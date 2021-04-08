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Тестируемый пьет до дна
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Тестируемый пьет до дна
Газета № 047 (3336) (0804) Финансы,
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Тестируемый пьет до дна

Отраслевые ассоциации направили в ЦБ стандарты защиты прав частных инвесторов
Участники финансового рынка предложили ЦБ варианты тестов, которые должны будут сдавать частные инвесторы для доступа к сложным инструментам. Регулятор считает, что нужно увеличить количество вопросов, и не исключает их доработки
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Финансовые ассоциации, представляющие интересы банков, брокеров и управляющих компаний (УК), направили в Банк России базовые стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц, которые содержат в том числе вопросы для тестов на знание рисков сложных финансовых инструментов. Документ подготовлен Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциацией (НФА), 14 апреля он будет рассмотрен на заседании комитета Банка России по базовым стандартам для брокеров. РБК ознакомился с текстом стандартов, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

Подготовленные ассоциациями вопросы должны будут задавать клиентам брокеров, которые после вступления в силу соответствующего закона захотят приобрести сложные активы. Их перечень обсуждается еще с прошлого года, но нынешний вариант — финальный перед рассмотрением на заседании комитета. Однако не окончательный: ЦБ во вторник, 6 апреля, выпустил доклад о тестировании неквалифицированных инвесторов, в котором сообщил, что тесты должны включать как минимум 11 вопросов вместо текущих семи.

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«Комитет по стандартам по брокерской деятельности при Банке России рассмотрит представленные саморегулируемыми организациями варианты тестов для неквалифицированных инвесторов в установленные сроки. Вопрос доработки тестов при необходимости будет решаться дополнительно», — сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

Когда и кому понадобится тестирование

Закон, в котором описывается механизм тестирования, был принят летом 2020 года. Изначально проект предполагал, что тесты начнутся с 1 апреля 2022 года, но планы пришлось менять из-за слишком быстрого притока новых инвесторов на фондовый рынок. Банк России разработал новый законопроект, который запрещает покупку сложных инструментов до введения тестирования, а сами правила делает актуальными уже с 1 октября 2021 года. Сейчас документ готовится ко второму чтению в Госдуме.

Тестирование будет проводиться, если клиент хочет совершать необеспеченные сделки, сделки по приобретению структурных облигаций, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и договоры РЕПО. Проведение теста также будет необходимо при приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов и облигаций с невысоким рейтингом.

Проводить тестирование и оценивать его результат будет брокер. У него также будет возможность ввести дополнительные вопросы.

«Положительные результаты теста у одного брокера нельзя использовать для операций через другого. Это не статус квалифицированного инвестора. Это связано с тем, что у брокеров могут быть дополнительные вопросы, которые могут отличаться», — сказал РБК глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

О чем будут спрашивать клиентов брокеров

В концепции, предложенной НАУФОР и НФА, тесты состоят из семи вопросов, три из которых относятся к блоку «самооценка» и четыре к блоку «знания».

На примере необеспеченных или маржинальных сделок (совершаются на заемные средства брокера) клиентам предлагается задавать следующие вопросы.

  • Обладаете ли вы знаниями о необеспеченных сделках?
  • Как долго (в совокупности) вы совершаете необеспеченные сделки?
  • Сколько необеспеченных сделок вы заключили за последний год?

Ответить на вопрос можно, выбрав один или несколько предложенных вариантов. Предполагается, что лучший результат в блоке самооценки получат наиболее опытные и осведомленные клиенты.

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Ассоциации хотят, чтобы клиенты, показавшие более высокие результаты в блоке «самооценка», могли ответить правильно на меньшее число вопросов в блоке «знания».

В Банке России, однако, считают, что вопросы, призванные оценить опыт клиента, не должны иметь такого значения, так как «результат применения инструментов самооценки сложнее интерпретировать в сравнении с оценкой знаний». «С учетом этого можно снизить вес ответов на вопросы самооценки, увеличив вес ответов на вопросы в части знания финансовых инструментов», — говорится в докладе ЦБ.

Блок на проверку знаний в предложенном ассоциациями варианте состоит из четырех вопросов, которые распределены по уровню сложности (один вопрос первой категории сложности, два — второй и один — третьей). Первая категория связана с простым определением или узнаваемостью конкретного финансового инструмента, вторая — относится к оперированию данными (формирование простого прогноза на основе характеристик продукта, расчетов «одной формулой» и т.д.), говорится в докладе ЦБ. Третья категория вопросов создана для проверки знакомства клиентов брокеров с нормативными требованиями, рыночной практикой либо стандартами саморегулируемых ассоциаций.

Количество баллов за правильный ответ соответствует сложности вопроса. Так, в одном из вопросов, предложенных ассоциациями, второй категории о производных инструментах предлагается определить, возместят ли ему убытки на срочном рынке. Варианты ответа:

  • «да, в пределах 1,4 млн руб. выплаты застрахованы государством»;
  • «да, полностью»;
  • «нет, не возместят».

Для сравнения: вопрос о производных инструментах третьей категории сложности предполагает, что клиенту известно, что произойдет с фьючерсным контрактом на акции при резком падении цен на эти акции. Варианты ответов:

  • «брокер потребует от вас внести дополнительное обеспечение»;
  • «вы либо брокер закроете вашу позицию, но баланс вашего счета может стать отрицательным»;
  • «возможны оба варианта развития событий».

Для облигаций с невысоким рейтингом вопрос второй категории сложности может быть, например, таким: если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать?

Наиболее сложный вопрос для этих инструментов: что означает отсутствие кредитного рейтинга для любого выпуска облигаций? Варианты ответов: «более высокую ставку купона», «наличие повышенных рисков дефолта», «отсутствие мнения кредитного рейтингового агентства».

В ЦБ считают, что для оценки уровня знаний в тесте целесообразно использовать вопросы именно второго уровня, говорится в докладе.

Насколько сложно пройти тесты

По словам Тимофеева, подобное тестирование среди магистров экономических вузов в Чувашии успешно прошли 30% участников. «Это говорит о том, что тесты не так уж просты. С другой стороны, вопросы вскоре будут известны всем, потому что стандарт будет публичным документом», — отмечает он.

«Уровень сложности тестов мы считаем оптимальным — он дает участникам четкое представление о том, насколько они понимают суть инструмента и его риски. Тестирование выполняет важную социальную функцию — оно способно обезопасить от ненужных потерь», — сказал президент НФА Василий Заблоцкий, добавив, что сейчас показатель прохождения тестов составляет 30–50%.

В тестах важно и то, что они являются лучшим способом донести до клиентов информацию об особенностях и рисках, характерных для финансового инструмента, считает Тимофеев. «Иными словами, лучше заставить ответить на вопросы теста, чем подписать декларацию о рисках. Я думаю, что если доля успешно сдающих тесты составит не более 60%, то можно будет считать, что тесты работают», — заключает он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Центральный банк , Инвесторы
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