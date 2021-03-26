Майя Санду получила аргумент для перевыборов

В Молдавии парламент повторно не утвердил кандидатуру премьера

Оппозиционное Майе Санду парламентское большинство сорвало второе голосование по кандидатуре на пост премьера Молдавии. Шансы президента добиться досрочных парламентских выборов выросли, но социалисты сдаваться не намерены

Игорь Гросу (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Почему большинство не явилось

25 марта парламент Молдавии должен был проголосовать по кандидатуре Игоря Гросу, выдвинутого в премьер-министры, но для этого не собрался необходимый кворум. Парламентское большинство из называющих себя пророссийскими социалистов и других противников проевропейского президента Майи Санду бойкотировало заседание, так как любой исход голосования был не в их интересах.

Если бы парламент утвердил выдвинутого пропрезидентской партией «Действие и солидарность» Гросу, Санду получила бы лояльное ей правительство. Если бы парламент проголосовал против, то у Санду появилось бы основание, для того чтобы добиться роспуска парламента, так как это была бы уже вторая подряд неудачная попытка утвердить премьер-министра страны. По Конституции Молдавии, если депутаты дважды не утверждают правительство, назначаются досрочные парламентские выборы. Первая попытка состоялась 11 февраля — в премьеры была выдвинута соратница Санду Наталья Гаврилица, а президент призвала при этом депутатов не голосовать за нее, чтобы ускорить роспуск парламента. В итоге кандидат получила ноль голосов, чего и хотела Санду.

Ранее Конституционный суд республики уже дал разъяснение, что провал второго голосования сделает возможным назначение выборов. Более того, баталии вокруг формирования нового молдавского кабинета продолжаются уже три месяца, с 23 декабря, когда ушло в отставку правительство социалиста Иона Кику. И по закону, если в течение этого срока не удается назначить правительство, президент также может обратиться в Конституционный суд для назначения досрочных выборов.

«Далее дискуссия переходит в русло президентской администрации, Конституционного суда. Посмотрим, как будут развиваться дела завтра. Но условия как бы есть для проведения досрочных выборов», — прокомментировал сам Гросу отсутствие кворума 25 марта.

Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» накануне заседания опубликовала программу Игоря Гросу под названием «Здоровая Молдова». В ней три основных пункта: борьба с эпидемией коронавируса, очищение госаппарата от коррупции и подготовка к досрочным выборам. Санду также говорила, что утверждение правительства Гросу позволит разблокировать внешнее финансирование страны, переживающей экономический упадок и эпидемию коронавируса. В среду в Молдавии был зарегистрирован новый антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом — 2273 случая за один день. Общее число зафиксированных случаев в стране превысило 219 тыс.

Зачем Санду распускать парламент

Майя Санду, последовательная сторонница евроинтеграции, стала президентом Молдавии осенью прошлого года. Во втором туре, прошедшем 15 ноября, она обошла своего оппонента, пророссийски ориентированного действующего президента Игоря Додона, на 14%.

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Молдавия — парламентская республика, полномочия президента ограниченны, он может влиять на ситуацию в стране, только опираясь на лояльные правительство и законодательный орган. Парламент нынешнего созыва, избранный в 2019 году, настроен против Санду. В коалиции ее противников первую скрипку играет Партия социалистов во главе с Додоном (у нее 35 мест из 101), в нее также входят партия «Шор», группа «За Молдову» и еще несколько внефракционных депутатов. У поддерживающей Санду партии «Действие и солидарность» — только 14 кресел.

В начале недели в интервью телеканалу TV8 Санду заявила, что ее устроит любой итог голосования по кандидатуре премьера — и если Гросу назначат, и если нет. В первом случае, пояснила она, его кабинет сможет разрешить проблемы, урегулирование которых не зависит от решения парламента. В случае же неутверждения Гросу появится возможность снова обратиться в Конституционный суд для обсуждения возможности проведения досрочных выборов.

Без них Санду не может приступить к выполнению предвыборной программы, среди основных пунктов которой — борьба с коррупцией. При этом у «Действия и солидарности» неплохие шансы на выборах, тогда как социалистов и их союзников эта перспектива не устраивает из-за их падающей популярности. Согласно февральскому опросу «Барометр общественного мнения», за партию Додона готовы были проголосовать 16,2% избирателей (из тех, кто определился — 26,6%), в то время как у «Действия и солидарности» цифры гораздо выше — 29,6 и 48,6% соответственно.

Есть ли шансы у кандидата в премьеры от оппозиции

Молдавские социалисты сейчас в сложной ситуации. Они готовы выдвинуть своего кандидата в премьеры, посла Молдавии в России Владимира Головатюка. Но добиться этого они могут, только оспорив февральское представление кандидатом в премьеры Гаврилицы, объясняет РБК глава кишиневского Balkan-Centre Сергей Манастырлы (по Гросу КС уже высказался — признал законным его выдвижение). Отсутствие кворума 25 марта Конституционный суд, скорее всего, интерпретирует как провалившуюся попытку — такой прецедент уже был, отмечает Манастырлы.

Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча в разговоре с РБК признал, что неявка на заседание расценивается как голосование против кандидатуры Гросу: «Отсутствие кворума интерпретируется как вотум недоверия. Процедура считается исчерпанной. Бойкот — один из методов отклонить предложение». Но, как рассказал Батрынча, у социалистов и их союзников в парламенте есть несколько вариантов действий. Первый — добиться признания неправомерным выдвижение Гаврилицы. Второй, более перспективный, связан с тем, что в решении КС по Гросу говорится: после его неутверждения «могут состояться новые консультации о назначении кандидата в премьеры».

«Если смотреть последнее решение Конституционного суда по Гросу, то, если его кандидатура будет отклонена парламентом, большинство сможет выдвинуть другого кандидата. Что мы и сделали. В случае если кандидат Майи Санду будет не утвержден, она будет обязана поддержать кандидата, выдвинутого большинством, то есть Головатюка», — уверен Батрынча.

При этом в решении КС содержится оговорка: если отведенный Конституцией трехмесячный срок для формирования правительства истек, то парламентское большинство «будет иметь возможность поднять вопрос о назначении правительства в ходе обязательных консультаций с президентом, которые должны пройти, согласно ст. 85 (1) Конституции, в случае роспуска парламента».

Опрошенные РБК эксперты сходятся в том, что социалистам, скорее всего, не удастся добиться выдвижения своего премьера и в стране пройдут-таки досрочные выборы. «Они надеются как-то провести свою кандидатуру, но это невозможно, — уверен директор молдавского Института публичной политики Аркадий Барбарошие. — Голосование по Гросу — финальное, его или утвердят, или парламент будет распущен». По мнению Барбарошие, социалистам было бы выгоднее утвердить Гросу, удержать большинство в парламенте, а после того как премьер подал бы в отставку, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа, они могли бы выдвинуть своего кандидата на пост главы правительства и проголосовать за него.

Скорее всего, уже в начале следующей недели Санду направит в КС запрос о признании сложившейся ситуации, отвечающей условиям роспуска парламента, прогнозирует Манастырлы. Но она также может отложить объявление о роспуске парламента — из-за плохой эпидемиологической обстановки и того, что ее избиратели могут не поддержать проведение голосования в такой ситуации. «Это единственное, что может сейчас повлиять на ее решение», — уверен эксперт.