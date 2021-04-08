Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 77,25 76,42 EUR Нал. 91,67 90,80 USD Бирж. 76,84 -0,15 EUR Бирж. 91,37 -0,03 USD ЦБ. 77,77 +1,39 EUR ЦБ. 92,33 +2,15 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 57123,00 +1243,23 IMOEX 3526,07 +0,74% RTSI 1445,41 +1,06% Brent 62,93 +1,50% DJIA 33446,26 +0,05% Nasdaq 13688,84 -0,07%
Банковской сфере грозят конфликты и старение
Лента новостей
Новая архитектура жизни: где в Сочи купить недвижимость класса de luxe 10:03, Партнерский материал Кравчук ответил на вопрос о реакции на русских парашютистов во дворе дома 10:02, Политика Десять интересных книг об искусственном интеллекте 10:00, Индустрия 4.0  Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение 09:57, РБК и СберБизнес Российский нападающий установил рекорд в НХЛ среди новичков 09:53, Спорт Россияне начали декларировать доход от продажи криптовалюты 09:53, Крипто Скачать деньги из соцсетей: что такое BitClout и как на нем заработать 09:50, PRO Нацархив США решил выложить все удаленные твиты Трампа 09:47, Политика СБР не счел трагедией то, что Россия выставит на одну биатлонистку меньше 09:32, Спорт Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест 09:25, РБК и Mercedes-Benz В России изменились правила выплат пособий по безработице 09:23, Общество Цвет, вкус, осадок: как проверить качество воды в московской квартире 09:15, Недвижимость Чрезмерные налоги, угроза новых санкций США. Главное за ночь 09:07, Общество Из каких ингредиентов делают средства для ухода за кожей 08:56, РБК и L’Oreal Paris Почему компаниям придется потратиться на коучей для рядовых сотрудников 08:56, PRO «Панцирь-С» уничтожил наземные цели в ходе учений. Видео 08:44, Общество Минприроды решило бороться с заводящими диких животных «ради забавы» 08:39, Общество Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз 08:27, РБК и Деринат На Сахалине спасатели эвакуировали 30 человек из горящего общежития 08:17, Общество Когда суды отменяют «золотые парашюты» и когда подтверждают — пять кейсов 07:58, PRO В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов 07:58, РБК и Русский продукт Власти допустили снижение тарифов на свет для малоимущих за счет богатых 07:54, Общество Полиция попросила запретить «скопинскому маньяку» общаться с журналистами 07:36, Общество Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге 07:29, РБК и СберБизнес Власти Москвы оценили сроки выпуска первого автобуса на водороде 07:15, Общество «Вектор» объяснил случаи заболевания COVID-19 после вакцинации 07:12, Общество Когда в Москве появится водородный общественный транспорт 07:00, Мнение На какие импортные товары растет спрос у россиян 06:55, РБК и Банк «Открытие»
Газета
Банковской сфере грозят конфликты и старение
Газета № 047 (3336) (0804) Финансы,
0

Банковской сфере грозят конфликты и старение

Эксперты Moody’s проанализировали главные риски кредитного сектора СНГ
Риски, связанные с политическими конфликтами, старением населения, доминированием госбанков и мошенничеством, будут оказывать давление на банки СНГ, считают аналитики Moody’s. Ответом банков на риски может стать развитие экосистем
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Потенциальная эскалация внутренних и региональных конфликтов, старение населения, доминирование госбанков и активизация кибермошенничества представляют собой существенные риски для банков стран СНГ. Такой вывод делают аналитики агентства Moody’s в исследовании (есть у РБК). По их оценке, для банков СНГ эти факторы представляют бóльшие риски, чем для мирового банковского сектора в целом.

Риск эскалации внутренних и внешних конфликтов материализовался в 2014–2015 годах на Украине и в 2020 году в Белоруссии, Киргизии, Армении и Азербайджане, говорится в исследовании. В 2014–2015 годах сильно пострадал бизнес украинских банков. Доля проблемных кредитов в их портфелях выросла с 16% в 2013 году до 55% в 2017 году, к концу 2020 года она снизилась лишь до 41%. Банки других стран СНГ также могут быть уязвимы с точки зрения этих рисков, подчеркивают аналитики.

Из-за сокращения числа граждан работоспособного возраста будет трудно наращивать доходы банкам России, Белоруссии и Украины, отмечает Moody’s. Аналитики агентства ссылаются на прогноз ООН, согласно которому в 2021–2030 годах работоспособное население в странах СНГ сократится на 1%. Хуже ситуация только в Европе, где снижение составит 4%. В Северной Америке в ближайшее десятилетие людей работоспособного возраста станет больше на 1%, в Азии — на 5%, в Латинской Америке — на 6%, в Африке — на 28%.

В странах СНГ наибольшие потери понесут Украина и Белоруссия, чье работоспособное население уменьшится на 8%. На третьем месте — Россия (минус 6%). Такое демографическое изменение означает сокращение главных потребителей кредитных продуктов, которые приносят банкам наибольшую прибыль, констатируют аналитики Moody’s. Из-за падения спроса на заемные средства банкам придется жестче конкурировать друг с другом, жертвуя комиссионным доходом. Старение населения также будет способствовать сокращению депозитной базы банков, поскольку пенсионеры не делают накопления, а тратят их.

На банковском рынке стран СНГ доминируют государственные игроки, пишут аналитики Moody’s со ссылкой на собственные данные и статистику центробанков. В Узбекистане доля госбанков в активах всего сектора составляет 85%, в России — 73%, в Белоруссии — 65%, на Украине — 53%, в Азербайджане — 29%. Госбанки часто выдают кредиты, руководствуясь не бизнес-интересами, а целевыми показателями госпрограмм, отмечено в исследовании. Из-за этого они столь зависимы от господдержки, которая может иметь разнообразные формы — вливание капитала, освобождение от плохих кредитов, субсидии.

В то же время Moody's отмечает, что «бремя политического кредитования» постепенно перекладывается с коммерческих государственных банков на банки развития и другие госучреждения. Например, во время пандемии российский ВЭБ.РФ предоставлял гарантии коммерческим банкам в рамках программы беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу, что помогло банкам избежать ухудшения качества активов, говорится в исследовании.

Аналитики Moody’s обращают внимание на значительный рост числа неавторизованных банковских транзакций в России. В исследовании приводятся данные Банка России, показывающие, что за январь—сентябрь 2020 года их объем увеличился до 6,5 млрд руб., на 41% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По подсчетам BrandMonitor, мошенники, представляющиеся по телефону сотрудниками банка, в 2020 году получили обманом 66 млрд руб. А по данным Генпрокуратуры, с банковских счетов и электронных кошельков россиян только в 2019 году было похищено более 232 млрд руб.

Перечисленные в исследовании факторы действительно будут негативно влиять на банковский сектор, отметил аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Но еще в большей степени российских банкиров, по его словам, будут волновать другие проблемы — преодоление последствий вызванного пандемией кризиса, очень низкие по историческим меркам процентные ставки и проблемы с качеством активов после завершения действия регуляторных послаблений. В перспективе могут появиться новые риски в виде продвижения Центробанком Системы быстрых платежей, которая уже начинает «съедать» часть комиссионных доходов банков, и введения цифрового рубля.

Доминирование госбанков в эпоху пандемии стало еще сильнее сказываться на конкуренции, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, из-за пандемии также обострилась ситуация с деятельностью мошенников, которые используют масштабный переход банков на цифровые платформы в своих интересах. Чтобы защитить свои данные, банкам приходится выделять значительные суммы на разработку защитных механизмов, что также сказывается на их операционной прибыли, добавил Антонов.

Российский банковский сектор стал более устойчивым за последние годы, и последствия международных конфликтов должны быть кардинальными — например, отключение от международных платежных систем, — чтобы это сильно сказалось на прибыли российских банков, полагает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Но такое развитие событий маловероятно, добавил он.

Отвечать на эти риски банки, вероятно, будут дальнейшим развитием своих экосистем, которые хоть пока и не приносят финансовой отдачи, но позволяют привлекать и удерживать клиентов, полагает Игорь Додонов. И эта их роль в будущем, скорее всего, будет только возрастать, резюмирует он.

Автор: Татьяна Бочкарёва.
Теги: банки , госбанки , Мошенники , военный конфликт , кредитоспособность
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter