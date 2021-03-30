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Год видеопотех
Газета № 040 (3329) (3003) Технологии и медиа,
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Год видеопотех

Аналитики оценили рост российского игрового рынка
Игровой рынок в России в прошлом году вырос на 35% и составил 163,4 млрд руб. Однако большинство игроков по-прежнему предпочитают не платить за игры, и основную долю доходов российские разработчики получают за рубежом
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Объем российского рынка видеоигр в 2020 году составил 163,4 млрд руб., что на 35% больше, чем по итогам предыдущего года, говорится в поступившем в РБК исследовании MY.GAMES, игрового подразделения Mail.ru Group, в основу которого легли данные аналитических компаний NewZoo, Superdata, AppAnnie, Sensor Tower и др.

Темпы роста оказались значительно выше, чем в 2019 году, когда объем рынка увеличился на 14%.

Самой востребованной платформой для российских пользователей остаются персональные компьютеры — на них приходилось 50,1% в общем объеме рынка. Выручка этого сегмента составила 81,9 млрд руб., что на 34% больше, чем в 2019 году. Однако самыми быстрорастущими были мобильные игры — за год их выручка увеличилась на 39%, до 67,1 млрд руб. По итогам года на этот сегмент приходилось 41,1% в общем объеме рынка, что более чем на 10 п.п. больше, чем в 2019-м.

Рынок консольных игр вырос на 20%, до 14,4 млрд руб., таким образом, эта платформа остается наименее популярной в России.

Технологии и медиа
Выручка Mail.ru Group увеличилась в 2020 году на фоне пандемии Фото: Владислав Шатило / РБК

Общая аудитория видеоигр в России составила 76,9 млн пользователей, что на 3% больше, чем в предыдущем году, приводит данные NewZoo глава MY.GAMES Василий Магурян, в том числе 69,3 млн играют на мобильных устройствах, 50,2 млн — на компьютерах и 26,2 млн — на консолях.

Пользователи из России чаще всего выбирали экшен-игры, шутеры, головоломки, ролевые игры и симуляторы (включая игры в жанре фермы). Единственным жанром, выручка в котором снизилась по сравнению с предыдущим годом, оказались стратегии. При этом игры free-to-play (без обязательного внесения денежных средств или платы) по-прежнему остаются самыми доминирующими в России, составляя 83,3% от всего рынка, что незначительно отличается от показателя 2019 года (83,1%).

За счет чего росла популярность видеоигр

Основная причина роста рынка — пандемия, говорилось в ранее опубликованном исследовании NewZoo. «Поскольку население поощряли оставаться дома и ограничивать социальное взаимодействие, люди в массовом порядке начали играть. Для многих пользователей игры стали средством развлечения, бегства от реальности, общения и взаимодействия с друзьями/семьей, что привело к беспрецедентному росту этого рынка», — указывала эта компания. По ее оценке, объем мирового игрового рынка в 2020 году вырос на 19,7%, до $174,9 млрд. При этом распределение долей по сегментам отличается от российского: на мобильные устройства приходилось 49% в общем объеме рынка, на консоли — 29%, на ПК — 22%.

Технологии и медиа
В пандемию самыми популярными оказались мобильные игры без сюжета Фото: Jens Schlueter / Getty Images

По словам директора образовательных программ по игровой индустрии Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Вячеслава Уточкина, несмотря на увеличение числа игроков, в целом российский рынок по своим объемам значительно уступает зарубежным. «Доля доходов разработчиков игр от российских игроков составляет всего около 2% от всего мирового рынка (около $7,5 млрд). Поэтому разработчики игр при создании игровых миров ориентируются в первую очередь на иностранных пользователей», — отметил он.

Продолжится ли рост

По словам Василия Магуряна, они ожидают продолжения роста индустрии, но темпы должны немного снизиться по сравнению с теми, которые были на пике пандемии. «Разумно было бы ожидать рост в диапазоне 15–18%, до 190–195 млрд руб., — рассуждает Магурян. — При этом на рост могут повлиять различные внешние факторы, к примеру, такие, как ковид в 2020 году». Среди причин для увеличения объема рынка он назвал продолжающийся рост аудитории, у которой с наступлением пандемии появилось больше свободного времени на досуг. Кроме того, игры остаются одним из самых дешевых и доступных видов развлечения из существующих сейчас.

Старший консультант практики по оказанию консультационных услуг компаниям в области медиа и развлечений PwC в России Владислав Бережной ожидает, что в 2021 году рынок видеоигр и киберспорта в нашей стране вырастет на 7–8% по сравнению с 2020-м, когда он превысил $2 млрд (143,9 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год). Среди самых быстрорастущих сегментов будут казуальные игры и киберспорт, рост которого в прошедшем году был органичен в связи с отсутствием офлайн-мероприятий, отметил он. По словам Бережного, большая популярность мобильных устройств как платформы для видеоигр по сравнению с консолями делает российский рынок более похожим на китайский, а не на рынки западных стран. Среди ключевых факторов, влияющих на развитие рынка гейминга в России, он называет цены на комплектующие персональных компьютеров и консоли, которые сильно зависят от курса валют, а также их доступность и наличие на российском рынке.

Автор: Дарья Чебакова, Арина Садовникова, Владислав Скобелев.
Теги: игры , Mail.ru Group , пандемия , самоизоляция
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