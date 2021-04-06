Иноинвесторы возвращают госдолг

Аналитики зафиксировали снижение доли нерезидентов в ОФЗ до рекордного уровня

Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа опустилась ниже 20% впервые с августа 2015 года. Главные причины — распродажи из-за угрозы санкций и крупные покупки ОФЗ госбанками, размывающие долю нерезидентов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Доля инвестиций нерезидентов в рублевом государственном долге России опустилась ниже 20%, то есть до уровней августа 2015 года. Такая оценка содержится в обзоре старшего стратега «ВТБ Капитала» Максима Коровина «Навигатор ОФЗ» от 5 апреля, поступившем в РБК. Такие же расчеты РБК привел и главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Оценки экономистов основаны на данных Национального расчетного депозитария (НРД). ЦБ опубликует официальную статистику по вложениям нерезидентов в ОФЗ во второй половине апреля.

По итогам марта вложения нерезидентов в ОФЗ сократились примерно на 123 млрд руб., что является самым сильным падением с апреля 2020 года, отмечается в обзоре «ВТБ Капитала». Только за неделю с 26 марта по 2 апреля вложения иностранцев в российский госдолг сократились на 74,6 млрд руб., причем две трети этого объема пришлось на последний день месяца — среду, 31 марта. Это, вероятно, «связано с ребалансировкой портфелей по итогам кварталов», отмечают в «ВТБ Капитале».

Еще год назад, по данным ЦБ (.xls) на 1 марта 2020 года, доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме и превышала треть от общих вложений в рублевый госдолг — 34,9%. На фоне пандемии и обвала нефтяного рынка зарубежные инвесторы стали выходить из активов стран с развивающимися рынками (EM). Только за прошлый март доля нерезидентов упала до 31,7%. А затем продолжала снижаться в течение всего года — за счет наращивания заимствований российским государством среди внутренних игроков для финансирования антикризисных расходов. На 1 марта 2021 года доля иностранных вложений упала уже до 22,7%.

Минувший март для рынка российского госдолга тоже стал волатильным: из-за распродаж бумаг нерезидентами, последовавших за ужесточением санкционной риторики со стороны США, доходности десятилетних ОФЗ подскакивали выше 7,1%. В итоге Минфин отменил намеченный на 24 марта аукцион по размещению госдолга. Падению кроме ожидания новых санкций способствовали обвал рынков в Турции и ожидания высокой инфляции, говорили эксперты.

Почему снижается доля нерезидентов в ОФЗ

Распродажа ОФЗ в марте происходила на фоне общего глобального оттока капитала из стран с развивающимися рынками, замечает Долгин. «Если посмотреть на динамику доходностей десятилетних ОФЗ и сопоставимых бумаг, то можно увидеть, что Россия показывает не худший результат. Поэтому главная причина оттока — глобальный контекст. Но есть и специфические страновые факторы — это ускорение инфляции и всевозможные внешнеполитические риски», — говорит он.

Инфляция в марте ускорялась до 5,8% и затем ко второй половине месяца составила 5,7%. ЦБ уже предпринял одно повышение ставки в марте на 0,25 п.п., до 4,5%, чтобы замедлить рост цен, но дальнейшее ускорение инфляции может привести к более быстрым действиям регулятора. В марте также активно обсуждались новые санкции против России из-за отравления политика Алексея Навального. США, в частности, в рамках санкций по обвинению Москвы в применении химоружия ввели дополнительные ограничения на американский экспорт в Россию ряда товаров. Как писал ранее РБК, ограничения затронут менее 1% поставок США в Россию в денежном выражении. Однако опасность этих санкций состоит в том, что они предусматривают возможность второго раунда, одной из опций которого могут стать ограничения в отношении российского госдолга.

Пока отношение иностранных инвесторов остается достаточно осторожным, учитывая именно санкционные риски, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Но пока мы не говорим о бегстве или масштабном выходе из ОФЗ. Пока мы наблюдаем скорее косметическое управление позициями. При этом мы видим и тех, кто входит в ОФЗ с учетом повышенных ставок», — добавила она. По словам экономиста, доля иностранцев в ОФЗ может снижаться также и за счет того, что они не так активно участвуют в новых размещениях.

В ближайшие недели отток иностранного капитала может продолжиться из-за роста геополитического напряжения, говорится в обзоре «ВТБ Капитала». «Впрочем, по нашим оценкам, доля инвестиций иностранцев в ОФЗ уже опустилась ниже 20%, до уровня августа 2015 года. Следовательно, отток с большей вероятностью замедлится», — сказано там же. В долгосрочной перспективе ОФЗ сохраняют свою привлекательность, считают в «ВТБ Капитале».

Как Минфин будет занимать в этом году

Несмотря на волатильность в марте, в последний день месяца Минфин продал большой объем ОФЗ: 31 марта ведомство заняло почти 355 млрд руб., предложив инвесторам облигации с постоянным доходом и ставкой 7,27% по семилетним бумагам и 7,06% по пятнадцатилетним. План Минфина на второй квартал 2021 года — занять 1 трлн руб.

Последний успех Минфина по размещению ОФЗ, очевидно, связан с тем, что рынку была предложена более высокая доходность, говорит Донец. «Это, скорее всего, означает начало нового цикла размещений. Видимо, Минфин подстроился к новой реальности повышения ключевой ставки и более продолжительных санкционных рисков. Поэтому мы ждем, что размещения продолжатся более активно в этом квартале за счет предложения повышенной доходности», — указывает она.

«Столь высокий спрос, особенно в более долгосрочных ОФЗ, обеспечили в основном локальные игроки, которые воспользовались «перепроданностью» рынка», — писал в комментарии старший аналитик «МКБ Инвестиции» Антон Старцев. Банк ВТБ сообщил, что обеспечил почти половину успеха аукциона, купив гособлигации на 158,4 млрд руб. Остальная часть спроса, вероятнее всего, также обеспечена крупными локальными игроками, отмечал в комментарии аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Госбанки уже способствовали размещению госдолга в прошлом году. За второе полугодие 2020 года объем внутреннего долга вырос с 11,174 трлн до 14,685 трлн руб., свидетельствуют данные Минфина. Заимствования понадобились, чтобы нарастить расходы в условиях пандемии. Причем в четвертом квартале 2020 года Минфин привлек более 2 трлн руб. всего за шесть аукционных дней. Основными покупателями выступили крупнейшие банки. Так, например, Сбербанк собрал 17,7% всех выпущенных рублевых ОФЗ на конец года. Но тогда ведомство размещало ОФЗ с плавающим купоном, выгодные банкам. Для поддержания уровня ликвидности для покупки больших объемов ОФЗ Банк России предоставлял банкам возможность поучаствовать в годовом и месячном РЕПО под залог ОФЗ. В результате за четвертый квартал банки заняли у ЦБ более 2 трлн руб.

Последний аукцион свидетельствует о том, что рынок ОФЗ достиг момента, когда большие объемы бумаг привлекательны для местных игроков, отмечается в обзоре «ВТБ Капитала». «Последний аукцион Минфина показывает, что и среди местных игроков можно размещать достаточно большой объем госдолга, но говорить, что у России есть иммунитет к оттоку нерезидентов, нельзя», — замечает Дмитрий Долгин, ведь чем шире база инвесторов, тем дешевле привлечение средств. Теоретически у российского банковского сектора есть возможности баланса, чтобы выкупить тот объем ОФЗ, который Минфин захочет разместить, но это, безусловно, вопрос цены, заключает эксперт.

РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и ЦБ.