от «Единой России», однако президент Дмитрий Медведев тогда внес в парламент республики кандидатуру действующего главы Таймураза Мамсурова.

Назначение Меняйло в Кавказский регион может быть вызвано тем, что он родился в республике, но с его элитами связан мало, предположил в разговоре с РБК политолог Ростислав Туровский. «Скорее всего, речь идет о новом эксперименте по внешнему управлению Кавказским регионом», — сказал он. Политконсультант Дмитрий Фетисов также считает, что выбор Кремля пал на Меняйло из-за того, что у него есть «хоть какая-то отдаленная связь с регионом», так как он уроженец Северной Осетии. Отставка Битарова, которого можно было сменить еще несколько лет назад, считает эксперт, задерживалась как раз из-за отсутствия преемника.

Как республика жила при Битарове

В рейтинге фонда «Петербургская политика» за март Битаров оказался в числе губернаторов с самой слабой устойчивостью (эксперты определяют ее уровень исходя из социально-экономических и политических факторов). По подсчетам «Коммерсанта», за время правления Битарова уровень безработицы в Северной Осетии вырос на 7,5 п.п.— с 7,9% в 2015 году до 15,4% в 2020-м. Население республики сократилось на 1,6%, рождаемость упала на 19,9%, а смертность за тот же период выросла на 12,2%. За время правления Битарова валовой региональный продукт в республике вырос на 37,4%, но бюджетные проблемы остались: в 2015 году бюджет исполнен с дефицитом 588,5 млн руб., а на 2021 год запланирован дефицит в размере 623,3 млн руб.

Падение уровня доходов населения, провалы по ключевым социально-экономическим показателям, регулярные скандалы — таковы причины отставки Битарова, считает Фетисов. Среди скандальных историй он выделил историю завода «Электроцинк», который обвиняли в токсичных выбросах в атмосферу, из-за чего в республике проходили протесты с требованием закрыть его. Также Битарова критиковали за его связь с группой компаний «Пивоваренный дом «Бавария», которую он возглавлял в 2007 году и которой он, как писали местные журналисты, продолжал покровительствовать. Критиковавшие власть представители СМИ в Северной Осетии также не раз жаловались на преследования, рассказал РБК Фетисов.

«Также Битарова критиковали за недостаточное внимание к «бесланской теме», — сообщил политолог. — Последней каплей могли стать события во время пандемии: пафосная свадьба сына Битарова, запрет на работу предприятий коммерческого сектора на фоне разрешения работать предприятиям группы «Бавария», что ударило по доходам местных жителей и привело к масштабному несанкционированному митингу в мае прошлого года».

По мнению Туровского, решение о смене Битарова отчасти могло быть связано с потребностью Кремля в «демонстрационном эффекте» — показательной ротации в губернаторском корпусе. «Вариантов замены глав в этом году немного, а в прошлом году и вовсе полномочия продлили всем, у кого они истекали, — подчеркнул эксперт. — Поэтому Кремлю важно показать, что он не отказывается от ротаций в губернаторском корпусе». При этом к отставке привела и сама фигура Битарова, который не был сильным лидером в регионе и не воспринимался в этом качестве элитами и населением, считает Туровский.

Смены глав регионов в последние годы регулярно проводятся Кремлем весной и осенью. Однако, комментируя нынешнюю серию отставок, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их совпадением. Ранее, в конце марта, был задержан по подозрению в коррупции губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек, в том числе основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель, который, по версии следствия, и дал взятку главе региона. Путин отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия и назначил на его место сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко. Также свои посты покинули глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (вместо них врио были назначены экс-мэр Кызыла Владислав Ховалыг и сенатор Алексей Русских соответственно).