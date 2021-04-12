«Всевидящее око» добралось до Huawei и Apple

Российский инженер обвиняет мировых производителей смартфонов в незаконном использовании его изобретения

Российский изобретатель судится с «дочками» Huawei, Apple и Samsung. Он обвиняет их в незаконном ввозе смартфонов с запатентованной им технологией, определяющей положение устройства. По смартфонам Huawei суд уже провел экспертизу

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Кунцевский районный суд в четверг, 8 апреля, возобновил рассмотрение иска российского инженера Александра Земскова к российским «дочкам» Samsung, Apple и Huawei о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на изобретение, следует из материалов суда.

Земсков предъявил претензии ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ООО «Эппл Рус» и ООО «Техкомпания Хуавэй» в августе 2020 года. Как следует из иска (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к истцу), Александр Земсков является автором и правообладателем изобретения «Способ и система определения местоположения объекта на территории» — оно позволяет определить локацию гаджета за счет данных о его электромагнитном излучении от ближайшей базовой станции сотовой связи. По мнению истца, Apple, Samsung и Huawei нарушили его исключительные права, ввезя на территорию страны и предложив к продаже смартфоны, при функционировании которых автоматически определяется местоположение способом, ранее запатентованным Земсковым. Такой технологией, по его версии, обладают iPhone XR, Samsung Galaxy A50 и Honor 7A (до недавнего времени этот бренд принадлежал Huawei) — изобретатель приобрел и провел экспертизу смартфонов.

В середине декабря суд приостановил рассмотрение дела до момента проведения судебной экспертизы двух моделей смартфонов Honor (вторая потребовалась, чтобы доказать, что истец не произвел никаких манипуляций с устройством). Проведение экспертизы было поручено Центру независимой экспертизы «ПетроЭксперт». Согласно его выводам (копия есть у РБК), в указанных моделях используется каждый признак изобретения, на которое есть патент у Земскова. Представитель Земскова подтвердил корректность информации, представитель «ПетроЭксперта» отказался от комментариев.

В то же время по ходатайству Apple и Samsung рассмотрение претензий к ним выделено в отдельные дела, которые переданы в Пресненский районный суд (по месту их регистрации). Информация о них есть на сайте суда (1 и 2).

Рассмотрение иска к «дочке» Huawei Кунцевский районный суд перенес на 21 мая по ходатайству китайской компании, которая попросила время на перевод материалов и ознакомление с ними в штаб-квартире, рассказал представитель истца. Пресс-секретарь суда подтвердил информацию, отказавшись обсуждать другие детали дела.

Представитель Huawei отказался от комментариев. Так же поступили представители Samsung и Apple.

Что известно о технологии

Патент на изобретение «Способ и система определения местоположения объекта на территории» действует с декабря 2008 года, следует из базы Роспатента. Изначально его получило ООО «Всевидящее око», в котором Земсков был гендиректором и совладельцем, рассказал РБК сам инженер. До этого в течение нескольких лет он работал в структурах Главгоссвязьнадзора (сейчас — Роскомнадзор), компании — дилере карт для оплаты услуг «МегаФона», QIWI, операторе государственной лотереи «Гослото» — компании «Орглот». Сейчас Земсков является сотрудником израильского разработчика промышленного оборудования Shoham.

Регистрацию патента Земсков пояснил тем, что часто контактировал с руководителями транспортных предприятий, которые хотели знать, где находится их автотранспорт. В то время это можно было делать только с использованием технологии GPS, у которой было много ограничений по скорости определения, невозможно было увидеть машины в гаражах или тоннелях. «Я несколько лет думал над решением проблемы, и родился абсолютно новый алгоритм, лишенный ограничений GPS. Я запатентовал его, и с партнерами мы решили открыть компанию по оказанию услуг геопозиционирования. Первым клиентом было предприятие «Кремлевское кольцо», отвечающее за уборку Кремля, прилегающих территорий и дороги до аэропорта Внуково», — рассказал Земсков. Представитель ГУП «Доринвест», филиалом которого сейчас является «Кремлевское кольцо», не смог прокомментировать эту информацию.

Всего, по словам Земскова, у компании было несколько десятков клиентов, «но после того как Google стала интегрировать технологию в мобильные телефоны», ее услуги постепенно перестали пользоваться спросом. Впоследствии инженер перерегистрировал патент на себя, и в 2020 году «Всевидящее око» было ликвидировано.

Тот факт, что технология, аналогичная запатентованной им, появилась в смартфонах, инженер объясняет тем, что радиочастоты и базы данных у всех примерно одинаковые. «Мир открытый, информация распространяется очень быстро. К каким-то выводам другие изобретатели могли прийти сами, какие-то могли подсмотреть», — рассуждает он. Земсков пояснил, что изначально не смог получить международный патент на свое изобретение, поскольку его оформление было дорогим.

Почему спор возник только сейчас

Как пояснил патентный поверенный Евгений Комаров, во всех современных смартфонах для надежности используются оба способа определения местоположения — и по GPS, и по сигналу базовой станции. «Общая беда российских изобретателей — это отсутствие материальной возможности патентовать свои изобретения за рубежом, чем широко пользуются иностранные компании. По действующему законодательству, подав заявку на изобретение в определенной стране, автор имеет ограниченный срок на подачу заявок в других странах, и если он пропущен, никто не сможет получить аналогичный патент, включая изобретателя. Поэтому во всем мире этим изобретением может пользоваться кто угодно, но при использовании в России необходимо получать лицензию от владельца патента», — пояснил Комаров.

Прежде чем подать иск к производителям смартфонов, Александр Земсков, по его словам, в течение нескольких лет писал письма компаниям, использующим его патент, обращался в ФАС, пытался судиться с сервисом ZakaZaka, «дочкой» Delivery Club, который, по его мнению, незаконно использовал технологию при оказании услуг по доставке еды. Инженер требовал от компании выплатить компенсацию в размере 5 млн руб., следует из решения Савеловского районного суда Москвы, который два года назад отказал ему в иске, посчитав, что сервис получает координаты от служб геолокации платформ iOS и Android или картографических сервисов, на которых отображается указанный пользователями адрес.

«Определение местоположения пользователей нашего приложения осуществляется с помощью служб геолокации операционных систем мобильных устройств. По этому же принципу работают тысячи других мобильных приложений», — сообщил РБК представитель Delivery Club.

Какую сумму требует инженер

Земсков требует от Apple, Samsung и Huawei выплатить ему 30 тыс. руб. — по 10 тыс. руб. за каждый случай нарушений, обнаруженных в приобретенных им смартфонах. В то же время истец запросил у Федеральной таможенной службы (ФТС) информацию о количестве смартфонов, ввезенных ответчиками в Россию, и после получения этих данных может увеличить сумму требований, говорится в иске.

«Есть различные исследования о количестве ввезенных в Россию смартфонов Apple, Samsung и Huawei, но суд, скорее всего, будет учитывать только данные ФТС. Это ведомство, в свою очередь, не готово предоставить данные, пока не получит судебный запрос», — сообщил РБК Александр Земсков.

По данным IDC, за 2020 год в Россию было поставлено 30,4 млн смартфонов, а за 2019 год — 32,9 млн. Apple, Samsung и Huawei вместе с Honor входили в топ-5 производителей.

Адвокат AVG Legal Алексей Гавришев назвал исковое заявление российского инженера «довольно типичным»: многие ученые нередко вступают в судебные тяжбы с крупными корпорациями, обвиняя последних в хищении интеллектуальной собственности. «В настоящее время существует масса аналогичных технологий, которые отличаются друг от друга в мелочах, при этом патенты на эти технологии абсолютно разные, так что ситуация о патенте на похожие технологии в разных странах вполне вероятна», — рассуждает Гавришев. По его словам, крупные корпорации имеют большой штат юристов и патентных специалистов, что повлияет на перспективы иска.