Банковской сфере грозят конфликты и старение

Эксперты Moody’s проанализировали главные риски кредитного сектора СНГ

Риски, связанные с политическими конфликтами, старением населения, доминированием госбанков и мошенничеством, будут оказывать давление на банки СНГ, считают аналитики Moody’s. Ответом банков на риски может стать развитие экосистем

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Потенциальная эскалация внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование госбанков и активизация кибермошенничества представляют собой существенные риски для банков стран СНГ. Такой вывод делают аналитики агентства Moody’s в исследовании (есть у РБК). По их оценке, для банков СНГ эти факторы представляют бóльшие риски, чем для мирового банковского сектора в целом.

Риск эскалации внутренних и внешних конфликтов материализовался в 2014–2015 годах на Украине и в 2020 году в Белоруссии, Киргизии, Армении и Азербайджане, говорится в исследовании. В 2014–2015 годах сильно пострадал бизнес украинских банков. Доля проблемных кредитов в их портфелях выросла с 16% в 2013 году до 55% в 2017 году, к концу 2020 года она снизилась лишь до 41%. Банки других стран СНГ также могут быть уязвимы с точки зрения этих рисков, подчеркивают аналитики.

Из-за сокращения числа граждан работоспособного возраста будет трудно наращивать доходы банкам России, Белоруссии и Украины, отмечает Moody’s. Аналитики агентства ссылаются на прогноз ООН, согласно которому в 2021–2030 годах работоспособное население в странах СНГ сократится на 1%. Хуже ситуация только в Европе, где снижение составит 4%. В Северной Америке в ближайшее десятилетие людей работоспособного возраста станет больше на 1%, в Азии — на 5%, в Латинской Америке — на 6%, в Африке — на 28%.

В странах СНГ наибольшие потери понесут Украина и Белоруссия, чье работоспособное население уменьшится на 8%. На третьем месте — Россия (минус 6%). Такое демографическое изменение означает сокращение главных потребителей кредитных продуктов, которые приносят банкам наибольшую прибыль, констатируют аналитики Moody’s. Из-за падения спроса на заемные средства банкам придется жестче конкурировать друг с другом, жертвуя комиссионным доходом. Старение населения также будет способствовать сокращению депозитной базы банков, поскольку пенсионеры не делают накопления, а тратят их.

На банковском рынке стран СНГ доминируют государственные игроки, пишут аналитики Moody’s со ссылкой на собственные данные и статистику центробанков. В Узбекистане доля госбанков в активах всего сектора составляет 85%, в России — 73%, в Белоруссии — 65%, на Украине — 53%, в Азербайджане — 29%. Госбанки часто выдают кредиты, руководствуясь не бизнес-интересами, а целевыми показателями госпрограмм, отмечено в исследовании. Из-за этого они столь зависимы от господдержки, которая может иметь разнообразные формы — вливание капитала, освобождение от плохих кредитов, субсидии.

В то же время Moody's отмечает, что «бремя политического кредитования» постепенно перекладывается с коммерческих государственных банков на банки развития и другие госучреждения. Например, во время пандемии российский ВЭБ.РФ предоставлял гарантии коммерческим банкам в рамках программы беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, что помогло банкам избежать ухудшения качества активов, говорится в исследовании.

Аналитики Moody’s обращают внимание на значительный рост числа неавторизованных банковских транзакций в России. В исследовании приводятся данные Банка России, показывающие, что за январь—сентябрь 2020 года их объем увеличился до 6,5 млрд руб., на 41% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По подсчетам BrandMonitor, мошенники, представляющиеся по телефону сотрудниками банка, в 2020 году получили обманом 66 млрд руб. А по данным Генпрокуратуры, с банковских счетов и электронных кошельков россиян только в 2019 году было похищено более 232 млрд руб.

Перечисленные в исследовании факторы действительно будут негативно влиять на банковский сектор, отметил аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Но еще в большей степени российских банкиров, по его словам, будут волновать другие проблемы — преодоление последствий вызванного пандемией кризиса, очень низкие по историческим меркам процентные ставки и проблемы с качеством активов после завершения действия регуляторных послаблений. В перспективе могут появиться новые риски в виде продвижения Центробанком Системы быстрых платежей, которая уже начинает «съедать» часть комиссионных доходов банков, и введения цифрового рубля.

Доминирование госбанков в эпоху пандемии стало еще сильнее сказываться на конкуренции, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, из-за пандемии также обострилась ситуация с деятельностью мошенников, которые используют масштабный переход банков на цифровые платформы в своих интересах. Чтобы защитить свои данные, банкам приходится выделять значительные суммы на разработку защитных механизмов, что также сказывается на их операционной прибыли, добавил Антонов.

Российский банковский сектор стал более устойчивым за последние годы, и последствия международных конфликтов должны быть кардинальными — например, отключение от международных платежных систем, — чтобы это сильно сказалось на прибыли российских банков, полагает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Но такое развитие событий маловероятно, добавил он.

Отвечать на эти риски банки, вероятно, будут дальнейшим развитием своих экосистем, которые хоть пока и не приносят финансовой отдачи, но позволяют привлекать и удерживать клиентов, полагает Игорь Додонов. И эта их роль в будущем, скорее всего, будет только возрастать, резюмирует он.