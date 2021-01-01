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Технологии и медиа ,  
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Apple проиграла в суде искавшему уязвимости в ее софте стартапу

Apple AAPL $135,8 +0,52% Купить
Фото: Steffi Loos / Getty Images
Фото: Steffi Loos / Getty Images
Федеральный окружной суд штата Флорида в США отклонил иск компании Apple о нарушении авторских прав к стартапу Corellium, выпускающему программное обеспечение для поисков уязвимостей в iOS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы судебного дела и решение судьи Родни Смита.

Компания Corellium выпускает виртуальные копии iOS, с помощью которых разработчики могут искать уязвимости в операционных системах. В исковом заявлении Apple заявила, что Corellium использует эти копии для запуска на гаджетах, выпущенных Apple. Суд счел эти аргументы «надуманными и даже лицемерными». По словам судьи Смита, Corellium добросовестно использует операционные системы и приносит пользу обществу, исследуя недостатки продукции Apple.

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Фото:Ray Tang / ZUMA Press / Global Look Press

В Reuters подчеркнули, что давать комментарии по этому решению в Apple отказались.

Компания Corellium была основана летом 2017 года. В 2018 году Apple попыталась купить стартап, однако переговоры сорвались. Уже спустя год Apple подала иск о нарушении авторских прав.

В 2019 году суд присяжных Сан-Диего обязал Apple выплатить компании Qualcomm $31,6 млн из-за нарушения патента на технологию обработки графики и экономии заряда аккумулятора, которая, по мнению суда, повышает эффективность и снижает стоимость гаджетов. Нарушения были зафиксированы в моделях iPhone 7 и 8.

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