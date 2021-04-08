Через юго-восток к Североатлантическому альянсу

Чем завершится очередная эскалация конфликта в Донбассе

Россия, Украина и непризнанные республики обмениваются жесткими заявлениями о ситуации в Донбассе. Что известно о ней «на земле» и чем объяснить обострение публичной риторики и перемещения военных, разбирался РБК

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Какова реальная ситуация на линии соприкосновения

В среду, 7 апреля, мониторинговая миссия ОБСЕ после нескольких дней молчания опубликовала ежедневный доклад о ситуации в Донбассе. Она остается напряженной, хотя последние дни наблюдается относительное затишье. На линии соприкосновения Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики с 2 по 5 апреля зафиксировано более 1,4 тыс. нарушений, на линии соприкосновения Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики — 126, говорится в докладе. Обострение пришлось на 3 апреля — следующие два дня регистрировались единичные выстрелы. Это самая серьезная эскалация после установления 22 июля прошлого года перемирия, хотя прежде обстановка бывала и более напряженной. Так, в прошлом году в конце марта — апреле миссия зафиксировала около 16 тыс. нарушений, из них более 4 тыс. — взрывы.

Выстрелов с украинской стороны может стать еще меньше — утром 7 апреля Минобороны страны опубликовало уже четвертую версию заявления по условиям перемирия 22 июля. «Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу <...> руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать <...> координационный механизм», — говорится в сообщении украинских военных. Более того, «об издании таких приказов будет уведомлена Трехсторонняя контактная группа», отмечается в заявлении.

В более ранних версиях заявления, которые сохранились в кэше, говорилось, что «в случае нарушения противником режима «тишины» и создания угрозы жизни украинских военнослужащих ВС Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы». Из-за этой формулировки, считала Москва, перемирие продержаться и не смогло, потому что фактически открытие ответного огня было оставлено на усмотрение любых военных на линии соприкосновения, а не высшего командования. О новом порядке открытия огня договорились помощники глав государств «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) — ответственность за это должна лежать на командовании. Но Киев несколько раз менял формулировки и опубликовал финальный вариант заявления только сейчас. Сразу после этого стало известно, что в среду в 15:00 мск должно пройти заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина, Россия, ОБСЕ и представители ДНР с ЛНР) — оно стало возможным именно потому, что украинская сторона подтвердила приверженность условиям перемирия.

Почему Киев снова заговорил о НАТО

Обострение в Донбассе стало для Киева поводом снова поднять тему вступления страны в НАТО. 6 апреля Владимир Зеленский заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. «План действий по членству в НАТО станет настоящим сигналом для России», — сказал он в телефонном разговоре с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Последний позвонил украинскому президенту, чтобы «выразить серьезную озабоченность в связи с российской военной активностью на территории и у границ Украины». В тот же день Зеленский попросил канадского премьер-министра Джастина Трюдо помочь Украине со вступлением в альянс. Днем ранее похожий разговор у украинского лидера состоялся с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Между тем украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит «решение <...> о ключевых мероприятиях на пути интеграции Украины в НАТО».

В Вашингтоне поддержали стремление Украины вступить в НАТО, но представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что «решение <...> находится в компетенции руководства Североатлантического альянса». Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству. При этом официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что НАТО пока не собирается принимать в состав альянса Украину, шаги в соответствующем направлении пока не предусмотрены.

В Кремле предсказуемо заявили, что вступление Украины в НАТО лишь усугубит кризис в Донбассе. «Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой <...> если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Из-за тупика, в который зашли переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины, а также активных контактов Зеленского с западом некоторые российские политики провели параллели с событиями, предшествовавшими войне в Грузии в августе 2008 года. «Судя по всему, двухлетние метания Зеленского, а как же выполнить предвыборное обещание урегулировать конфликт на юго-востоке, подошли к концу. Выбор сделан. Выбор в пользу силового сценария, прикрываемый демагогией о невыполнимости минских соглашений, недоговороспособности ДНР и ЛНР, а также об агрессивности России», — написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сравнив Зеленского с Михаилом Саакашвили.

Украинский политолог Вадим Карасев предполагает, что хотя медийная война и будет продолжаться, сравнивать ситуацию с 2008 годом не следует. Зеленский в отличие от тогдашнего грузинского лидера Саакашвили более осторожен в словах, понимает опасность ситуации и разницу между словесной и настоящей войной, уверен Карасев.

Опрошенные РБК российские эксперты уверены, что многочисленные жесткие заявления Киева связаны с внутриполитическими обстоятельствами и отношениями с США. При Дональде Трампе Украина фактически выпала из американской повестки, с приходом к власти новой американской администрации у Киева возник вопрос о том, что делать, чтобы подтвердить близость отношений и вывести их на новый уровень, — с этой целью и прозвучали все жесткие заявления, говорит доцент РГГУ Александр Гущин. К тому же внутриполитическая ситуация толкает Зеленского в сторону правоцентристского электората, чьи симпатии можно завоевать актуализацией внешней проблематики, продолжает Гущин.

Что происходит в информационном пространстве

Если сравнивать с тем, что было в начале 2020 года, — сейчас «практически ничего не происходит», отмечает источник РБК в дипломатической сфере. «Фактически информационный шум на ровном месте», — говорит он. В Москве предполагают, что цель нынешней эскалации — попытка Киева актуализировать урегулирование конфликта, которое за последний год не сдвинулось с мертвой точки. Это уже дает свои результаты — 2 апреля состоялся первый после выборов в США разговор Джо Байдена с Зеленским, причем по инициативе американской стороны. Однако усиление огня на линиях соприкосновения никак не помогает разрешить противоречия, из-за которых не продвигается урегулирование, отмечает собеседник РБК.

Киев настаивает на том, что выполнить минские соглашения в согласованном с Москвой порядке невозможно, их нужно пересмотреть. Кроме того, Украина старается не иметь дела с представителями ДНР и ЛНР как стороной конфликта, предпочитая обсуждать проблемы с Россией при посредничестве европейских стран. Позиция Москвы заключается в том, что соглашение 2015 года — как бы сложно его ни было выполнить Киеву — подписывалось, когда украинская армия была в тяжелом положении, и спасло ее от разгрома, и уступать не собирается.

6 апреля вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в ТКГ в Минск — последний год из-за пандемии переговоры проходят онлайн. «Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске», — заявил вице-премьер. Он объяснил это тем, что Белоруссия находится под влиянием России и поэтому доверия к «этой территории» у Киева нет. За неделю до этого украинские переговорщики в политической подгруппе ТКГ отказались принимать участие в работе площадки, так как в состав делегации ДНР вошла Майя Пирогова, заочно осужденная Украиной за терроризм.

Россия пытается принудить Украину к исполнению минских соглашений, военная активность, в том числе начатые российской армией маневры, нацелена на то, чтобы показать недопустимость заморозки конфликта и готовность Москвы действовать решительно, уверен политолог Карасев. Украина, по его мнению, идет на все, чтобы наконец заставить все стороны согласиться на модернизацию минских соглашений. По его прогнозу, словесная и медийная война в ближайшее время будет продолжаться, но значительной эскалации ситуации в зоне конфликта не будет.

Инцидент в Александровском Одним из самых трагичных эпизодов нынешнего обострения стала гибель ребенка на подконтрольной ДНР территории. В своем последнем докладе наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что 2 апреля в Александровском, в 10–15 км от линии соприкосновения, от взрыва погиб пятилетний мальчик. Обстоятельства его гибели до сих пор не до конца ясны. Власти ДНР заявляют, что он погиб от взрыва самодельного устройства, сброшенного с беспилотника. Киев категорически отрицает использование дрона на таком удалении от линии соприкосновения и заявляет, что ДНР не представила никаких доказательств, попросив ОБСЕ провести расследование инцидента. О гибели украинских военных в докладах за последнюю неделю не сообщается, хотя представители двух украинских командований 3 и 5 апреля сообщали о гибели двух военнослужащих.

Зачем Россия начала военные учения на границе

В апреле Россиия проводит на граничащих с Украиной областях и в Крыму военные учения. Москва объясняет маневры «контрольной проверкой» войск Западного и Южного военных округов после зимнего периода. «В контрольной проверке в Западном военном округе задействовано более 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах РФ», — сообщили в Минобороны.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав данные из открытых источников, назвала концентрацию российских войск на украинской границе крупнейшей с 2015 года. Задействованы мотострелковые, артиллерийские, десантные и танковые части. По мнению аналитиков, стягивание такого количества войск нельзя объяснить локальными учениями, как это делают российские власти, — только стратегическими. Но, отмечают расследователи, пока признаков планов вторжения нет. Цель переброски — запугать украинское руководство, а также «проверить на прочность» новую американскую администрацию, предполагают в CIT.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак на прошлой неделе обвинил Россию в том, что Москва постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности республики. Но он также отметил, что пока признаков готовящегося вторжения нет. 7 апреля Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут находиться вблизи границы с Украиной «так долго», как посчитает целесообразным военное руководство и верховный главнокомандующий.

Блок видео рекомендаций

По мнению политолога Евгения Минченко, все действия, которые сегодня осуществляет российская сторона (показательная концентрация войск на границе и др.), — это попытка избежать горячей фазы конфликта, демонстрация решимости прийти на защиту жителям самопровозглашенных республик, сотни тысяч которых в упрощенном порядке получили российское гражданство.

Какова вероятность разрастания конфликта

«Москве некомфортна эта история. Тактически она может привести к каким-то внутриполитическим выгодам — объединение вокруг флага и внешнего врага, но стратегически это несет только дополнительные расходы, дополнительное напряжение в отношениях с Западом. Понятно, что бы там ни происходило, виновной все равно объявят Москву», — продолжает Минченко. Он согласен с тем, что Киеву обострение может быть выгодно для обновления отношений с США. Сейчас, по мнению эксперта, есть три варианта развития событий: продолжение «бряцания» оружием, которое на данном этапе ничем не закончится, конфликт низкой интенсивности, который закончится фиксацией нынешних границ ДНР и ЛНР, и, наконец, наступление украинской армии, которое повлечет за собой вмешательство российских сил и резко повысит вероятность признания ЛНР и ДНР Москвой.

Прямой заинтересованности в широкомасштабных боевых действиях Александр Гущин не видит ни у одной из сторон. Для России эскалация военных действий в Донбассе несет риск новых санкций и ухудшение перспектив главного газового проекта — «Северного потока-2»; для Украины это тоже большой риск, так как армия, хотя и укрепилась, вряд ли сможет выдержать масштабный конфликт, указывает Гущин. Украинский эксперт Карасев солидарен с мнением, что крупный конфликт маловероятен.