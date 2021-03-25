Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,72 75,83 EUR Нал. 90,69 89,73 USD Бирж. 76,35 -0,23 EUR Бирж. 90,25 -0,17 USD ЦБ. 76,15 +0,80 EUR ЦБ. 90,05 +0,28 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 53012,80 +507,80 IMOEX 3485,33 +0,52% RTSI 1437,18 +0,11% Brent 63,21 -0,57% DJIA 32420,06 -0,01% Nasdaq 12961,89 -2,01%
Ликвидаторы свалок подведены под общий знаменатель
Лента новостей
Революция черного: о физике, искусстве и парадоксах жизни 09:05, РБК и ASUS Нужно снизить налоги, чтобы дать стимул развитию и притоку технологий 09:01, Мнение Как пройдет 9 Мая в Москве, три важных последствия COVID. Главное за ночь 08:47, Общество Эти семь действий помогут вам отбиться от налоговых доначислений 08:45, PRO В Генпрокуратуре описали портрет среднестатистического преступника 08:39, Общество Как устроен удобный мобильный банкинг для бизнеса 08:36, РБК и СберБизнес Эксперты нашли две новые уязвимости в процессорах Intel 08:24, Технологии и медиа Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати 08:07, РБК Cтиль и De’Longhi Далеки от реальности: руководители игнорируют проблемы удаленной работы 08:02, PRO «Было неудобно за сборную». Почему Россия сыграла «шероховато» с Мальтой 08:01, Спорт Из-за пандемии россияне стали покупать меньше жвачки 08:00, Бизнес Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 марта 07:56, Общество «Сбер» впервые за четыре года возглавил рейтинг надежных банков Forbes 07:45, Финансы Минздрав Канады разместил на вакцине AstraZeneca предупреждение о тромбах 07:40, Общество Как бизнесу обезопасить себя при расчетах с контрагентами 07:38, РБК и Сбер Как управлять командировками в пандемию. Пять кейсов 07:08, РБК и Smartway В Минобороны заявили о новом типе войны США против России 07:04, Политика Исследователь неравенства назвал главные последствия пандемии для мира 07:00, Политика С космодрома Восточный стартовала первая в этом году ракета «Союз» 06:28, Общество Bloomberg сообщил о резком росте поставок нефти из России в США 06:26, Бизнес Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко 06:25, РБК и Miele В Забайкальском крае самоизоляцию для пожилых отменят с 31 марта 06:13, Общество Россияне после пандемии оценили возможность пойти работать курьером 06:01, Общество Абрамченко поручила разработать сметы рекультивации свалок на ₽124 млрд 06:00, Бизнес МВД подтвердило намерение ужесточить наказание за повторную пьяную езду 05:58, Общество СМИ сообщили о переговорах Трампа с разработчиками для создания соцсети 05:39, Политика Как правильно молоть кофе разных сортов 05:27, РБК Cтиль и De’Longhi Цена Brent выросла на 5% после блокировки Суэцкого канала 05:00, Экономика
Газета
Ликвидаторы свалок подведены под общий знаменатель
Газета № 037 (3326) (2503) Бизнес,
0

Ликвидаторы свалок подведены под общий знаменатель

Минприроды и РЭО унифицируют подходы к рекультивации мусорных полигонов
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды разработать сметы для оценки затрат на рекультивацию несанкционированных свалок, исходя из их площади и накопленных отходов. Общая стоимость проекта составляет 124 млрд руб.
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует экологию) поручила Минприроды и Российскому экологическому оператору к 26 апреля разработать и утвердить типовые сметы по рекультивации несанкционированных свалок.

Это следует из поручения вице-премьера, копия которого есть у РБК. Его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» (входит в нацпроект «Экология») необходимо рекультивировать 191 свалку до 2024 года, на эти цели выделено 124 млрд руб.

Минприроды выполнило поручение Абрамченко по подготовке методики определения смет для рекультивации полигонов, исходя из их площади и количества накопленных отходов, и направило ее в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства. Представитель Российского экологического оператора (РЭО) сказал, что это поручение «прорабатывается и подлежит исполнению».

Как Минприроды и РЭО должны подготовить сметы

В поручении вице-премьера речь идет о методологических рекомендациях по технологическим решениям, материалам и оборудованию, применяемым при ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок, а также других опасных объектов накопленного экологического вреда (например, заброшенных промплощадок вредных производств).

Минприроды и РЭО совместно с «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти» (их названия не приводятся) нужно будет проработать стоимость рекультивации свалок по аналогии с нормативами, используемыми при строительстве промышленных объектов. Но в отношении свалок за основу будут взяты их площадь и объем накопления отходов.

Ведомства должны будут просчитать такие сметы на основе ранее реализованных проектов рекультивации свалок, входящих в федеральный проект «Чистая страна».

Бизнес
Правительство обяжет владельцев полигонов оплачивать их рекультивацию Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Так, на рекультивацию только одной свалки в Челябинске площадью 74 га, которая работала с 1949 года, в 2019 году было выделено около 5 млрд руб. Стоимость рекультивации трех свалок в Нижегородской области — «Игумново» (112 га), «Белое море» (73,5 га) и «Черная дыра» (около 3,5 га) — составила 7,2 млрд руб., работы по их рекультивации начаты в 2018 году. На рекультивацию Владикавказского полигона в Северной Осетии площадью 83 га выделено 2,12 млрд руб.

Реально ли единообразие в затратах на рекультивацию свалок

Совладелец одного из крупнейших игроков на рынке отходов в Санкт-Петербурге «Автопарк №1 «Спецтранс» и полигона твердых бытовых отходов в Ленинградской области «Новый Свет — Эко» (площадью 46,7 га) Анатолий Язев считает правильным решение усреднить сметы рекультивации свалок на основе нормативов. «Сейчас бюджеты проектов по рекультивации полигонов сильно отличаются и зависят от стоимости работ в разных регионах, тарифов на захоронение отходов, которые применялись, и т.д. Бюджеты часто необоснованно растут, и денег всем может не хватить», — отмечает он. Язев оценивает рекультивацию крупного полигона не менее чем в 1 млрд руб. при накоплении 10–15 млн т отходов в год.

Но единообразия в стоимости рекультивации полигонов не достичь из-за географического, климатического и инфраструктурного различия территорий, на которых располагаются свалки, предупреждает заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. «Можно дать рекомендации по составлению сметы с указанием тех критериев, которые надо оценить, рассчитывая стоимость затрат, необходимых для работ по рекультивации, и предоставлением инструментария по оценке», — считает она.

Росприроднадзор по поручению Абрамченко должен будет проверять обоснованность и достоверность смет, составленных Минприроды, на основе экспертиз по Градостроительному кодексу. РБК направил запрос в пресс-службу Росприроднадзора.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: ликвидация свалки , смета , Виктория Абрамченко
Материалы по теме
Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за любые свалки Бизнес
Собянин рассказал об инвестициях в рекультивацию мусорных полигонов Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter