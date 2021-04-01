Брокеров приравняют к банкам досрочно

ЦБ ужесточает требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг

ЦБ уже в этом году — с октября — обяжет брокеров создавать резервы и рассчитывать нормативы достаточности капитала. Таким решением регулятор хочет снизить риски потери средств для резко выросшего числа частных инвесторов в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ЦБ предложил ужесточить регулирование для профессиональных участников рынка ценных бумаг — брокеров, управляющих компаний и форекс-дилеров. Регулятор планирует ввести для них норматив достаточности капитала и требовать формирования резервов уже с 1 октября 2021 года, хотя раньше внедрение таких мер планировалось начать только в апреле 2022 года. Об этом говорится в проекте указания, опубликованном на сайте ЦБ (.pdf).

«У брокеров требования по резервированию нет, хотя они так же, как и банки, могут использовать в своих интересах средства клиентов, в том числе для того чтобы выдавать займы и заключать сделки внебиржевого РЕПО, в результате которых возрастает кредитный риск брокера в отношении его контрагентов», — говорится в сообщении ЦБ.

Указание обязывает профучастников ежемесячно рассчитывать норматив достаточности капитала (отношение величины капитала к размеру кредитного риска) и поддерживать его на определенном уровне. С 1 октября 2021 года для брокеров минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022 года — 6%, с 1 октября 2022 года — 8%.

Такая мера позволит брокерам в случае реализации рисков обеспечить покрытие возможных финансовых потерь за свой счет, говорится в пояснительной записке к документу. Вместе с тем ЦБ планирует обязать брокеров создавать резервы под обесценение активов, составляющих кредитные требования. Такой резерв будет вычитаться из величины основного капитала при расчете норматива. «Резерв можно будет уменьшать, если требования обеспечены активами хорошего качества», — говорится в сообщении ЦБ.

Всего ЦБ предусмотрел три категории качества активов или обязательств кредитного характера, в зависимости от которых профучастники будут рассчитывать размер резерва. Коэффициенты резервирования должны находиться на уровне не менее 1, 51 или 75% для каждой из категорий соответственно. Отнесение активов к той или иной категории будет зависеть от их уровня рейтинга, пороговое значение будет определять совет директоров Банка России.

Такие меры в ЦБ объясняют притоком новых клиентов у брокеров. «Мы решили ускорить введение норм, направленных на повышение надежности профучастников, так как количество их клиентов растет очень быстро. Инвестиции сами по себе — рискованная деятельность, но риски финансовой устойчивости профучастников в условиях бурного роста рынка не должны ложиться на клиентов», — приводятся в сообщении Банка России слова зампреда Владимира Чистюхина.

Мосбиржа в феврале 2021 года отчиталась о том, что брокерские счета открыты уже у 10 млн человек. За 2020 год количество открытых счетов удвоилось, причем инвесторы начали играть значительную роль на рынке ценных бумаг. Так, по итогам года они наторговали на 47% объема рынка акций и депозитарных расписок.

«Действительно большинство брокеров предусматривают в договорах возможность распоряжаться клиентскими остатками, и еще два года назад, когда у брокеров не было миллионов клиентов, это могло и не рассматриваться как значимая проблема, — рассуждает управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, корпоративные процедуры профучастников подразумевают высокий уровень риск-менеджмента, но с учетом открытия более чем 10 млн брокерских счетов «внимание Банка России очень понятно и ожидаемо». «В этом решении сложно усмотреть негатив, потому что это инструмент по повышению фундаментальной прочности рынка, особенно ввиду его появившейся социальной значимости», — говорит Митрофанов.

«Учитывая, что компании теперь работают с деньгами физических лиц, потенциальный негативный эффект может быть очень большим. Подобные меры ЦБ будут стимулировать участников рынка держать клиентские остатки в более надежных инструментах», — заключает эксперт. Пока брокеры рассчитывают показатель достаточности капитала в тестовом режиме.