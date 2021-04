Джо Байден занял очередь за Линкольном и Эйзенхауэром

Администрация США представила план глобальной модернизации национальной экономики

Джо Байден представил давно ожидаемый план модернизации, который должен сделать США конкурентоспособными на мировом рынке. Однако долгосрочной программе ценой $2,3 трлн еще предстоит пройти конгресс, где ее уже критикуют

На что предлагается потратить $2,3 трлн за восемь лет

46-й президент США Джо Байден во вторник приехал в Питтсбург, где двумя годами ранее стартовала его предвыборная кампания, чтобы представить амбициозный план, который должен перезагрузить американскую экономику. Общая стоимость программы, получившей название «Американский план занятости» (American jobs plan), — $2,3 трлн, потратить их предлагается в ближайшие восемь лет. Вместе с «Американским планом спасения» (American rescue plan) и «Планом поддержки семей» (American family plan) он направлен на реализацию главных предвыборных обещаний Байдена.

План спасения общим объемом $1,9 трлн, утвержденный американским сенатом 7 марта, среди прочего предусматривает прямую финансовую поддержку населения. На индивидуальные выплаты правительство выделило $400 млрд — по $1400 в год может получить гражданин США, имеющий годовой доход не более $75 тыс., одинокий родитель, зарабатывающий не более $112,5 тыс., или пара, зарабатывающая не более $150 тыс. в год.

План занятости предполагает разнообразные инвестиции в инфраструктуру, причем не только в ее классические составляющие — строительство дорог и мостов, но и в строительство домов престарелых. Как заявил избранный от Демократической партии президент, это отражает взгляды на развитие страны рабочим классом, «людьми, с которыми я вырос». Главной движущей силой плана должны стать профсоюзы.

Масштабные правительственные инвестиции необходимы и для перезапуска пострадавшей от пандемии американской экономики. От коронавируса в США умерли 547 тыс. человек — это больше, чем погибло граждан в Первой и Второй мировых войнах, войне во Вьетнаме и террористических атаках 11 сентября 2001 года, вместе взятых, привел данные Байден.

По уровню развития инфраструктуры США сейчас находятся на 13-м месте, объяснил президент необходимость инвестиций. Источник данных он не привел, но это соответствует расчетам экспертов Всемирного экономического форума. Согласно их рейтингу состояния инфраструктуры за 2019 год, лучше всего она развита в Сингапуре, за которым следуют Нидерланды, Китай, Швейцария и Япония. Опережают США и некоторые европейские страны, например Германия, Испания, Франция, Великобритания. 15 лет назад США были на пятом месте.

План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд — на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд — на поддержку промышленного сектора, $213 млрд — на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд — на развитие сетей широкополосной связи. «Такая инвестиция случается раз в поколение, такого мы не видели и не делали со времени создания системы межштатных автомагистралей или космической гонки», — заявил Байден. Это самая большая программа со времен Второй мировой войны, она создаст миллионы рабочих мест, причем высокооплачиваемых, не скупился на обещания президент: «Экономика вырастет, сделает нас более конкурентоспособными в мире, защитит национальные интересы и позволит нам обойти Китай в конкурентной гонке».

Детали плана станут известны только после того, как американский лидер передаст его на рассмотрение и утверждение в конгресс. Но из речи Байдена ясны следующие намерения администрации:

модернизировать 20 тыс. миль (32 тыс. км) шоссе, дорог, улиц, которые сейчас находятся в плохом состоянии;

отремонтировать десять самых значимых с экономической точки зрения мостов, которые в этом нуждаются (их перечня пока нет, но, по словам лидера республиканцев в сенате Митча Маконелла, он был бы удивлен, если бы в нем не оказался мост на реке Огайо, соединяющий Цинциннати (штат Огайо) и Ковингтон (штат Кентукки). Ежедневно по мосту перевозят грузы на $1 млрд, он является частью торгового коридора от Майами до Мичигана);

отремонтировать еще 10 тыс. мостов, которые помогут разгрузить движение, обеспечат доступ в том числе к местам проживания коренных народов;

проложить новые железнодорожные линии, построить пересадочные пункты, которые помогут сократить время в пути, снизят загрязнение окружающей среды, обеспечат инвестиции в труднодоступные районы;

установить 500 тыс. станций для зарядки электромобилей, предусмотрено также «пересаживание» федеральных служащих, например почтовых, на электромобили;

заменить свинцовые водопроводные трубы в 10 млн домов и 400 тыс. школ;

создать инфраструктуру для высокоскоростного доступа в интернет (сейчас его по всей стране нет, в том числе в 35% сельской Америки).

Все материалы для реализации плана Байден предлагает закупать в США. По подсчетам его администрации, выполнение плана за четыре года создаст 18 млн рабочих мест.

Что говорят критики плана

В своей речи в Питтсбурге президент объявил, что предлагает повысить налог на прибыль корпораций до 28%. При правлении Дональда Трампа этот налог был понижен с 35 до 21%, напомнил Байден. Также он предлагает изменить систему налогообложения компаний. В 2019 году, по его словам, выяснилось, что 91 фигурант списка 500 компаний Fortune использовал различные лазейки и не платил ни цента в федеральный бюджет. «Я не хочу их наказывать, но это просто неправильно. Семья пожарного и учительницы платит 22%, а Amazon и 90 других — ноль федеральных налогов», — описал проблему Байден.

Многие эксперты согласны с тем, что значительные инвестиции в дороги и мосты необходимы для благополучия страны, но многих удивило, что, согласно плану модернизации инфраструктуры, собственно на нее предлагается потратить лишь 5% всех средств, пишет The Washington Post. Около 20% предлагается использовать на помощь пожилым за счет строительства специализированных центров и обеспечения надомной помощи, а еще 13% — на «зеленую» энергетику. Такая разнонаправленность может негативно сказатьcя на перспективах плана в конгрессе, в котором у демократов преимущество в нижней палате, а в верхней — почти полный паритет с республиканцами.

Как пишет Wall Street Journal, повышение налогов приведет к спаду инвестиций, неизбежно и хотя бы временное увеличение госдолга. К тому же реализация плана не позволит кардинально изменить траекторию экономического роста, полагают эксперты. «Это же не постоянное увеличение расходов, а вот доходы будут постоянными. Если смотреть на все 15 лет, то к увеличению госдолга это не приведет», — не согласен с этой точкой зрения Джоэль Фридман, вице-президент негосударственного Center on Budget and Policy Priorities (цитата по The Washington Post).

Торговая палата в среду заявила, что она в целом поддерживает план, но предлагает его финансировать не исключительно за счет корпораций, а, например, за счет топливного налога. Представитель палаты Нил Брэдли выразил уверенность, что повышение налогов замедлит восстановление экономики и подорвет возможность США конкурировать на мировом уровне.

Подход Байдена значительно отличается от подхода его предшественника. В 2017 году Трамп и законодатели сократили налоги на корпорации и на прибыль, предположив, что высвободившиеся средства компании потратят на расширение и модернизацию; президент-демократ, напротив, уверен, что только наращивание расходов за счет корпораций и государственных программ развития может обеспечить экономический рост, отмечает The New York Times.

План Байдена ожидают ожесточенные споры в конгрессе. Критиковать его будут в первую очередь представители Республиканской партии (сенатор Роб Портман уже назвал повышение налогов неправильным путем). Причем Байден, представляя план, отмечал, что в прошлом главными энтузиастами инвестиций в инфраструктуру были президенты-республиканцы: «Авраам Линкольн построил транснациональную железную дорогу. Дуайт Эйзенхауэр — систему межштатных магистралей». Но есть недовольные и среди демократов — например, сенаторам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен предложения Байдена кажутся недостаточными. Об этом же заявила и одна из самых известных представителей молодых демократов — Александра Окасио-Кортес. «Этого мало. Важен контекст, $2,25 трлн предлагают тратить десять лет, хотя до этого на меры по борьбе с COVID-19 одобрили выделение $1,9 трлн в год», — утверждает она (цитата по The Hill).