Банки садятся на бюджетную иглу

Агентство «Эксперт РА» обратило внимание на серьезную зависимость рынка кредитов от государственной поддержки

В 2021 году показатели российских банков будут во многом обусловлены сохранением льготных кредитов, считают в «Эксперт РА». В прошлом году господдержка удвоила темпы роста ипотеки, а ссуды малому бизнесу без нее ушли бы в минус

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Рост кредитования в России в 2021 году и в среднесрочной перспективе будут обеспечивать программы господдержки: без них у банков недостаточно заемщиков, способных брать в долг на рыночных условиях, говорится в обзоре «Эксперт РА» (есть у РБК). Аналитики рейтингового агентства называют это «иглой льготных кредитов».

Из их расчетов следует, что в 2020 году рост кредитования в некоторых сегментах был бы в разы ниже, если бы не субсидирование со стороны государства. Так, рост ипотеки был бы на уровне 11 против 24%, автокредитования — 4% вместо 8, показанных в прошлом году. А портфель кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), если бы не льготы, и вовсе сократился бы на 7% вместо роста на 23%.

Естественный ограничитель роста кредитования в России — слабое увеличение ВВП и реальных располагаемых доходов населения, отмечается в обзоре. По прогнозу «Эксперт РА», в 2021 году реальные доходы россиян увеличатся на 3%, но их прирост «будет восстановительным и, по сути, компенсирует падение прошлого года». В 2020-м показатель сократился на 3,5%, оценивал Росстат. В этих условиях значимость льготных программ кредитования для банков возрастает, считают в агентстве.

Льготные программы «обычно играют значимую роль в увеличении объемов выдаваемых банками кредитов», так случилось и в 2020 году, подтверждает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. В 2021-м рост кредитования МСБ вновь будет сравнительно высоким, добавил он: за счет все тех же госпрограмм. Однако риски кредитования малого и среднего бизнеса «скорее нужно связывать со спецификой сегмента, который сам по себе менее устойчив, чем крупный бизнес, и с влиянием на заемщиков рисков операционной среды, существенно возросших в условиях пандемии», отмечает Полухин. В целом он не прогнозирует серьезных рисков в ипотечном портфеле банков, но допускает рост проблемной задолженности по корпоративным и розничным кредитам.

Какие минусы у господдержки

«Без субсидирования со стороны государства процентные ставки по льготным кредитам не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков. В то же время многие заемщики не смогут обслуживать кредиты с тем уровнем ставок, который готовы им предложить банки на рыночных условиях, без государственных субсидий», — говорится в обзоре.

Это приводит к накоплению рисков, поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина: «Заемщики, которые получают кредиты в рамках льготных программ, с высокой вероятностью не получили бы их без льготной программы. Их риск-профиль предполагает более высокий уровень процентной ставки. С точки зрения уровня маржи банки не несут потерь, поскольку государство субсидирует разницу между рыночной ставкой и той, по которой выдается льготная ссуда, но кредитный риск при этом несут банки». По ее словам, речь идет о льготной ипотеке с пониженным первоначальным взносом и в большей степени о кредитах, которые выдаются малому и среднему бизнесу для ликвидации последствий пандемии. По прогнозу «Эксперт РА», не менее 20% льготных корпоративных ссуд в 2021 году потребуют дополнительного резервирования. Рост просрочки по кредитам МСБ будет заметным уже на горизонте этого года, предупреждает Кожекина.

В 2021 году «Эксперт РА» ожидает замедления роста кредитования почти во всех сегментах, если исключить влияние госпрограмм. Например, ипотека останется драйвером рынка, но темпы прироста портфеля снизятся до 15%. Без учета выдач в рамках программы льготной ипотеки на квартиры в новостройках прирост составит 7%.

Кому льготы нужнее — банкам или заемщикам

Российские банки нельзя назвать зависимыми от льготных программ кредитования, но такие программы — прекрасное подспорье для них, говорит старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова, соглашаясь, что расширение круга заемщиков за счет льгот нередко привлекает более финансово уязвимых клиентов.

«Логично было бы предположить, что кредиты, выданные по льготным программам, несут более высокие риски выхода на просрочку. Впрочем, в части ипотеки и автокредитов потери банков частично компенсируются наличием залогов, а в части кредитов МСБ у банков имеются гарантии ВЭБа», — замечает аналитик.

В первом квартале 2021 года около 75% россиян испытывали финансовые сложности при совершении крупных покупок — бытовой техники, автомобиля или квартиры, показал опрос Московской школы управления «Сколково». «Это может означать, что у 75% российских семей месячный доход составляет до 50–60 тыс. руб. Поэтому льготные программы кредитования важны для поддержания спроса на жилье, особенно если речь идет о семьях с детьми, где однокомнатной квартиры может быть недостаточно», — отмечает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Он признает, что льготные программы действительно могут ассоциироваться с дополнительными рисками, но кредиторы в состоянии их прогнозировать. «Модели банков сейчас хорошо настроены и просчитывают вероятность рисков клиентов независимо от того, идут они на льготное кредитование или нет. Скорее всего, если есть существенные риски, банк при прочих равных откажет в кредите независимо от льгот», — заключает собеседник РБК.

Если рассматривать ипотеку, то в прошлом году банки проводили осторожную кредитную политику — об этом свидетельствует динамика уровня одобрения кредитов, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Другой вопрос, что в условиях ажиотажного спроса ряд заемщиков могли переоценить свои финансовые возможности на долгосрочном горизонте и в случае очередного кризиса они могут столкнуться с трудностями в погашении кредитов», — предупреждает он.

Чего ожидать банкам в 2021 году

Прогноз «Эксперт РА» предполагает, что в 2021 году не будут вводиться повторные жесткие санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса, а санкционное давление на Россию останется неизменным до конца года. Аналитики ожидают, что, несмотря на ускорение инфляции в начале года, рост цен по его итогам не превысит 4,5% (незначительно выше целевого уровня ЦБ 4%). «Следующее повышение ключевой ставки произойдет не раньше второго полугодия 2021-го, на конец года мы ожидаем, что ключевая ставка будет в диапазоне 5–5,25%», — говорится в обзоре. В этих условиях чистая прибыль банковского сектора окажется на 20–30% ниже, чем в кризисном 2020-м: 1,1–1,2 трлн против 1,6 трлн руб.

«Прошлый год банковский сектор закончил с высокой рентабельностью, но если проанализировать структуру этой прибыли, то огромный объем (270 млрд руб.) — это валютная переоценка. В этом году мы такой волатильности валютного курса не закладываем, валютная переоценка ожидается в пределах 50 млрд руб.», — поясняет Кожекина.

Еще один фактор, который окажет давление на финансовый результат, — доначисление резервов по кредитам. Речь идет не только о льготных ссудах, которые выйдут на просрочку, но и о реструктурированных в прошлом году. Объем чистых отчислений в резервы, по оценкам «Эксперт РА», в 2021 году вырастет до 1,9–2 трлн руб., в кризисный год он был на уровне 1,5 трлн руб. Кроме того, на снижение прибыли повлияет слабый рост чистых процентных доходов: он составит 2–3%, прогнозирует Кожекина.