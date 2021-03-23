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Через вакцинацию — к коалиции
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Газета
Через вакцинацию — к коалиции
Газета № 035 (3324) (2303) Политика,
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Через вакцинацию — к коалиции

В Израиле вновь проходят парламентские выборы
Поставивший рекорд по длительности пребывания на посту премьера Израиля Биньямин Нетаньяху надеется на победу своей партии на новых парламентских выборах, однако прогнозы не обещают ему уверенной победы
Фото: Corinna Kern / Reuters
Фото: Corinna Kern / Reuters

Системная нестабильность

Назначенные на вторник, 23 марта, парламентские выборы в Израиле — четвертые за последние два года.

По итогам выборов в апреле 2019 года ни одна из партий не получила необходимого для формирования правительства большинства, коалицию сформировать также не удалось. После повторных выборов в сентябре того же года кабинет также не был сформирован, что спровоцировало выборы в марте 2020 года. После них правящая правоцентристская партия «Ликуд» («Консолидация») под руководством премьера Биньямина Нетаньяху сформировала коалицию со своим главным соперником в трех последних кампаниях — блоком партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), которую возглавляет бывший глава Генштаба Израиля Бени Ганц. Партии договорились, что будут возглавлять правительство по очереди и Ганц сменит Нетаньяху на посту премьер-министра в ноябре 2021 года. Однако затем парламентарии не смогли утвердить бюджет страны на 2021 год, что привело к очередному роспуску парламента и назначению новых досрочных выборов.

Спорный бюджет — лишь повод, подлинная причина новых выборов заключается в непреодолимых разногласиях между партнерами по коалиции, в системной нестабильности израильской политической системы, убеждена старший научный сотрудник Института по изучению стратегии и политики Междисциплинарного центра в Герцлии, бывший депутат кнессета Ксения Светлова. По ее мнению, в правительстве национального единства «никакого единства не было» и с самого начала оно было обречено на неполный срок. «Вся та же история, которая нас сопровождает последние два года, сейчас приводит к тому, что страна вновь идет на выборы и тратит на них немалые деньги. И мы за несколько дней до четвертых выборов уже говорим про возможность пятых», — сказала эксперт РБК.

Однако у предвыборных кампаний появились новые акценты. Борьба с коронавирусом — один из них. Бессменно занимающий с 2009 года пост премьера Нетаньяху пытается обернуть проведенную его правительством кампанию по вакцинации в свою пользу. «Израиль — мировой чемпион в вакцинации, первая страна в мире, победившая «корону» в сфере здравоохранения и «корону» в экономике», — заявил он на одном из предвыборных мероприятий (цитата по The New York Times). Противники премьера убеждают избирателей в том, что антиковидная кампания под его руководством не была удачной: локдаун в стране вводился трижды, финансовая поддержка малого бизнеса недостаточна, наблюдаются экономический спад и безработица. Часть жителей также были недовольны нарушением ограничений со стороны ортодоксально верующего населения, которые премьер игнорировал, как они считают, по политическим убеждениям, поскольку основу его коалиции составляют как раз ортодоксальные партии. «Кампания по борьбе с пандемией однозначно прошла не очень успешно, потому что в Израиле 6 тыс. погибших было за этот год, как и в Японии, где 120 млн населения, а в Израиле — всего девять», — говорит Светлова.

Не в пользу Нетаньяху и судебное разбирательство по его делу. Премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам Нетаньяху отвергает все обвинения и называет разбирательство «охотой на ведьм». Как бы то ни было, судебная тяжба и принимавшиеся в рамках локдауна меры спровоцировали продолжающиеся с начала марта уличные акции против правительства и Нетаньяху, крупнейшая из которых прошла 21 марта.

По состоянию на 22 марта в Израиле подтверждено 827 772 случая заражения и 6092 смерти от коронавируса, полностью вакцинированы свыше 4,5 млн человек, или 51,36% населения (данные Университета Джонса Хопкинса).

Коалиционные варианты

Главный вопрос внутриполитической повестки — это не дальнейшая стратегия борьбы с пандемией, а кандидатура премьер-министра; проблема не только в судебном разбирательстве в отношении Нетаньяху, но и в стиле его руководства, в котором виден, как отмечает доцент Хайфского университета Эхуд Эйран, растущий популистский вызов традиционным государственным институтам и либеральной демократии. «Основной вопрос, который разделяет израильтян на две части, — это вопрос о том, кто будет премьером — Нетаньяху, который обвиняется в совершении трех преступлений, или любой другой человек», — описывает дилемму Светлова.

После выборов страну ждут непростые коалиционные переговоры, уверены опрошенные РБК эксперты. «Пока создается впечатление, что в кнессете будет шаткая ситуация, в которой по каким-то не столько политическим, сколько личным мотивам те или иные депутаты пойдут за предполагаемым претендентом на пост премьера», — сказала РБК ведущий научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Татьяна Носенко. По ее мнению, невысока вероятность того, что левые партии смогут сформировать коалицию. Возможны три варианта развития событий, считает Эйран: формирование кабинета во главе с Нетаньяху, провал коалиционных переговоров и последующие новые выборы либо появление правительства в результате коалиции многочисленных мелких партий, объединенных целью смещения Нетаньяху. Последний вариант эксперту представляется наименее вероятным.

Для формирования коалиции в кнессете одной партии или союзу нескольких надо располагать 61 мандатом из 120. Опросы прогнозируют, что «Ликуд» наберет больше голосов, чем другие партии, но при этом результат может быть хуже, чем на предыдущих выборах. Опрос, проведенный компанией Kantar, показал, что правоцентристы во главе с премьером могут получить 31 место, что на пять меньше, чем годом ранее. В трех предыдущих выборах центристские партии были объединены в общий блок «Кахоль-Лаван», но на нынешние выборы участники блока решили идти по отдельности, двумя партиями — «Еш Атид» («Есть будущее») Яира Лапида и «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. Наилучшие позиции у партии бывшего журналиста Лапида — «Еш Атид» может рассчитывать на 19 мест. Партия Ганца может получить всего четыре места. Всего, согласно опросу, в парламент могут пройти 13 партий (проходной барьер — 3,25% голосов).

У коалиции правоцентристов с религиозными и другими консервативными партиями может быть 51 место, у его соперников — около 56, так что исход коалиционных переговоров будут решать небольшие партии.

Многое на грядущих выборах решит явка, а также повышенная или пониженная избирательная активность в конкретных секторах израильского общества, считают эксперты. При этом, согласно докладу президента Израильского института демократии Йоханана Плеснера (есть у РБК), явка на выборы во всех секторах израильского общества упала по сравнению с начала 2000-х: если на выборах 1999 года она составляла 78,7%, то на прошлогодних мартовских — 71%.

Автор: Ксения Сигаева.
Теги: Израиль , парламент , выборы , Биньямин Нетаньяху
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