Apple проиграла в суде искавшему уязвимости в ее софте стартапу
Компания Corellium выпускает виртуальные копии iOS, с помощью которых разработчики могут искать уязвимости в операционных системах. В исковом заявлении Apple заявила, что Corellium использует эти копии для запуска на гаджетах, выпущенных Apple. Суд счел эти аргументы «надуманными и даже лицемерными». По словам судьи Смита, Corellium добросовестно использует операционные системы и приносит пользу обществу, исследуя недостатки продукции Apple.
В Reuters подчеркнули, что давать комментарии по этому решению в Apple отказались.