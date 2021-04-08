Тестируемый пьет до дна

Отраслевые ассоциации направили в ЦБ стандарты защиты прав частных инвесторов

Участники финансового рынка предложили ЦБ варианты тестов, которые должны будут сдавать частные инвесторы для доступа к сложным инструментам. Регулятор считает, что нужно увеличить количество вопросов, и не исключает их доработки

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Финансовые ассоциации, представляющие интересы банков, брокеров и управляющих компаний (УК), направили в Банк России базовые стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц, которые содержат в том числе вопросы для тестов на знание рисков сложных финансовых инструментов. Документ подготовлен Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной финансовой ассоциацией (НФА), 14 апреля он будет рассмотрен на заседании комитета Банка России по базовым стандартам для брокеров. РБК ознакомился с текстом стандартов, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

Подготовленные ассоциациями вопросы должны будут задавать клиентам брокеров, которые после вступления в силу соответствующего закона захотят приобрести сложные активы. Их перечень обсуждается еще с прошлого года, но нынешний вариант — финальный перед рассмотрением на заседании комитета. Однако не окончательный: ЦБ во вторник, 6 апреля, выпустил доклад о тестировании неквалифицированных инвесторов, в котором сообщил, что тесты должны включать как минимум 11 вопросов вместо текущих семи.

«Комитет по стандартам по брокерской деятельности при Банке России рассмотрит представленные саморегулируемыми организациями варианты тестов для неквалифицированных инвесторов в установленные сроки. Вопрос доработки тестов при необходимости будет решаться дополнительно», — сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

Когда и кому понадобится тестирование Закон, в котором описывается механизм тестирования, был принят летом 2020 года. Изначально проект предполагал, что тесты начнутся с 1 апреля 2022 года, но планы пришлось менять из-за слишком быстрого притока новых инвесторов на фондовый рынок. Банк России разработал новый законопроект, который запрещает покупку сложных инструментов до введения тестирования, а сами правила делает актуальными уже с 1 октября 2021 года. Сейчас документ готовится ко второму чтению в Госдуме. Тестирование будет проводиться, если клиент хочет совершать необеспеченные сделки, сделки по приобретению структурных облигаций, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и договоры РЕПО. Проведение теста также будет необходимо при приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов и облигаций с невысоким рейтингом. Проводить тестирование и оценивать его результат будет брокер. У него также будет возможность ввести дополнительные вопросы. «Положительные результаты теста у одного брокера нельзя использовать для операций через другого. Это не статус квалифицированного инвестора. Это связано с тем, что у брокеров могут быть дополнительные вопросы, которые могут отличаться», — сказал РБК глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

О чем будут спрашивать клиентов брокеров

В концепции, предложенной НАУФОР и НФА, тесты состоят из семи вопросов, три из которых относятся к блоку «самооценка» и четыре к блоку «знания».

На примере необеспеченных или маржинальных сделок (совершаются на заемные средства брокера) клиентам предлагается задавать следующие вопросы.

Обладаете ли вы знаниями о необеспеченных сделках?

Как долго (в совокупности) вы совершаете необеспеченные сделки?

Сколько необеспеченных сделок вы заключили за последний год?

Ответить на вопрос можно, выбрав один или несколько предложенных вариантов. Предполагается, что лучший результат в блоке самооценки получат наиболее опытные и осведомленные клиенты.

Ассоциации хотят, чтобы клиенты, показавшие более высокие результаты в блоке «самооценка», могли ответить правильно на меньшее число вопросов в блоке «знания».

В Банке России, однако, считают, что вопросы, призванные оценить опыт клиента, не должны иметь такого значения, так как «результат применения инструментов самооценки сложнее интерпретировать в сравнении с оценкой знаний». «С учетом этого можно снизить вес ответов на вопросы самооценки, увеличив вес ответов на вопросы в части знания финансовых инструментов», — говорится в докладе ЦБ.

Блок на проверку знаний в предложенном ассоциациями варианте состоит из четырех вопросов, которые распределены по уровню сложности (один вопрос первой категории сложности, два — второй и один — третьей). Первая категория связана с простым определением или узнаваемостью конкретного финансового инструмента, вторая — относится к оперированию данными (формирование простого прогноза на основе характеристик продукта, расчетов «одной формулой» и т.д.), говорится в докладе ЦБ. Третья категория вопросов создана для проверки знакомства клиентов брокеров с нормативными требованиями, рыночной практикой либо стандартами саморегулируемых ассоциаций.

Количество баллов за правильный ответ соответствует сложности вопроса. Так, в одном из вопросов, предложенных ассоциациями, второй категории о производных инструментах предлагается определить, возместят ли ему убытки на срочном рынке. Варианты ответа:

«да, в пределах 1,4 млн руб. выплаты застрахованы государством»;

«да, полностью»;

«нет, не возместят».

Для сравнения: вопрос о производных инструментах третьей категории сложности предполагает, что клиенту известно, что произойдет с фьючерсным контрактом на акции при резком падении цен на эти акции. Варианты ответов:

«брокер потребует от вас внести дополнительное обеспечение»;

«вы либо брокер закроете вашу позицию, но баланс вашего счета может стать отрицательным»;

«возможны оба варианта развития событий».

Для облигаций с невысоким рейтингом вопрос второй категории сложности может быть, например, таким: если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать?

Наиболее сложный вопрос для этих инструментов: что означает отсутствие кредитного рейтинга для любого выпуска облигаций? Варианты ответов: «более высокую ставку купона», «наличие повышенных рисков дефолта», «отсутствие мнения кредитного рейтингового агентства».

В ЦБ считают, что для оценки уровня знаний в тесте целесообразно использовать вопросы именно второго уровня, говорится в докладе.