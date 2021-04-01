Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,03 75,28 EUR Нал. 89,08 88,35 USD Бирж. 75,70 +0,01 EUR Бирж. 88,82 +0,04 USD ЦБ. 75,64 -0,07 EUR ЦБ. 88,75 -0,14 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 58902,00 +170,34 IMOEX 3541,72 +0,47% RTSI 1477,11 +1,15% Brent 63,59 -0,47% DJIA 32981,55 -0,26% Nasdaq 13246,87 +1,54%
Брокеров приравняют к банкам досрочно
Лента новостей
Акция протеста в Грузии из-за приезда Познера. Видео 09:41, Политика СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича 09:32, Общество За что вручают премии малому бизнесу 09:29, РБК и Альфа-Банк «Баффало» прервал рекордную в истории НХЛ серию поражений 09:27, Спорт Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Майами 09:18, Спорт РБК Pro: «Путь к успеху — не прямая линия». Во что инвестирует Билл Экман 09:07, PRO Есть ли «расстрельный список» вузов, как сдать на права. Главное за ночь 09:07, Общество Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни 09:00, РБК и Николаевские сыроварни В Роспотребнадзоре допустили завершение эпидемии COVID в России к августу 08:54, Общество В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов 08:31, РБК и Русский продукт Познер улетел из Грузии после протестов 08:29, Общество Можно ли законно проверить персонал на детекторе лжи — советы юриста 08:18, PRO В стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека 08:12, Общество Как решить проблему закрывающих документов для командировок 08:02, РБК и Smartway Минпромторг сформулировал условия для введения маркировки на новые товары 08:00, Бизнес Познер сообщил, что находится в безопасности 08:00, Общество Перестали витать в облаках: зачем Google и Amazon собственные микрочипы 07:49, PRO На Украине издали учебники по истории с картами страны без Крыма 07:40, Общество Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати 07:33, РБК Cтиль и De’Longhi Минэнерго назвало цену бензина на 5 руб. ниже справедливой 07:24, Экономика СМИ сообщили о проблемах с продажей сахара с заводов в России 07:16, Бизнес Как бизнесу получить отсрочку платежа 07:01, РБК и Сбер Новый экзамен на права в ГИБДД: что изменилось и как теперь сдавать 07:00, Авто В Роспотребнадзоре исключили окончание пандемии COVID в мире в 2021 году 06:56, Общество Пивовары предложили Минфину изменить рецепт специального пива 06:42, Бизнес В Латвии начали проверку из-за смерти после прививки вакциной AstraZeneca 06:20, Общество Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 06:16 На Сахалине бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в кювет 05:34, Общество
Газета
Брокеров приравняют к банкам досрочно
Газета № 042 (3331) (0104) Финансы,
0

Брокеров приравняют к банкам досрочно

ЦБ ужесточает требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг
ЦБ уже в этом году — с октября — обяжет брокеров создавать резервы и рассчитывать нормативы достаточности капитала. Таким решением регулятор хочет снизить риски потери средств для резко выросшего числа частных инвесторов в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ЦБ предложил ужесточить регулирование для профессиональных участников рынка ценных бумаг — брокеров, управляющих компаний и форекс-дилеров. Регулятор планирует ввести для них норматив достаточности капитала и требовать формирования резервов уже с 1 октября 2021 года, хотя раньше внедрение таких мер планировалось начать только в апреле 2022 года. Об этом говорится в проекте указания, опубликованном на сайте ЦБ (.pdf).

«У брокеров требования по резервированию нет, хотя они так же, как и банки, могут использовать в своих интересах средства клиентов, в том числе для того чтобы выдавать займы и заключать сделки внебиржевого РЕПО, в результате которых возрастает кредитный риск брокера в отношении его контрагентов», — говорится в сообщении ЦБ.

Указание обязывает профучастников ежемесячно рассчитывать норматив достаточности капитала (отношение величины капитала к размеру кредитного риска) и поддерживать его на определенном уровне. С 1 октября 2021 года для брокеров минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022 года — 6%, с 1 октября 2022 года — 8%.

Финансы
Мосбиржа заработала рекордные комиссионные на фоне притока инвесторов Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Такая мера позволит брокерам в случае реализации рисков обеспечить покрытие возможных финансовых потерь за свой счет, говорится в пояснительной записке к документу. Вместе с тем ЦБ планирует обязать брокеров создавать резервы под обесценение активов, составляющих кредитные требования. Такой резерв будет вычитаться из величины основного капитала при расчете норматива. «Резерв можно будет уменьшать, если требования обеспечены активами хорошего качества», — говорится в сообщении ЦБ.

Всего ЦБ предусмотрел три категории качества активов или обязательств кредитного характера, в зависимости от которых профучастники будут рассчитывать размер резерва. Коэффициенты резервирования должны находиться на уровне не менее 1, 51 или 75% для каждой из категорий соответственно. Отнесение активов к той или иной категории будет зависеть от их уровня рейтинга, пороговое значение будет определять совет директоров Банка России.

Такие меры в ЦБ объясняют притоком новых клиентов у брокеров. «Мы решили ускорить введение норм, направленных на повышение надежности профучастников, так как количество их клиентов растет очень быстро. Инвестиции сами по себе — рискованная деятельность, но риски финансовой устойчивости профучастников в условиях бурного роста рынка не должны ложиться на клиентов», — приводятся в сообщении Банка России слова зампреда Владимира Чистюхина.

Мосбиржа в феврале 2021 года отчиталась о том, что брокерские счета открыты уже у 10 млн человек. За 2020 год количество открытых счетов удвоилось, причем инвесторы начали играть значительную роль на рынке ценных бумаг. Так, по итогам года они наторговали на 47% объема рынка акций и депозитарных расписок.

Финансы
Частные инвесторы наторговали на половину объема рынка акций Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Действительно большинство брокеров предусматривают в договорах возможность распоряжаться клиентскими остатками, и еще два года назад, когда у брокеров не было миллионов клиентов, это могло и не рассматриваться как значимая проблема, — рассуждает управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, корпоративные процедуры профучастников подразумевают высокий уровень риск-менеджмента, но с учетом открытия более чем 10 млн брокерских счетов «внимание Банка России очень понятно и ожидаемо». «В этом решении сложно усмотреть негатив, потому что это инструмент по повышению фундаментальной прочности рынка, особенно ввиду его появившейся социальной значимости», — говорит Митрофанов.

«Учитывая, что компании теперь работают с деньгами физических лиц, потенциальный негативный эффект может быть очень большим. Подобные меры ЦБ будут стимулировать участников рынка держать клиентские остатки в более надежных инструментах», — заключает эксперт. Пока брокеры рассчитывают показатель достаточности капитала в тестовом режиме.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Центральный банк , брокер
Материалы по теме
Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров Финансы
СМИ узнали о совете ЦБ брокерам не продавать россиянам сложные продукты Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter