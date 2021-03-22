Переговорный эксцесс

Высокопоставленные делегации США и Китая провели встречу в Анкоридже

США и Китай впервые провели переговоры после победы Джо Байдена на выборах. Дискуссия была напряженной, дать старт улучшению отношений не удалось, признают ее участники. О чем спорят две крупнейшие экономики мира, разбирался РБК

Переговоры высокопоставленных представителей США и Китая в Анкоридже (штат Аляска, США)

Как прошла американо-китайская встреча

В пятницу в Анкоридже (штат Аляска) завершились переговоры высокопоставленных представителей США и Китая. С американской стороны делегацию возглавляли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, с китайской — член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. Это была первая встреча представителей двух стран после прихода к власти в США новой администрации во главе с президентом от Демократической партии Джо Байденом. Как свидетельствуют американские СМИ, встреча сразу не задалась.

Представители США пожаловались на нарушение китайской делегацией протокола. В США заявили, что в начале переговоров договаривались о коротких двухминутных заявлениях со стороны каждого высокопоставленного чиновника, но Ян Цзечи говорил более 15 минут, а из-за последовательного перевода его выступление растянулось на полчаса. Американские переговорщики посчитали нужным ответить на его высказывания, что еще удлинило вступление к переговорам. «Китайская делегация, со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела», — сказал представитель администрации, слова которого процитировало издание Politico.

При этом китайская сторона объяснила свои действия тем, что США начали встречу с обвинений и тоже затянули начало встречи. Ян Цзечи говорил о том, что США должны перестать навязывать другим свою версию демократии и вместо этого задуматься над тем, как исправить свой собственный имидж. Таким образом он отреагировал на вступительные слова Блинкена, обвинившего Китай в действиях, которые подрывают стабильность глобального порядка.

«США не могут говорить за весь мир, а только за правительство Соединенных Штатов», — сказал Ян. Он также указал, что Вашингтону стоит понять, что он не может вести переговоры с Пекином с позиции силы. «Китай не станет мириться с безосновательными обвинениями со стороны США», — отметил он, добавив, что США не удастся «задушить» Китай.

Блинкен и Салливан также раскритиковали Китай за подавление протестов в Гонконге и за кибератаки на США. «Каждое из этих действий угрожает основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность», — заявил госсекретарь.

Второй день переговоров результатов не принес, следует из заключительных ремарок членов делегаций (пресс-конференций они не проводили). Салливан сообщил только, что американские переговорщики возвращаются в Вашингтон, где будут обдумывать ситуацию (сообщает Bloomberg). Ян Цзечи заявил, что между странами сохраняются значительные разногласия.





О чем спорят Китай и США

Отношения Китая и США обострились во время работы администрации президента Дональда Трампа, который победил на выборах в ноябре 2016 года. Еще во время своей предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть торгово-экономические отношения с Пекином, что и было сделано. При предыдущей администрации США «законные права и интересы Китая были неоправданно нарушены, а китайско-американские отношения столкнулись с беспрецедентно серьезными трудностями», описывает уровень отношений Пекин.

Переговоры между США и Китаем проходят на фоне попыток стабилизировать мировую торговлю, в которой очень много зависит и от этих двух стран, рассказал РБК врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. «Ожидается очень медленное восстановление мировой торговли в 2021 году, и здесь должны быть драйверы роста. В данном случае им является Китай, потому что он переходит на новую модель развития и при этом продолжает вкладывать довольно большие деньги в инфраструктурные инициативы, которые в дальнейшем приносят мультиплицирующий эффект. Но для США сейчас важнее сдерживать Китай, чем поддерживать его развитие, поэтому решения между двумя странами являются ключевыми сейчас», — объясняет Маслов.

США выдвигают в адрес Китая множество претензий. Среди них следующие.

Нечестная конкуренция и кража интеллектуальной собственности — Трамп обвинял Пекин в краже рабочих мест и интеллектуальной собственности, манипуляциях с валютой. Начиная с 2018 года Вашингтон вводил новые пошлины на китайские товары. Часть из них была снята в январе прошлого года. Новая администрация под руководством Байдена отменять пошлины отказалась.

Промышленный шпионаж — среди тех, кого американская администрация в нем обвиняет, — телекоммуникационная компания Huawei.

Нарушение санкций — США обвиняли Китай в нарушении санкций в отношении России и Ирана. Например, в 2018 году Вашингтон ввел санкции против китайских организаций за покупку комплексов С-400 у Москвы. Администрация Байдена подозревает Китай в закупках нефти у Ирана и Венесуэлы, что помогает им пренебрегать давлением со стороны Америки.

Нарушение прав человека — США критиковали Китай за репрессии уйгуров, жесткое подавление протестов в Гонконге и неуважение к праву Тайваня на самоопределение.

Наращивание Китаем военного потенциала — США настаивают на том, что Китай должен присоединиться к системе контроля над вооружениями. КНР вооружается рекордными темпами и в ближайшие десять лет увеличит ядерный арсенал по крайней мере в два раза, заявлял бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джеймс Андерсон.

Утаивание информации о коронавирусе COVID-19 — Трамп заявлял, что Китай виновен в пандемии коронавируса, так как утаивал информацию о его распространении.

Кибератаки на инфраструктуру США.

Китай обвинения в свой адрес отрицает. В Пекине считают, что это США провоцируют ситуацию односторонними санкциями и вмешательством в дела других стран. Китайские компании считают ограничения на работу в США неправомерными. Ранее Федеральный суд США временно заблокировал исполнение запрета американских властей на инвестиции в Xiaomi. Такой запрет был наложен на компанию при Трампе, Xiaomi и еще восемь китайских компаний подозревали в сотрудничестве с ВПК и спецслужбами КНР.

Что споры Китая и США означают для России

Россия имеет тесные деловые связи с Китаем: товарооборот двух стран в 2020 году составил $104 млрд — почти на $80 млрд больше, чем с США. Ранее эксперты предупреждали, что торговая война приведет к замедлению российской экономики. «Негативные эффекты противостояния США и КНР для российской экономики с высокой степенью вероятности возобладают над позитивными, хотя едва ли их чистый вклад в замедление роста российского ВВП превысит 0,2–0,3%», — отмечал экономист Сергей Афонцев.

Россия также опирается на китайские технологии. Ранее китайская компания Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019–2020 годах. Сотрудничество в этой сфере было оформлено в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Маслов отмечает, что разногласия Китая и США позволяют России расширить свое торговое присутствие в Азии. «Китай убедился, что США, по крайней мере при президенте Байдене, будут создавать антикитайский контур по всему миру, это касается и торговли, и попыток нанести удар по имиджу Китая как надежной экономической державы <...> На этом фоне как раз Россия и Китай могут создавать новые формы связей — в области безопасности в юго-восточной Азии, регулирования торговли. Это может оживить торговлю и вывести российские товары не только в Китай, но в целом в Азию. Сегодня российское присутствие в Азии невелико, оно измеряется 2–3% общей азиатской торговли», — рассказал Маслов.